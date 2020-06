Así funciona el tratamiento para el covid-19 que aplicarán en Medellín

Como el tener una vacuna para hacerle frente a la covid-19 está en proceso, y este puede tardar varios meses, investigadores de Medellín y Bogotá, en asocio con el Grupo ISA, lograron que el Invima les aprobara el primer estudio en Colombia de plasma convaleciente para tratar pacientes con la enfermedad.

En el proyecto está la Universidad CES de Medellín con el grupo de investigación Genoma CES Biotechnologies, el grupo de Especialidades Medicoquirúrgicas y el de Epidemiología y Bioestadística, con la participación activa del Centro de Estudios de Enfermedades Autoinmunes de la Universidad del Rosario (CREA), la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud de Bogotá (IDCBIS),



Juan Manuel Anaya, director del CREA, contó que en este procedimiento se hace uso del plasma de un paciente curado de covid.19 con anticuerpos y sustancias necesarias, para posteriormente hacerle una transfusión a otro que no ha superado la enfermedad y está en hospitalización.



El procedimiento es relativamente sencillo: toman el plasma con los niveles requeridos de anticuerpos, se lo aplica al nuevo paciente en dos sesiones (3 mililitros por kilo de peso) y se inicia un monitoreo de 28 días.



“Esperamos al día cuatro y al día siete, tener resultados que nos van a permitir saber si el paciente mejora, si va estable o si eventualmente el plasma no ha servido”, explicó el director.



Agregó que la razón para hacer la transfusión en pacientes hospitalizados y no en quienes llegan a las UCI, como se está aplicando en otros lugares del mundo, es por la inmunología de la enfermedad, pues cuando se aplica tardíamente, el daño en los pulmones, riñones y corazón ya puede ser irreversible.

Este es el plan que se le aplicará a los primeros pacientes. Foto: CORTESÍA

El estudio inició ayer con la participación de 10 pacientes, y se espera que para julio se comience una nueva etapa que contará con la participación de 80 pacientes más. A 40 se les hará la transfusión del plasma mientras continúan con el tratamiento convencional, mientras que a los 40 restantes, se les permitirá seguir con su tratamiento convencional.



Para agosto se tendrán los resultados preliminares y estos serán puestos en conocimiento del Ministerio de Salud para que sea el que determine si aplicación los hospitales y clínicas del país.



MEDELLÍN