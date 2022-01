La Personería de Medellín hizo un llamado a las entidades públicas y privadas en Medellín para hacer cumplir la exigencia del carné de vacunación para el ingreso a establecimientos de comercio y eventos masivos.



Esto luego de que el gobernador de Antioquia decretara la alerta roja hospitalaria por el cuarto pico del covid-19 y la ocupación de camas UCI por encima del 92 %.



"La Personería de Medellín hace un llamado a todas las entidades púbicas y privadas en la verificación y el cumplimiento estricto en los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud en la verificación obligatoria del carné de vacunación contra el covid-19 o certificados digitales a todos los eventos masivos que se puedan presentar en la ciudad, a bares, discotecas, escenarios deportivos", manifestó Mayelis De La Rosa Madrid, coordinadora del Observatorio de Salud de la Personería.



La exigencia del carné se aplica en Colombia desde noviembre del año pasado, aunque la medida ha venido variando en cuanto a la cantidad de dosis que debe tener la persona para poder ingresar a sitios como un cine, restaurante o bar, concierto o partido de fútbol.



Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares capítulo Antioquia, indicó que la exigencia del carné no puede ser solo responsabilidad de los empresarios de este sector, puesto que, como el inicio de la medida, sigue ocurriendo que los comensales se enojan por el requerimiento.



"Siempre hemos manifestado que respaldamos todas aquellas medidas para que el Plan Nacional de Vacunación avance lo más rápido posible, porque fue la única ventana que se nos abrió para la reactivación económica, pero desde el punto de vista práctico para nosotros no ha sido sencillo", dijo Valenzuela.



De hecho, agregó que esta medida ha generado conflictos con los clientes, que se molestan con el personal de vigilancia, tienen excusas por no tener las dosis completas y no están informados de la obligatoriedad, pese a la alta difusión por medios de comunicación y las redes sociales.



"No hemos visto esa correspondencia en el compromiso de la ciudadanía, entonces el mensaje no solo debe ser decir el empresario que exija el carné, sino a la ciudadanía, que tiene que portarlo. Creo que ha habido muy buena disposición de la mayoría de los comerciantes del sector", subrayó Valenzuela.



Por su parte, desde el Observatorio de Salud propusieron crear incentivos para que las personas que no se han vacunado, lo hagan, y quienes tienen dosis pendientes, poder completar sus esquemas.



MEDELLÍN