Crisis en Savia Salud: piden soluciones para salvar a la EPS intervenida por Supersalud

A ocho meses de la intervención forzosa de la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS Savia Salud, las condiciones financieras de la entidad no mejoran y desde diferentes sectores piden a la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional adoptar medidas para garantizar la atención de 1'672.455 afiliados en el departamento, en su mayoría pertenecientes al régimen subsidiado.



Al cierre del 2023 la EPS —que pertenece al Departamento de Antioquia, el Distrito de Medellín y Comfama— registró un pasivo negativo de 969.763 millones de pesos y un patrimonio, también negativo, de 786.734 millones de pesos, lo que ha generado dudas sobre su sostenibilidad.

En una sesión conjunta del concejo de Medellín y la asamblea de Antioquia, en la que se adelantó un debate de control político a la EPS, el gerente interventor de Savia Salud, Edwin Rodríguez, aseguró ante concejales y diputados que no ve "en el corto, mediano y largo plazo una liquidación de Savia" y agregó que "el panorama de la entidad está tranquilo".



"El desarrollo y la ejecución de la intervención ha sido óptimo. A la fecha de hoy, de acuerdo al plan de trabajo, hay cinco informes reportados, el sexto está en revisión. El plan de trabajo, que comprende 15 obligaciones y 74 actividades, se ha cumplido", expresó el abogado Rodríguez.

El 92 por ciento de los pacientes de Savia Salud pertenecen al régimen subsidiado. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Sin embargo, los corporados y la secretaría de Salud departamental no se mostraron satisfechos con la respuesta del gerente ante las serias inquietudes que existen por el manejo que se le ha dado a la EPS desde su intervención en junio de 2023.



Marta Cecilia Ramírez, secretaria de Salud de Antioquia, indicó que la cartera de la EPS con los hospitales públicos del departamento aumentó un 40 por ciento entre 2022 y 2023 y dijo que a ello se suma que hay 55 hospitales públicos en riesgo financiero medio y alto por las altas deudas.



“Es una institución que viene deteriorándose en sus indicadores sobre todo los financieros, que afecta el patrimonio de la entidad con un pasivo que pareciera insalvable", dijo Ramírez ante los corporados.



El diputado Jorge Correa aseguró que la "intervención de la EPS tuvo razones políticas" porque "no ha cambiado nada" en la entidad. Según el conservador, el plan adoptado por la Supersalud fue el mismo que propuso la administración anterior para solucionar los problemas de Savia Salud, lo cual no explica para qué se dio la intervención.



Correa, además, denunció que los gastos administrativos de la EPS pasaron del 3,7 por ciento al 4,5 por ciento en pocos meses y que la nueva gerencia llevó a directivos sin experiencia en el sector salud que provenían de otras regiones del país. Los cuestionamientos, no obstante, no fueron respondidos por Rodríguez.

#PlenariaCM | Savia Salud está deficitaria porque a los pacientes del régimen subsidiado realmente nadie quiere tenerlos allí dentro, por lo que se creó la EPS del régimen mixto en Antioquia.



Desequilibrio en la UPC

Una de las principales preocupaciones ante una eventual liquidación de Savia Salud es el efecto dominó que podría causar en todo el sistema de salud departamental.



La entidad atiende al 24 por ciento de la población antioqueña en todas las subregiones, especialmente, en el Valle de Aburrá, Oriente, Urabá y Suroeste. En más de 50 municipios de los 125 es la única EPS que opera y su desaparición afectarías las finanzas de entidades como el Hospital General de Medellín, la ESE Metrosalud, el Hospital La María, el Hospital Alma Máter y decenas de hospitales públicos municipales.



Uno de sus principales problemas —en lo cual concordaron la mayoría de concejales y diputados— es que como el 92 por ciento de sus afiliados pertenecen al régimen subsidiado los recursos por UPC, es decir, lo que gira el Gobierno Nacional por cada paciente, no son suficientes para cubrir los gastos.



En ese sentido, el diputado Correa y la secretaria Ramírez concordaron en la necesidad de que el Ministerio de Salud incremente el valor de la UPC para el régimen subsidiado y lo equipare con el contributivo que actualmente es mayor en un 15 por ciento.



Una medida de este tipo, según cuentas presentadas ante el concejo y la asamblea, permitiría a Savia Salud recibir ingresos adicionales por más de 200.000 millones de pesos anuales para subsanar sus delicadas finanzas.

El 43 por ciento de los afiliados a Savia Salud están ubicados en el Valle de Aburrá. Foto: Guillermo Ossa / Archivo EL TIEMPO

Otra opción que hay sobre la mesa es la capitalización por parte de los socios que se está analizando desde 2020. En su momento, el movimiento fue autorizado por la asamblea departamental, pero rechazado por la alcaldía de Medellín.



Por este motivo, se solicitó un cambio en la composición accionaria de la entidad, en la que la gobernación de Antioquia y Comfama seguirían como socios y se abriría la posibilidad de que nuevos accionistas aportaran capital para inyectar 120.000 millones de pesos.



Sin embargo, según la secretaría Ramírez, ese movimiento actualmente no es viable mientras que la EPS siga bajo intervención de la Supersalud debido a la responsabilidad fiscal. El trámite, en todo caso, sigue en marcha y el gerente interventor radicó una solicitud de prórroga ante la Superintendencia.



"Es una empresa recuperable al 100 por ciento. Depende del aporte de Antioquia y Medellín a Savia con soluciones de capitalización", manifestó el gerente Rodríguez, a pesar de las dudas en el debate de que este sea el mejor camino a tomar.



Una propuesta que también fue planteada durante la sesión es fortalecer las redes de atención en salud en el departamento con el fin de ahorrar costos y optimizar los recursos de la EPS que, por ejemplo, se destinan al traslado de pacientes de alta complejidad desde las subregiones a Medellín.



Para la concejala Paulina Suárez del partido Creemos, la recuperación de Savia Salud requiere de equilibrio entre las alternativas evaluadas para no depender exclusivamente de la capitalización o de un incremento en la UPC.



Por tanto, explicó la corporada que el plan de salvamiento debe seguir unos pasos a implementar por las administraciones locales una vez finalice la intervención de la Supersalud, si así lo considera la entidad, el próximo junio.



