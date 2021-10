Crisis en Hidroituango: alcalde Daniel Quintero culpa a Fajardo y Ramos

¿Qué es lo que pasa en Hidroituango, la más grande generadora de energía eléctrica que el país ha proyectado en toda su historia? ¿Está nuevamente amenazada su inauguración, prevista para Junio del año entrante? ¿Quiénes son los responsables de la nueva crisis?



El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien es ingeniero electrónico, y magister en administración de negocios de Boston University, responde.

En breve síntesis, ¿qué es lo que pasa con Hidroituango?



Tenemos 12 billones en daños, nos hemos dedicado a reconstruir Hidroituango por culpa de contratistas y políticos irresponsables que cambiaron diseños, bajaron la calidad de los materiales, de las varillas, de los pernos que, entre otras cosas, causaron el colapso, daños en la represa, poniendo en riesgo y desplazando a miles de personas y secando el rio. La Contraloría encontró responsables fiscales a esos contratistas que en principio deben pagar 4 billones a EPM. Nosotros vamos a luchar para que esas empresas paguen y sacar la obra adelante.



Hacemos un acompañamiento diario. Ordené instalar cámaras en la obra para fiscalizar su avance desde donde yo esté.

¿A quiénes concretamente se refiere? ¿Quiénes deben responder?



Además de Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos a quién recién condenaron por parapolítica. La Contraloría encontró como responsables fiscales a la constructora brasilera Camargo Correa, además de Conconcreto y Coninsa. El problema es que estas dos últimas empresas se declararon en insolvencia y reorganización empresarial.



¿Por qué cree usted que eso ocurrió?



Probablemente para dilatar los pagos por su responsabilidad en Hidroituango. Haremos lo que esté en nuestras manos para que se haga justicia.



¿Las dificultades actuales podrían provocar un nuevo aplazamiento ?



De ninguna manera. Hacemos un acompañamiento diario. Ordené instalar cámaras en la obra para fiscalizar su avance desde donde yo esté. Conformé un comité especial que se reúne semanalmente y eso ha permitido que se avance satisfactoriamente con el proyecto. En mi mandato, Hidroituango será inaugurada.



Pero ¿cuáles son los caminos a seguir?



La primera alternativa es la que da la ley, los contratistas tienen la opción de ceder el contrato. De no hacerlo, EPM avanza en un proceso de selección objetiva. En principio el retraso era de 16 meses si los contratistas salían, hoy lo calculamos en 4 meses y estamos trabajando para llevarlo a cero.



Pero muchos analistas opinan lo contrario…



Hay un esfuerzo corrupto en instalar el relato de que el proceso para recuperar el dinero de EPM retrasará la obra. Esto no es cierto.



¿Qué pretenden las constructoras Conconcreto y Coninsa, que ya han sido admitidas en procesos de reorganización empresarial por parte de la superintendencia de sociedades?



Ellos buscan excusas legales para evadir su responsabilidad con el país. No crean que los dueños que han ganado miles de millones se vayan a quedar en la pobreza... Es curioso que en los comunicados en los que las empresas se declararon en insolvencia informan que están bien de salud financiera. Seguramente es una estrategia para evitar cumplir la ley y pagar la plata que le deben dar a EPM por cuenta del fallo de la Contraloría.

"El proyecto estaba proyectado en principio por cerca de 8 billones. Para 2018 iba ya en 11,4 billones antes del colapso, y hoy estamos hablando de 18,3 billones", dice el alcalde. Foto: Grupo EPM

¿Esa situación de crisis económica de dos de las grandes constructoras de Hidroituango es lo que provoca su propuesta de cambio de contratistas?



Lo primero que hay que explicar es que el contrato de estas empresas terminaba en 2018. Ellos se han visto premiados por el colapso de Hidroituango del cual, como he dicho, son responsables. Llevan 4 años más de contrato con un AIU (Administracin, imprevistos y utilidad) del 43%. La ley dice que si la Contraloría los encuentra culpables no pueden continuar con el proyecto, adicionalmente su declaratoria de insolvencia acelera el proceso de cambio de contratistas.

