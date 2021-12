A pesar del riesgo por la llegada de la variable Ómicron al país, Medellín no tendrá ningún tipo de medida restrictiva para los días de Navidad y lo que resta de la temporada de fin de año.



En lo referente a contagios por covid-19 este mes, la ciudad ha tenido registros promedio entre 300 y 400 casos diarios, siendo el 4 de diciembre el día con mayor número de contagios (421).

Estas cifras indican que no se ha visto un incremento sostenido en el mes, ya que en la última semana la ciudad reportó 346, 305, 371, 346, 350, 285 y 370 casos respectivamente.



Sin embargo, si se compara con el promedio de octubre y noviembre, que era de 260 casos por día aproximadamente, sí hay un incremento.



Aunque las autoridades en la ciudad no han hablado sobre un eventual cuarto pico -quinto para algunos- sí han dejado claro que, en caso de que esto pase, se irán activando camas UCI nuevamente según la demanda.



La secretaria de Salud de Medellín, Andree Uribe recordó que la ocupación de la red hospitalaria “se monitorea diariamente y se tiene control de la información que permite tomar decisiones oportunas en cuanto a la ocupación. Esta información es entregada diariamente a la red hospitalaria con el propósito de gestionar y destinar el uso de sus recursos correctamente”.



(Lea también: Así será la vacunación en Medellín durante fiestas de Navidad y Año Nuevo)

Así ha sido el comportamiento de contagios covid en las últimas semanas, se evidencia un incremento de casos entre noviembre y diciembre. pic.twitter.com/sDYZmLPaXP — Alejo Mercado (@AlejoMercado10) December 24, 2021

Para Yéssica Giraldo, Médica, Epidemióloga clínica y docente investigadora de la Universidad CES, la ciudad viene con una alerta de pico desde octubre, el cual se ha venido corriendo y, por ende, no se puede descartar, en especial por el riesgo de la nueva variante.



“Hay una serie de situaciones que han dificultado que podamos ver lo que está pasando: viene un subregistro importante, no se ha hecho un rastreo intensivo, no se hace el número de pruebas que debería hacerse, la gente ya no reporta los síntomas, entre otras situaciones”, opinó la experta.



Para ella, comienza a preocupar el incremento de ocupación UCI, así como los cuadros respiratorios, que si bien no todos tienen que ver con covid-19, para la doctora, esto, proporcionalmente puede comenzar a incrementar los contagios de coronavirus.



Esto, sumando a las fiestas decembrinas donde hay más aglomeraciones y relajamiento en las medidas de autocuidado, generan unos factores de riesgo importantes que indican que el pico podría darse en enero del próximo año.

Creo que en enero podría pasar factura que se haya privilegiado la reactivación económica en detrimento del cuidado de la salud pública FACEBOOK

TWITTER

"Creo que en enero podría pasar factura que se haya privilegiado la reactivación económica en detrimento del cuidado de la salud pública. Quizá podamos ver un recrudecimiento del número de casos y en ocupación UCI", manifestó Giraldo.



En cuanto a dicha ocupación, cifras de la Seccional de Salud de Antioquia indican que la capital de Antioquia cuenta con 683 camas disponibles, de las cuales, 618 están ocupadas para un 90,5 % de ocupación.



La cifra de pacientes covid asciende a 129 personas, para un total del 20 por ciento de ocupación. Entre los pacientes, el 69 por ciento reside en Medellín y el 31 restante son de otras ciudades, informó la Personería de Medellín.



Sin embargo, lo preocupante de esto es que más del 70 por ciento de pacientes covid que están en UCI no están vacunados.



(Le puede interesar: Así es dispositivo de seguridad para celebración de la Navidad en Medellín)

Han ingresado en promedio 9 personas a UCI por día, de las cuales por lo menos 7 no han iniciado su esquema de vacunación FACEBOOK

TWITTER

Así lo dio a conocer esta entidad por medio del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud. Cifras de la entidad revelan que entre el 15 de noviembre y el 19 de diciembre de este año han ingresado a UCI 312 personas, de las cuales 222 no se encuentran vacunadas.



"Durante este período, han ingresado en promedio 9 personas a UCI por día, de las cuales por lo menos 7 no han iniciado su esquema de vacunación contra covid -19", manifestó Jilmar Renteria Delgado, Coordinador del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud.



Esta agencia del Ministerio Público hizo un llamado a la ciudadanía para acercarse a los puntos de vacunación y acceder a la aplicación del biológico, respetando al personal de salud que atiende en los puntos establecidos por las autoridades.



De igual forma, esta entidad ha realizado más de 50 recorridos de verificación en los distintos puntos masivos de vacunación en los que ha evidenciado que las largas filas, los tiempos de espera y la falta de personal asistencial son las quejas más recurrentes por parte de quienes se acercan a vacunarse.



(Siga leyendo: El Metro de la 80 de Medellín ya tiene asegurada su financiación)



De otro lado, la alcaldía de Medellín informó que, con corte al 23 de diciembre, en la ciudad se han aplicado 3’849.781 dosis de las que 1’864.539 han sido para primeras dosis, 1’422.503 segundas dosis, 222.534 terceras dosis y 340.205 dosis únicas.



Asimismo, en Medellín hay 1’762.708 personas con el esquema de vacunación completo. Dichas cifras representan un 92,5 por ciento de cumplimiento en el Plan de Vacunación.



MEDELLÍN