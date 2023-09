En Antioquia, los municipios de Turbo y Necoclí son corredores de paso de los migrantes que buscan que llegar al Tapón del Darién para luego llegar a Panamá y seguir su camino hacia Estados Unidos.



Sin embargo, ante el incremento de esta población y el anuncio del Gobierno panameño de un posible cierre de fronteras, estos dos municipios antioqueños podrían estar en crisis.

De hecho, en ambos municipios ya se ha visto un incremento en el número de migrantes, lo que ha generado represamiento en los respectivos muelles.



No solo eso. En Necoclí el hospital municipal embargó las cuentas de la alcaldía por deudas que superan los 800 millones de pesos por la atención a esta población desde 2020.



Jorge Tobón, alcalde de Necoclí, confirmó la situación en el canal Teleantioquia e indicó que esta situación pone en riesgo la atención a la población en general.



(Le recomendamos leer: Gobernador de Antioquia pide atención priorizada el Gobierno por crisis en el Darién)

Siento que le han dejado esta carga al municipio cuando no es responsabilidad de Necoclí FACEBOOK

TWITTER

"Siento que le han dejado esta carga al municipio cuando no es responsabilidad de Necoclí", dijo el alcalde.



Asimismo, indicó que, aunque desde el Gobierno del Presidente Iván Duque se habían comprometido a pagar la atención de esta población migrante, el dinero nunca llegó.



Ante los anuncios de un posible cierre de frontera, el mandatario local solicitó no solo apoyo para pagar la deuda pendiente, sino también que se realice una mesa de trabajo para atender la problemática.



Por su parte, el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, expresó que el problema migratorio no es municipal ni departamental, sino nacional y hasta internacional.



"Este es un problema que desborda a Necoclí, a Turbo, al Chocó y a Antioquia. Por eso creo que merece la mayor atención y compromiso del Gobierno Nacional. Si se cierra la frontera no será una solución para Panamá y por supuesto no será una solución para Colombia. Eso lo que llevará es seguramente a un represamiento mayor", afirmó el mandatario departamental.



(Lea también: Urabá antioqueño: encuentran muerto a un delfín gris en las playas de Arboletes)

@ACNURamericas Impresionante situación de los migrantas hacia USA en el Urabá antioqueño. Organismos internacionales como ACNUR, deberían construir refugio para migrantes en esta zona, en el cual puedan dormir, tener baños y cocinas. Muchos niños en condiciones tan insalubres. — Alicia Betancourt (@aliciabeta) August 30, 2023

Gaviria indicó que hay más de 1.000 migrantes que se quedaron sin capacidad económica para continuar con su trayecto, por lo que se han quedado prácticamente como habitantes de calle en los municipios del Urabá antioqueño.



Puntualizó el Gobernador afirmando que se debe priorizar esta problemática debido a que, se calcula que finalizando el año la cifra de migrantes que llegará buscando el Darién oscilará entre 500.000 y 700.000.



(Además lea: Alerta por colapso en muelles del Urabá antioqueño por alto flujo de migrantes)



Según cifras del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá, entre enero y julio del 2023 ingresaron irregularmente de Colombia a Panamá, por el Darién, un total de 251.758 migrantes.



"En julio, por ejemplo, cruzaron por el mismo lugar con destino al vecino país centroamericano 55.387 personas de distintas nacionalidades, una cifra visiblemente mayor frente a la registrada el mes inmediatamente anterior, junio, cuando cruzaron la frontera inhóspita 29.722 migrantes. Hoy la cifra ya supera las 300.00 personas", indicó la Defensoría del Pueblo.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín