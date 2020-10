Instituto Nacional de Salud estudia inmunidad del covid-19 en Medellín

¿Cuántas personas fueron infectadas de covid-19? ¿Cuántas desarrollaron inmunidad contra el virus? ¿Cuáles fueron los factores de riesgo asociados a la infección?

Estas son las preguntas que busca resolver el proyecto de investigación que realiza el Instituto Nacional de Salud (INS) para determinar la seroprevalencia de la SARS-CoV-2 en Colombia.



Para ello, una delegación de 16 investigadores del INS llegó a Medellín este fin de semana para iniciar el estudio, que lo hará en compañía de 51 integrantes del programa Medellín Me Cuida de la Secretaría de Salud.

Así, medirán el nivel de anticuerpos desarrollados en la población antioqueña, con una muestra representativa de 2.350 ciudadanos durante 10 días, en los que llegarán a 150 barrios para la toma de muestras de sangre, que se tomarán aleatoriamente con el fin de disminuir sesgos o posibles errores en la medición.



“Un estudio de seroprevalencia se hace para entender qué tantos susceptibles tengo aún, dónde están ubicados geográficamente y si hay una vacuna, cuál sería entonces mi estrategia de vacunación”, dice Martha Ospina, directora del INS.



La funcionaria explicó que Medellín fue elegida porque es la segunda ciudad más poblada de Colombia, además de que ya ha mostrado un descenso en el número de casos y ocupación de UCI por covid-19.

“Es importante mencionar que la toma de muestra para el estudio no genera ninguna incapacidad, las personas pueden seguir con sus actividades normales, además los hogares seleccionados son privilegiados al participar en uno de los estudios más importantes hasta ahora. Así que esperamos un gran recibimiento de los ciudadanos de Medellín”, manifestó Silvana Zapata, epidemióloga del INS y líder del operativo de campo en Medellín.



En el estudio participa también el Laboratorio Genómico One Health de la Universidad Nacional.



“Vamos a medir los anticuerpos y esto nos determina cuánta gente de nuestra ciudad ha sido infectada durante estos ocho meses de pandemia. De esta manera generamos una línea base para conocer el estado real de la respuesta inmune de los medellinenses y de ahí determinar qué sigue en los próximos meses. La Universidad Nacional, el Instituto Nacional de Salud, la Secretaría de Salud de Medellín y con el laboratorio departamental hicimos una unión sin precedentes”, señaló Juan Pablo Hernández Ortiz, director del Laboratorio Genómico One Health.



El INS y la Secretaría de Salud realizarán un cierre con autoridades locales y entregarán un balance parcial del estudio que está previsto que finalizará hacia el 27 de octubre.



MEDELLÍN