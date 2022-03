Indignación hay en Medellín porque el cantante mexicano Cristian Nodal no llegó a su propio concierto en la noche del sábado en el estadio Atanasio Girardot.



El intérprete de música regional-mexicana era la estrella principal porque se trataba de su gira ‘Forajido tour’ pero, tras varias horas de espera, nunca salió al escenario.



“Las puertas la iban a abrir a las 4 de la tarde y eso no pasó. Eran las 7 de la noche y la gente todavía estaba entrando. Tocaron unos djs, luego empezó a llover, salió Jerry Rivera, la Banda MS que tocó como 90 minutos y finalmente Jessi Uribe. Eran las 2:20 de la mañana y todo el palco empezó a desocupar. Nodal no llegó”, contó una de las asistentes.



Esto causó indignación en varios de los asistentes. Algunos de ellos lanzaron las sillas que había en la zona de palcos en los escenarios, en medio de chiflidos.



La gente enojada, peleando, mojada esperando a un supuesto artista como cristian nodal @elnodal y pagaron palcos caros para ver a Jessi Uribe literal, mal por los empresarios qué sabían qué no venía y no avisaron, le fallaron a sus fans, grave. #NODAL #nodalmedellin pic.twitter.com/JRx68wYjCc — Andrés (@Yacomistte) March 27, 2022

En medio de la fuerte lluvia que caía sobre el escenario, se proyectó un video del artista en el que se disculpó:



“En el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles, el día de hoy he estado intentando de llegar a ‘Medallo’ (Medellín) de todas las maneras posibles y no me he podido. Tomé dos aviones diferentes, hubo fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor. Espero comprendan que esto se salió de nuestras manos”, dijo.



“Estaba muy emocionado por llegar a cantarles y llevarme una noche inolvidable”, agregó y aclaró que allá estaba todo se equipo de trabajo y que los empresarios habían cumplido con todo.

sabía que tenía que haber pasado algo para que Christian Nodal no apareciera, espero y la gente comprenda la situación, no paraba de llover. Esperemos que no se cancele el concierto definitivamente y lo muevan a otro día 🇨🇴🛐 pic.twitter.com/6WwIRqdIfN — TOV. (@carobv3) March 27, 2022

De acuerdo con los organizadores, el concierto de Nodal será reprogramado.



MEDELLÍN

