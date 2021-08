El  novedoso vehículo que fue creado para los recicladores en Medellín

“Estoy muy contento de poder probar el vehículo. Me ha servido mucho y la gente está feliz, se me acerca a pedirme fotos, a preguntarme cosas y por ahí derecho me llevan más reciclaje. Este carro nos ayudará mucho en el trabajo y la movilidad”, dice Héctor Hernán Jaramillo.



Él es un reciclador “de oficio”, como él mismo se cataloga, conocido por su gran profesionalismo, aseo y orden con el que trabaja fue el elegido para convertirse en el primer reciclador con un vehículo eléctrico de la ciudad.

Y es que, precisamente, dignificar la labor de los recicladores y mejorarles las condiciones de trabajo y calidad de vida fue el objetivo que se propuso el equipo Kratos, de la universidad Eafit, con el apoyo de Postobón, al crear el prototipo del Vehículo de Reciclaje Kratos (VRK).



Este proyecto nació a raíz de la experiencia obtenida por el grupo Kratos en una competencia internacional de vehículos solares y de tracción humana.



Experiencia y conocimiento que ahora ponen al servicio de la sociedad con la intención de reducir el esfuerzo de los recuperadores y ganar en la cantidad de recolección de elementos, de una forma sencilla y cómoda, a la vez que se mejoran las condiciones de trabajo.



El director de ingeniería del programa Kratos de Eafit, Jaime Leonardo Barbosa Pérez, dijo que “Lo más importante de estos proyectos es el aprendizaje que se da por parte de los estudiantes sobre diferentes temas que involucran a la sociedad, el aporte que la universidad, como ente educador, le hace a la ciudadanía ofreciendo, en este caso, una mejoría en el trabajo de los recicladores. Adicionalmente, el trabajo universidad- empresa que demuestra que cuando hay unión se pueden lograr objetivos en común y que beneficien a la comunidad”.



Para llegar al vehículo prototipo fue necesario, además, el trabajo con la Cooperativa Multiactiva de Recicladores de Medellín (Recimed).

Para esto, formaron un equipo en el que se interactuaba con los recuperadores para conocer sus puntos de vista respecto a su trabajo, luego se realizaron acompañamientos en ruta para conocer de fondo la topografía de las vías y las condiciones particulares del oficio y los desplazamientos, así como los puntos de encuentro y acopio de los materiales.



Luego, con base en esto, estudiantes de Ingeniería Mecánica, Producción, Diseño de Producto, Administración de Negocios, Economía, Mercadeo, Comunicación Social, entre otros, así como docentes y personal administrativo de Eafit, realizaron el desarrollo del vehículo conformado por dos partes: una que es la carreta o zona de carga y la otra que es la parte de tracción.

Por su versatilidad, este prototipo podrá llegar hasta sectores escarpados y calles angostas. Foto: Esneyder Gutiérrez

El vehículo es asistido eléctricamente.



El recuperador inicia pedaleando y así el motor enciende y le entrega la energía y la fuerza necesarias para hacer la ruta y llevar el material hasta los puntos de acopio. Tiene una capacidad en promedio de cargar hasta 120 kilogramos de material reciclable.



En estos momentos el vehículo está en espera de algunas modificaciones que Jaramillo encontró necesarias.



Entre ellas, la instalación de luces direccionales y un porta cadena para evitar dañar la ropa con la que trabajan.



Necesidades encontradas en la operación y que son debatidas en reuniones periódicas en las que se evalúa, entre otras cosas, el desempeño, la aceptación de la comunidad, la eficiencia del vehículo e igualmente están creando los protocolos posteriores, mantenimientos y cuidados del equipo.



El director administrativo de la cooperativa Recimed, Leonardo Gómez, aseguró que con las pruebas piloto se ha podido también identificar que el vehículo ayuda a cambiar la percepción del ciudadano frente a los recuperadores al ver a quienes pasan de jalar y empujar una tradicional carreta a operar un vehículo eléctrico.

Postobón y la economía circular

Postobón cuenta con un programa de Economía Circular, el cual hace parte de su modelo de sostenibilidad llamado Uno más Todos. Este se desarrolla por medio de iniciativas enfocadas en el diseño de envases y empaques con ciclo de vida, el desarrollo de programas y proyectos encaminados al fortalecimiento de la cadena de reciclaje.

Otros vehículos

Según la Cooperativa Multiactiva de Recicladores de Medellín (Recimed), se estima que hay 3.100 recicladores, de estos Recimed agremia a 480, de los cuales 430 están en Medellín y 50 en Barbosa.



La decisión final para fabricar más de estos vehículos, en caso de que el proyecto y el vehículo sí cumpla con todas las especificaciones, está en manos de Postobón y Recimed, según Eafit.



