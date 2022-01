Con la presencia del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria; la ministra de Transporte, Ángela María Orozco; otros representantes de los gobiernos nacional, departamental y municipal de Medellín y Rionegro, así como del sector del transporte y gremios, se creó el pasado jueves 13 de enero una mesa técnica de trabajo para discutir la ampliación del aeropuerto José María Córdova, el más importante del departamento.

Gaviria indicó que se definió una ruta de trabajo en la que habrá reuniones una vez al mes y que después de tres meses se hará una evaluación de los primeros insumos recogidos de dichos encuentros.



De acuerdo con el mandatario departamental, esta mesa también “deberá atender temas relacionados con el crecimiento que ha tenido de pasajeros y cargas el aeropuerto José María Córdova, lo que está implicando cada vez más la necesidad de un segundo terminal y una segunda pista. No es solo una necesidad, es una urgencia”.



Por su parte, la Ministra Orozco destacó que la creación de la mesa técnica es una decisión regional, pero que impacta no solo la región, sino el país, “ya que en el Plan Maestro 2030 queda claro que las posibilidades del aeropuerto de Rionegro es ser como un hub complementario al que ya desarrolla hoy Bogotá”.



Precisamente, dicho Plan Maestro, elaborado en 2016 por la Aeronáutica Civil, indica que este debe "establecer y priorizar las inversiones y obras en fases de tiempo en períodos (corto: de 1 a 5 años, mediano: de 6 a 10 años y largo plazo: de 11 a 20 años), de acuerdo a las necesidades del servicio”.



En la proyecciones hechas, se indica que en 2036 los pasajeros nacionales alcanzarían los 10,9 millones, mientras que los internacionales 2,8 millones, para un total de 13,7 millones de pasajeros comerciales.



“La previsión es que los pasajeros se desarrollen a una tasa media de crecimiento del 3,4% en los próximos 20 años”, dice el documento.



Cifras de Airplan, operador del aeropuerto, indican que el terminal aéreo cerró el 2021 con 8'061.897 pasajeros movilizados, de los cuales, 6'494.879 fueron pasajeros nacionales y 1'567.018 internacionales.



Todo lo anterior en 70.813 operaciones aéreas.



