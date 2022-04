Cada vez más aumentan los ‘biciusuarios’ o personas que se movilizan en bicicletas en el Metro de Medellín. El año pasado fueron 3.763 ciudadanos, según datos revelados recientemente por la empresa.



El 75 % (2.829) de estos usuarios pasan por la línea A, el 19 % (699) en la línea B y el restante 6 % en las demás líneas de la red.



Además, se conoció que las tres estaciones por donde más usuarios ingresaron con sus bicicletas y monopatines fueron: Niquía con 1.022, Industriales 610 y San Javier con 272.



La cifra va en aumento pues en lo que va de este 2022, por la red Metro fueron transportadas 1.075 bicicletas y monopatines, de estoss 339 ingresaron por la estación Industriales, 185 por Niquía y 91 por Sabaneta.



“El usuario debe ser consciente que está dentro de un sistema masivo y debe tener cuidado y ubicarse en el llamado ‘Perfil bici’ para e ingresar. Este se creó para la comunidad de los biciusuarios para que puedan acceder a las estaciones por las puertas de servicio y pueden entrar de manera más cómoda porque antes tenían que pasar la bicicleta por encima de los torniquetes”, explicó Miguel Melo, funcionario de la Gerencia de Planeación de esta empresa de transporte masivo.



Los 'biciusuarios' ya tienen su propia entrada al sistema. Esto, tras pasar la tarjeta Cívica. Foto: Cortesía Metro de Medellín

Aunque cada vez es más flexible la entrada de usuarios con bicicletas, aún se mantienen restricciones y el ingreso es permitido en las líneas A, B, H, J, K, M y P de lunes a viernes entre las 10:00 a.m. y 12 del mediodía, y de 8:00 p.m. a 11:00 p.m.; los sábados de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 11:00 p.m.; mientras que los domingos y festivos es posible llevar las bicis durante toda la operación comercial.



“Actualmente el Metro de Medellín cuenta con biciparqueaderos donde puedes dejar tu bici para continuar tu viaje en la red Metro, en las siguientes estaciones: La Estrella, Itagüí, Envigado, Poblado, Aguacatala, Industriales, Niquía, Bello, Suramericana, Estadio, Floresta, Santa Lucía y la Aurora”, informó la empresa.



MEDELLÍN

