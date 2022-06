A 10 minutos de la plaza de Botero, en el corazón de Medellín, se encuentra la Plaza Minorista José María Villa, donde a diario llegan cientos de personas a comprar en sus 4.000 locales de frutas, verduras y abarrotes. En este lugar comercial se habría fraguado el asesinato del fiscal antimafia paraguayo, Marcelo Pecci, ocurrido el pasado 10 de mayo en una playa de la isla de Barú, en Cartagena.



La revelación, que ha revivido el tema de las llamadas 'oficinas' de sicarios en Medellín, la hizo el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, tras la captura de los autores materiales del crimen.



(Le recomendamos leer: Así es la plaza de mercado de Medellín donde se planeó la muerte de Pecci)

En un local de la minorista se habrían reunido cinco días antes del ataque al fiscal los implicados en el hecho: Francisco Luis Correa Galeano, presunto financiador, y Wendre Still Scott Carrillo, venezolano que habría disparado; así como Eiverson Arrieta Zabaleta, Marisol Londoño y su hijo Cristian Monsalve Londoño, involucrados en el transporte y los seguimientos.



En la cita también habría participado el también venezolano Gabriel Salinas Mendoza, quien habría conducido la moto acuática hasta la playa del asesinato y hoy es buscado con circular azul de Interpol.



Sobre esta modalidad de contratar hombres para un atentado hay un antecedente reciente. El 13 de septiembre del año pasado, la Fiscalía informó sobre la captura y judicialización de alias Cuca, presunto sicario del grupo delincuencial 'la Oficina de Laureles', en Medellín, que ejecutaría acciones criminales en otras partes del país.



(De su interés: ¿Asesinato del fiscal Pecci afectará el turismo en Cartagena?)

Facebook Twitter Linkedin

De izquierda a derecha: Arriba: Eiverson Adrián Zabaleta Arriera, Marisol Londoño Bedoya, Cristian Camilo Monsalve Londoño. Abajo: Wendre Stil Scott Carrillo, Francisco Luis Correa Galeano Foto: Autoridades

La estructura ilegal, al parecer, cobraba entre 20 millones y 100 millones de pesos por cada acción ilícita que ejecutaba alias Cuca en Antioquia y otras zonas del país FACEBOOK

TWITTER

"Los elementos de prueba dan cuenta de que la estructura ilegal, al parecer, cobraba entre 20 millones y 100 millones de pesos por cada acción ilícita que ejecutaba alias Cuca en Antioquia y otras zonas del país", informó el ente investigador.



Pese a estos casos, los analistas no ven esto como una problemática exclusiva de la ciudad ni estaría asociado a un resurgimiento de bandas como las que se crearon en tiempos de Pablo Escobar.



Fernando Quijano, analista e investigador del crimen urbano-rural y director de Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), explica que los sicarios no son un tema exclusivo de Medellín y dice que en el norte del Valle del Cauca están 'los Flacos' y en Pereira aparece 'la Cordillera'. "Se hacen favores. De aquí pueden ir a asesinar gente al Valle del Cauca, y de allí a asesinar gente acá, porque la criminalidad no tiene fronteras", dijo Quijano.



(Lea también: Sicarios de Pecci dicen que redes sociales fueron claves para el crimen)



En la ciudad, enfatiza, donde se han identificado más de 350 bandas desplegadas en las 16 comunas y cinco corregimientos, un jefe, en cualquier momento, puede dar la orden de efectuar un ataque sicarial.



Claudia Carrasquilla, exfiscal contra el Crimen Organizado y exdirectora seccional de Fiscalías de Medellín, explicó que existe el sicario, claro, pero dentro de las organizaciones delincuenciales porque necesitan tener gente armada para poder sostenerse en el momento que hay confrontación.



"Ahora, una persona que quiera que se haga un atentado contra otra podrá venir y decirle al jefe de esta organización o contratar al sicario que haga el hecho delictivo, pero oficina como tal de sicarios, no", enfatizó Carrasquilla.

Facebook Twitter Linkedin

Capturados por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Foto: EFE

Que tengamos conocimiento de que hay oficinas de sicarios, no. Hay sicarios en la ciudad, sí, que hacen parte del componente de una organización delincuencial FACEBOOK

TWITTER

La exfiscal agregó que es en Bogotá donde existe este fenómeno delincuencial. "Allá sí hay oficinas de cobro, como la banda 'la 38', pero acá en Medellín, ese tema de contratar con bandas para hacer trabajos especiales, la verdad, eso no existe".



Una de las bandas que se dedicaron a este negocio fue 'la Ramada', en Bello, Norte del valle de Aburrá, que hizo parte del cartel de Medellín cuando estaba Pablo Escobar Gaviria. Por eso, para la experta exfiscal el caso de Pecci nada tendría que ver con una banda del crimen organizado de la ciudad.



Esta posición la refuerza el general en retiro José Gerardo Acevedo, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Medellín. "Que tengamos conocimiento de que hay oficinas de sicarios, no. Hay sicarios en la ciudad, sí, que hacen parte del componente de una organización delincuencial", dijo.



(Además: Crimen de Pecci: investigación en busca de financiadores apunta a Paraguay)



Sobre la posibilidad de que estos expertos 'gatilleros' viajen a otras ciudades para cumplir el encargo de asesinar a alguien, Acevedo no la descarta.



"Todo es posible, como lo que sucedió con el fiscal, pero el sicario no es de aquí de Medellín, el sicario es venezolano y hay unos indicios de que hay un grupo venezolano que se quiere venir aquí a Colombia y casi que radicarse aquí en Medellín, pero eso apenas se está iniciando y hay un proceso de análisis, de inteligencia de Policía Judicial frente a este tema", concluyó Acevedo.

MEDELLÍN