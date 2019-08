Critican a Luis Pérez por pedir ‘misericordia’ en caso de Contralor

Título de Doctorado falso, ‘embellecimiento ilícito’, ocupación del lote del edificio Space, supuesto enriquecimiento ilícito y la vinculación a la presunta red corrupción ‘Contraloría de Bolsillo’ no solo tiene en el ojo del huracán al contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, sino que también ha cuestionado cómo llegó a este cargo y si tiene jefes políticos.



El primero en pedir explicaciones fue el diputado del Polo Democrático, Luis Peláez, quien además de revelar la lista de diputados que en 2016 votaron para que Zuluaga ocupara el cargo de Contralor de Antioquia, también criticó las declaraciones del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien se refirió al tema.

Escándalos de corrupción en Antioquia. Una vergüenza lo del contralor en malos manejos. Lo mismo sucedió con la FLA. Y el gobernador dizque pidiendo misericordia para el cuestionado contralor y su red de putrefacción. — Reinaldo Spitaletta (@ProfeSpitaletta) August 27, 2019

“La contraloría no depende de la gobernación ni del gobernador, por el contrario, es esa entidad la que nos vigila (…) sobre la situación actual, lo primero es tener paciencia y esperar una decisión definitiva porque no todo al que detienen, lo condenan. Por ahora tenemos que tener misericordia y esperar qué decisión toman los jueces”, expresó el gobernador.



Sin embargo, sí aclaró que este tipo de polémicas no le hacen bien a los organismos de control para que no entren en sospechas ante el ojo público y no se vean contaminados por actos de ilegalidad.



Una postura que criticó el diputado Peláez, quien envió un comunicado expresando su inconformidad. “Sinceramente señor Gobernador, sus pronunciamientos son sospechosos y que sus comunicados sean selectivos deja un sinnúmero de dudas sobre su comportamiento ético”.

De igual forma, calificó de “vergonzoso” que la Asamblea Departamental de Antioquia, o su Mesa Directiva, no emitiera algún comunicado rechazando estos actos de presunta corrupción.



Sobre esto, el presidente de la Duma, Hernán Torrés, se manifestó por sus redes sociales aclarando que el Contralor departamental de Antioquia se eligió mediante una lista que entregó una empresa contratada en el 2015.



“La empresa contratada se encargó de hacer la depuración normativa, jurídica y de antecedentes de los aspirantes. Para el caso del contralor actual no se advirtió, ni se informó sobre investigación alguna del aspirante escogido (…) la competencia de la Asamblea es solo la de elegir. No es la de investigar fiscal, disciplinaria y penalmente al Contralor, ni siquiera de llevar a cabo su destitución o exigirle el abandono del cargo”, expresó Torres.



Sobre dicha votación, la gran mayoría de los 26 diputados votaron a favor de Zuluaga Peña.

Del Partido Liberal, “El diputado Braulio Espinoza (actual candidato a la Alcaldía de Envigado), postuló a Sergio Zuluaga Peña como contralor y lo hace por toda la bancada del partido Liberal; incluyendo a Hernán Torres, Luis Carlos Ochoa, Rubén Darío Callejas y Rigoberto Arroyave”, indicó Peláez.



Así mismo, toda la bancada del Partido Conservador también votó por Zuluaga. Allí, están los diputados Juan Esteban Villegas, Bayron Caro (actual candidato a la Alcaldía de Itagüí), Carlos José Ríos y Jaime Cano.



Los cuatro del Partido de la U hicieron lo propio. Estos son: Norman Correa, Santiago Manuel Martínez, Rodrigo Mendoza y Luis Carlos Hernández, al igual que los dos de Cambio Radical, Jhon Alexander Osorio y Jorge Iván Montoya y los dos de Alianza Verde, Rogelio Zapata, hablando y Saúl Úsuga. También lo hizo, Manuel Márquez Pérez, diputado de la ASI



Por el Centro Democrático, de los seis diputados, cuatro votaron en blanco: Jorge Honorio, Wilson Gómez, Ana Cristina Moreno y Jorge Iván Restrepo, mientras que dos apoyaron al contralor Zuluaga: Ana Ligia Mora y José Luis Noreña.



El único que votó en contra, fue Jorge Gómez, diputado del Polo, quien posteriormente fue reemplazado por Luis Peláez.