El colapso de Hidroituango ocurrió por la irresponsabilidad de políticos como Fajardo y Luis Alfredo Ramos, en contubernio con las constructoras

Si cambian los contratistas ¿no significa nuevo fracaso y nuevo aplazamiento?

​

Es un nuevo reto. Cuando llegamos a la Alcaldía la obra era un pozo de enredos. Como supuestamente estaba avanzando, no se terminaría esa obra en la próxima década, llevando a EPM a la quiebra. Hoy Hidroituango avanza de manera eficiente y concluirá en el plazo establecido, con los actuales contratistas, o nuevos.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

En un documento oficial la firma auditora Deloitte a EPM, ¿considera que “en caso de que exista un cambio en el constructor de obras civiles no sería posible cumplir con el cronograma definido" ?

​

Todo cambio genera traumatismos. Desde la junta directiva instruimos a EPM para que desde el año pasado iniciara un plan de transición que reduzca esos retrasos en caso de que se presentaran escenarios como este. Al principio los retrasos eran de 18 meses, después de este trabajo logramos que sea de 2 a 4 meses. Trabajamos para reducir aun más ese retraso.



Se ha denunciado que el informe de auditoría hecho por la firma Jahv Mcgregor no fue presentado a la junta directiva de las Empresas Publicas de Medellin, EPM ¿usted sabe por qué?



Es un documento muy importante que coincide con lo que veníamos denunciando y con el resultado de la Contraloría. Esta administración ha sido la que ha revelado todo lo que ha pasado en Hidroituango y lo seguiremos haciendo. El documento está hoy en manos de los órganos de control y desde la junta directiva lo venimos estudiando con detenimiento.



Una gran preocupación es la estabilidad física de la hidroeléctrica ¿esa estabilidad está asegurada?

​

El colapso de Hidroituango ocurrió por la irresponsabilidad de políticos como Fajardo y Luis Alfredo Ramos, en contubernio con las constructoras. Trataron de engañar a la gente diciendo que era una falla irresistible de la naturaleza. Hoy todos sabemos que no es cierto. El proyecto está estable pero no nos confiamos: todos los días verificamos cientos de sensores para saber como vamos y garantizar la seguridad de la obra.



El consorcio contratista ha afirmado que las aseguradoras están pagando los daños. ¿Realmente qué cubre y qué no cubre la póliza? ¿Cuál ha sido la posición de las compañías de seguros frente a la sanción impuesta por la Contraloría? ¿La pagarán íntegramente?

​

Las pólizas cubren apenas una parte, y en la reunión en el Palacio de Nariño lo reafirmaron las aseguradoras. Tenemos un seguro que está pagando cumplidamente por lo asegurado, pero el seguro no cubre por ejemplo los blindajes de los túneles de conducción que valen 500 mil millones, las obras subacuáticas que son 400 mil millones, los cambios de diseños, la estabilización de la montaña. De lucro cesante sólo cubren un año para 4 turbinas y tenemos 8, y además tienen un deducible de 800 mil millones. Si sumamos es más de 4 billones, y eso deben pagar los contratistas que son los responsables. Lo que ellos intentan es eludir su responsabilidad y que lo pague la gente.

¿Las cuentas del daño fiscal se podrían pagar cuando termine la obra?



Los pagos de los perjuicios deben ser cancelados lo antes posible. Esto genera problemas a EPM, nos está tocando vender activos. Necesitamos que se resuelva lo antes posible. Imagínese sin los contratistas ya se están declarando en insolvencia y no ha terminado la obra, qué tal que esperemos hasta el final.



¿En cuánto se calculó el valor del proyecto y cuanto se le ha pagado a los contratistas? Finalmente cuánto costará?



El proyecto estaba proyectado en principio por cerca de 8 billones. Para 2018 iba ya en 11,4 billones antes del colapso, y hoy estamos hablando de 18,3 billones. Para el caso particular del consorcio constructor tenía un contrato de 1,8 billones y hoy se les ha pagado 5,2 billones.

