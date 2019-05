La tragedia de un médico asesinado a pocos días de terminar año rural

Cristian Camilo Julio Arteaga, asesinado el viernes 10 de mayo en el El Bagre, Antioquia, estaba terminando su año rural en el Hospital Nuestra Señora del Carmen. El joven, nacido en Palmira, Valle del Cauca, había cursado la carrera de medicina en la Universidad del Sinú.



Una de sus compañeras de estudio y amiga cercana, Norela Serrano, explicó que el médico se caracterizó por una brillante carrera universitaria. Según contó, tenía pensado hacer una especialización en anestesia una vez terminara el rural el próximo 22 de julio.



“Era una persona maravillosa, excelente profesional, con un espíritu aventurero, una persona servicial, de buenos sentimientos, no peleaba con nadie, tenía un carácter pasivo”, apuntó Serrano.

Serrano precisó que Cristian Camilo se había presentado a la Universidad del Valle, pero no pasó. Como las raíces de su familia estaban también en el departamento de Córdoba, concretamente en San Bernardo del Viento, se presentó a la Universidad del Sinú.



Además de ser un estudiante disciplinado, que leía con voracidad, se caracterizó por su gusto por el deporte. Serrano explicó que jugar al tenis era una de sus pasiones. En cuanto a la medicina, además de la anestesia, área en la cual quería especializarse, el joven médico prestaba una especial atención a la medicina interna.

Desde @SaludAntioquia acompañamos en la ciudad de Montería a los familiares, amigos y compañeros en el sepelio de Cristian Camilo Julio Arteaga, lamentamos profundamente su muerte. Rechazamos cualquier ataque contra la misión médica y cada uno de sus miembros. pic.twitter.com/Kkz3l6E4dF — SaludAntioquia (@SaludAntioquia) May 12, 2019

Pero Cristian Camilo no era solo un buen estudiante. Su compañera de estudio relató que desde que se conocieron, en 2012, cuando apenas comenzaban la carrera, él se comprometió a ayudarla en la parte académica.



“Era muy noble, le gustaba ayudarle a los demás. A él le iba mucho mejor en el estudio y, sin embargo, se preocupara porque a mí también me fuera bien”, relató.



Serrano también lo definió como una persona alegre y abierta socialmente a los demás: “Él era muy risueño, iba a donde lo invitaran, no le daba pereza de nada; ese era un rasgo de su personalidad”.

Era muy noble, le gustaba ayudarle a los demás. A él le iba mucho mejor en el estudio y, sin embargo, se preocupara porque a mí también me fuera bien FACEBOOK

TWITTER

Así como la ayudó a ella en sus estudios estaba muy pendiente de que Lina Ríos, su novia, comenzara con éxitos sus estudios en derecho. “Solamente pido que se haga justicia y capturen pronto a los responsables de este asesinato”, dijo Ríos.



El coronel Giovanny Buitrago, comandante del Departamento de Policía de Antioquia, explicó que estos hechos son materia de investigación.



En la mañana de este lunes 13 de mayo, el teniente coronel Daniel Mazo reveló que una comisión destacada está recolectado pruebas en el municipio de El Bagre que puedan ser útiles en la investigación.



En el proceso se han hecho varias entrevistas para desentrañar lo ocurrido el viernes 11 de mayo. Por ahora, dijo el coronel Mazo, no se han dado a conocer las hipótesis del crimen frente a la opinión pública.

En El Bagre, de acuerdo con las autoridades, se han registrado 12 homicidios en el transcurso de 2019, pero la mayoría han sido por disputas de control territorial y rentas ilegales de los grupos delincuenciales de la zona, entre los que se cuentan el ‘clan del Golfo’, el Eln, los ‘Caparrapos’ y las disidencias de las Farc.



El médico Cristian Camilo Julio, quien fue sepultado este domingo en Montería, donde estudió su carrera de Medicina, fue asesinado por dos desconocidos que lo interceptaron en una vía pública.



En El Bagre el repudio por el asesinato del joven médico llevó a que varios colegas dejaran sus labores en el Hospital Nuestra Señora del Carmen, donde la víctima estaba terminando su año rural.



La Asociación Médica Sindical Colombiana rechazó la muerte del médico y pidió a las autoridades a investigar las causas del asesinato. Así mismo, la asociación convocó a un plantón el próximo 15 de mayo en Medellín, afuera del centro administrativo La Alpujarra, para protestar por el hecho.



MEDELLÍN