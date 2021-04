¿Se aplanó la curva de contagios de covid-19 en Medellín?

En el llamado tercer pico de la pandemia, Antioquia registró más de 4.000 casos diarios de coronavirus hace unas semanas, algo nunca antes visto en el más del año que lleva la pandemia en el país.



Una situación que se incrementó la alerta con la identificación de cepas de Brasil y Reino Unido, que, según las autoridades, tienen la capacidad de ser más transmisibles.

Sin embargo, tras la implementación del modelo de confinamiento 4/3 (cuatro días de apertura por tres de cierre total), en los últimos días el número de contagios diarios ha venido disminuyendo, aunque las cifras siguen siendo altas.



Así lo manifestó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien indicó que, como se tenía previsto, este par de cepas son más peligrosas y retadoras.



“Generan una mayor velocidad de contagio y que obliga a tener mayores medidas de autocuidado. Pero, el haber aumentado el número de camas de Cuidados Intensivos y el hecho que ya se esté estabilizando la entrada a UCI nos dan una luz de esperanza”, contó Quintero.



Agregó el mandatario local que hay una estabilidad en las altas cifras de contagio, algo que calificó de positivo, ya que indica que la ciudad podría estar enfrentando un escenario peor con un número de contagios con crecimiento continuo.

“Llevamos cuatro días de reducción en los casos. No quiere decir que estemos bien, quiere decir que hay mucho contagio, pero que ya no está creciendo”, puntualizó Quintero.



Sin embargo, el sector médico de la ciudad sigue alertando ante la gravedad de la situación exigiendo medidas más contundentes que las que ya se han tomado.



“Las nuevas cepas del SARS-CoV-2 (variante británica y brasileña) con mayor grado de transmisión, el colapso generalizado de los servicios de salud, los altos índices de infectados, de ocupación de camas UCI y de fallecidos, y en vista de que otros departamentos declararon la alerta roja hospitalaria e informaron que no pueden recibir más pacientes, reiteramos la necesidad de la declaratoria de cuarentena estricta por la vida durante dos semanas, por parte de los entes gubernamentales nacionales y departamentales”, dice la misiva.



El documento fue firmado por la Academia de Medicina de Medellín, la Asociación Colombiana de Medicina Interna (ACMI), la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias de Antioquia (ACEM), la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), el Sindicato Antioqueño de Anestesiología (Anestesiar), la Asociación Médica Sindical Colombiana, Seccional Antioquia (ASMEDAS), el Colegio Médico de Antioquia (CMA), la Federación Gremial de Trabajadores de la Salud (Fedsalud), el Grupo de Intensivistas de Antioquia (GIA) y la Sociedad Antioqueña de Anestesiología (SADEA).



Sobre esto, el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, concordó con Quintero en que los casos han venido en disminución e indicó que las medidas restrictivas tienen que ser aprobadas por el Gobierno Nacional.



“Mediante el seguimiento permanente a las cifras, se ha evidenciado la reducción en el número de contagios y en el índice de positividad y esperamos que estas semanas se consolide esa tendencia”, dijo Suárez.



Sin embargo, en cuanto a mortalidad, contó que se espera para los próximos días, que el número de reporte de personas fallecidas aumente. “Es una noticia, dura y difícil, pero es una realidad. Estarán por encima de 120 o 130 fallecidos diarios”, dijo Suárez, quien añadió que “El sistema de salud va a seguir al límite, con una ocupación global por encima al 97 por ciento a pesar del crecimiento de camas UCI en los últimos días, que está en 1.420 camas, así como el crecimiento de camas Unidades de Cuidados Respiratorios Intermedios, que está en 287 camas”.



MEDELLÍN