La condena de la Contraloría es una condena ejemplarizante. Manda un mensaje de respeto al país

La Contraloría General responsabilizó físcalmente a 26 personas, entre ellas a las empresas contratistas, por semejantes sobrecostos…



La Contraloría nos dio la razón. Denunciamos eso en un acto de valor. Por eso nos han atacado tanto. En Colombia estamos cansados de la corrupción, de los desfalcos, los robos, y las caídas de puentes, túneles y represas. La condena de la Contraloría es una condena ejemplarizante. Manda un mensaje de respeto al país.



¿La Contraloría que plazo tiene para el fallo de segunda instancia?



De la reunión en la Casa de Nariño quedamos con la idea de que los tiempos que tiene la contraloría están reglados por la ley y ubicarían el fallo entre noviembre y diciembre de este año. Pero ya es un hecho que independiente del fallo, los abogados nos han informado que debido a la declaratoria de insolvencia de las empresas habría riesgos administrativos, fiscales y penales si hacemos prorroga a los contratistas. Por tanto, a menos de que ellos paguen la sanción EPM no puede ni debe continuar con ellos.



¿Para realizar ese cambio de contratistas es verdad que usted solicitó al gobierno la declaratoria de una urgencia manifiesta?

​

La emergencia fue declarada por el gobierno nacional desde 2018 y sigue vigente. En caso de que los contratistas dejen tirada la obra vamos a utilizar todos los mecanismos que permita la ley para resolver el problema y sacar el proyecto adelante. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para sacar el proyecto adelante. No hemos solicitado ninguna medida adicional, pero en caso de que los contratistas dejen tirada la obra vamos a utilizar todos los mecanismos que permita la ley para sacar el proyecto adelante.

Emergencia en Hidroituango. Foto: Cortesía

¿Usted ve a Hidroituango en nuevo riesgo?



Hidroituango no está en riesgo. Desde que llegamos a la Alcaldía estamos solucionando los problemas que encontramos. El desfalco no solo generó repercusiones económicas, sino de seguridad ambiental y humana. Hemos logrado lo impensable. Tenemos nuevos retos pero eran previsibles.



¿Qué pasará con el gerente actual de la compañía Jorge Andres Carrillo, tras la decisión del Tribunal de Antioquia de declarar nula su elección?



El Gerente sigue en su cargo. Tiene el respaldo de la junta y de los resultados que lo acompañan. Hay respeto a la decisión de Tribunal ante la demanda del Centro Democrático a mi decreto de nombramiento del gerente, pero también tenemos confianza en nuestros argumentos para defender nuestra decisión en segunda instancia en el Concejo de Estado. Cobrar a los contratistas por sus errores ha generado una terrible persecución política. Eso lo sabíamos, pero estamos aquí electos por la gente, y trabajamos para la gente.



En medio de esta crisis y las que han pasado, ¿cómo sigue EPM?



EPM es hoy más eficiente, pasamos del 25 al 35% del mercado nacional y va creciendo en ingresos y utilidades, pero más importante hoy EPM es una empresa con carácter para defender los recursos públicos y una EPM más social invirtiendo en la gente, acueducto y alcantarillado de miles de personas. Cuando llegamos EPM estaba al borde del abismo. La intención era quebrarla para privatizarla. Nosotros logramos no apenas salvarla, sino hacerla crecer.



¿Cómo están las cosas Hidroituango si encenderá turbinas en junio de 2022?

Si no lo hace ¿usted ve en riesgo la seguridad energética del país?

​

¡Hidroituango debió operar en 2018! El riesgo más grande de racionamiento ocurrió el año pasado, pero la pandemia y las lluvias nos salvaron. El nuevo riesgo será en 2024, pero nuestra actuación nos permite planificar la entrada en operación el próximo año.



¿Cuál es el futuro del operador móvil UNE ?

​

UNE se privatizó en 2013 a través de un proceso de fusión que le dio el control de Tigo-UNE a Millicom. Una decisión que lamentamos. Sin embargo, quedó una cláusula que vence en octubre y que Le permite a EPM recuperar 3,7 billones. Si la cláusula se vence perderíamos al menos 2 billones de valor. Esos recursos son de EPM y los necesita Hidroituango. La decisión está en manos del Concejo, lamentablemente ya un Concejal del Centro Democrático dijo que no lo importaba todo esto y que votaría en contra de EPM.

