Una socavación, cerca de una de las vías férreas entre las estaciones Tricentenario y Caribe fue la que generó el caos en la movilidad que aún persiste en el Medellín.



Aunque en horas de la mañana eran cinco las estaciones por fuera de servicio ahora solo permanece cerrada la estación Tricentenario. Por lo que hay servicio entre Niquía y Acevedo, y entre Caribe y La Estrella.



De acuerdo con Tomás Elejalde, gerente del Metro, aún no se tiene un tiempo estimado para dar solución a dicha socavación pues se realizan varios análisis al respecto. Por ahora, lo cierto es que las fuertes lluvias de los últimos días en el área metropolitana ocasionaron dicha socavación.



“La afectación de esta vía férrea seda por el colapso de una cubierta de una quebrada que se llama La cantera. Esto no tiene que ver con los manteamientos que se hacen ni a la vía férrea ni la vía regional sino que por el contrario se da por efecto de las grandes y fuertes lluvias que hemos tenido en los últimos días en el área metropolitana”, precisó.



Mientras tanto, continúan los análisis desde distintas dependencias, bomberos e ingenieros para evaluar la situación y si se permitiría que los trenes pasen en su recorrido habitual, incluso por la estación Tricentenario. Pero esa solución aún no ha sido tomada.



Esta es la socavación identificada en la madrugada de este jueves. Foto: Cortesía ciudadanía

La alcaldesa encarga de Medellín, Andree Uribe, dijo que esta contingencia afecta entre 200 y 210 personas que se movilizan en Metro desde el norte hacia el sur o distintos puntos del valle de Aburrá.



“Hemos tomado una decisión muy importante de levantar el pico y placa de las motos a partir de mañana (viernes). Esto, para que las personas que están en el norte de la ciudad puedan llegar a sus instituciones educativas, a sus lugares de trabajo”, dijo Uribe, quien también pidió que, quienes puedan, opten por el teletrabajo.



Trabajamos en la socavación de la vía férrea entre Tricentenario y Caribe. Los viajeros del norte pueden llegar hasta Acevedo y reiniciar su viaje desde Caribe. A partir de mañana levantaremos el pico y placa de motocicletas. Seguiremos informando alternativas de movilidad. pic.twitter.com/40nP2424Gu — Andree Uribe Montoya (@AndreeUribeM) June 16, 2022

Debido a esta emergencia de transporte, esta mañana del jueves se activó el llamado Plan de Continuidad del Transporte.



En este se contempló que los usuarios que viajan desde Barbosa, Girardota y Copacabana continuarán su viaje hasta Medellín en las rutas metropolitanas y podrán abordar la línea A en la estación Prado.



De otro lado, los usuarios que viajan desde Niquía, Bello y Madera podrán abordar las rutas urbanas de Bellanita de Transporte y Hato Viejo, los cuales reforzaron sus recorridos metropolitanos.



Finalmente, las personas que viajan desde Acevedo y Tricentenario podrán abordar las rutas alimentadoras de la cuenca 6, las cuales integrarán en la estación Universidad.



