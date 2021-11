Por cuarto pico, en Medellín se impondría toque de queda para no vacunados

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, anunció que ante un incremento de casos de covid-19, por la amenaza de la llegada del cuarto pico, impondría medidas restrictivas para no vacunados, como el toque de queda nocturno.



La medida, que ya se vienen aplicando en otros países, se aplicaría "si la situación se complica", explicó el mandatario, y destacó las cifras de vacunación en la capital antioqueña.



"Las restricciones serán para las personas no vacunadas, que van a tener problemas para poder entrar a restaurantes, para entrar a lugares públicos y si la cosa se agrava, vamos a ponerle toque de queda a ellos. Es una decisión personal vacunarse o no vacunarse, pero si eventualmente el problema de contagios llegara a aumentar y estuviera concentrado en los no vacunados, obviamente pondríamos restricciones en los no vacunados", dijo Quintero Calle.



En los últimos días, los contagios en Antioquia aumentaron un 60 % acercándose a los 500 casos diarios, cuando en septiembre y octubre el departamento había logrado reducirlos hasta 300 y menos casos diarios.

Leopoldo Giraldo, gerente para la atención del coronavirus en Antioquia, confirmó a este medio que ahora mismo, el 95 por ciento de los casos secuenciados son de la variante delta del virus, lo que ha generado preocupación.



El último informe de la Secretaría Seccional de Salud de Antoquia indica que, a la fecha, hay 3.859 casos activos en el departamento, de los cuales 2.374 casos están en Medellín.



No obstante, el alcalde dijo que "somos un ejemplo en el tema de vacunación. Medellín es una de las ciudades más vacunadas del país". Según el último reporte de la Secretaría de Salud, 1.533.195 personas ya cuentan con el esquema completo.



En el tema de la vacunación, el departamento de Antioquia espera llegar en los próximos días a que el 70 % de la población ya tenga al menos la primeras dosis. Por lo pronto, un 49,5 % de la población cuenta con el esquema completo.



