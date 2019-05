El misterio en un pueblo antioqueño por Cristo que habría sangrado

Varios habitantes del corregimiento Carmen de la Venta, ubicado en el municipio de Liborina, al occidente de Antioquia, aseguran haber visto cómo de un crucifijo emanó sangre mientras conmemoraban el día de la Santa Cruz, el pasado 3 de mayo. El suceso causó controversia, ya que mientras unos creen que podría tratarse de un milagro, otros consideran que todo es un montaje.

La historia comenzó cuando terminó una romería en la que varios habitantes del municipio construyeron altares, la mayoría decorados con flores y velas, para rendir homenaje a la Santa Cruz.



Rubiela Urrego, presidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento, explicó que todo ocurrió en la casa de un hombre conocido como don Julio, quien había construido un altar para participar de la celebración religiosa.



Cuando terminó la romería, Leonardo Pérez, un vecino del sector que ya iba para su casa, llegó a la de don Julio y se quedó viendo el altar. Según él, miró de cerca y percibió cómo dos gotas de un líquido de un color muy parecido a la 'aguasangre' emanaron de los pies del crucifijo y se esparcieron por la cruz.

“Cuando uno ve el crucifijo ahí se ve claramente las dos goticas que toman diferentes rumbos en el pedacito de cruz que sigue de los piecitos para abajo”, aseguró Urrego.



De inmediato comenzó a formarse un corrillo y muchas personas llegaron al lugar para ver el cristo aparentemente ensangrentado. Varios adolescentes le tomaron foto a la imagen religiosa, provocando que el rumor se regara con rapidez por todo el pueblo.



La historia llegó a un canal local de Santa Fe de Antioquia, que hizo una nota para un noticiero donde se afirmaba que el cristo había llorado sangre. Rubiela Urrego aseguró que eso es una imprecisión, debido a que las gotas nunca salieron de los ojos.

“Acabábamos de terminar la procesión de la Santa Cruz, el día de los mil jesuses, y pasé por la casa de don Julio. Al entrar me detuve a observar el altar donde tenía el Cristo y vi cómo estaba chorreando de los pies para abajo. Le pregunté si había visto eso y me respondió que no. Mientras mirábamos, una nueva gota salió del crucifijo y se derramó”, dice Leonardo Pérez, el hombre que vio la imagen por primera vez y quien es enfático en decir que el líquido no era propiamente sangre, sino que tenía un color similar al vinotinto.



Fuentes de la parroquia de Liborina indicaron que este caso debe ser investigado, pero que no les han confirmado que la Iglesia haya enviado una comisión para encargarse de ello.



También dijeron que no es prudente apresurarse a afirmar que el hecho sea cierto.



