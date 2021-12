En tres días, Medellín registró un enorme salto en el número diario de contagios de covid-19 reportado por la Seccional de Salud de Antioquia.



Mientras el 25 de diciembre el número de casos fue de 412, el día siguiente aumentó a 553 y el posterior a este -el 27 de diciembre- el número de contagiados fue 1.068 personas, casi el doble.

Cifras del Ministerio de Salud indicaron que ese día, Antioquia lideró la estadística de contagios siendo la única en superar la barrera de los mil, con 1.495 casos; seguido de Bogotá (580), Valle (284), Santander (115) y Barranquilla (84).



Antioquia también lideró el número de fallecidos por coronavirus de ese día, con 10 de los 37 casos reportados.



(Le puede interesar: La hipótesis del accidente de bus que dejó 7 muertos en vía Medellín-Bogotá)



En cuanto a ocupación UCI, cifras de la Seccional de Salud de Antioquia indican que la capital de Antioquia cuenta con 683 camas disponibles, de las cuales, 623 están ocupadas para un 91,2 % de ocupación.

Hoy Colombia con 3281 casos. Antioquia aportó el 45.5% (1.495) Medellín con 1.068 en ascenso constante.

Esto no es "una simple gripa" estamos a punto de colapsar nuevamente los servicios de salud. pic.twitter.com/0wOxz3IrnP — RITA ALMANZA (@almanzaRita) December 27, 2021

Rita Almanza, epidemióloga de la Secretaría de Salud de Medellín, expresó su preocupación por el notorio incremento en los casos.



"Hoy Colombia con 3.281 casos. Antioquia aportó el 45.5% (1.495) Medellín con 1.068 en ascenso constante. Esto no es 'una simple gripa', estamos a punto de colapsar nuevamente los servicios de salud", expresó la experta.



Hasta el momento, la alcaldía de Medellín no se ha pronunciado sobre la situación y mantiene la postura de no hacer cierres ni otro tipo de medida restrictiva. También se mantiene en la ciudad el plan piloto de bares y discotecas abiertas hasta las 6 a. m. en algunas zonas.



(Lea, además: Video: pasajeros lanzaron pólvora desde un vehículo en marcha en Antioquia)

A diferencia del pico anterior, este no va a bajar tan rápido y será más duradero FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, el médico epidemiólogo e investigador Jaime Ordoñez, opinó que se trata de una consecuencia del llamado cuarto pico, que comenzó a finales de octubre.



"Una 'ola' es una tendencia positiva, que comienza con una base, que fueron las tres primeras semanas de octubre, donde la tendencia fue neutra, pero en las últimas semanas comenzó a crecer. Es importante recalcar eso porque las decisiones en salud pública se deben tomar cuando comienza la tendencia positiva y no cuando hay 10.000 o 20.000 casos diarios", manifestó Ordoñez.



Aclaró el médico, el hecho de estar en una ola no significa que ya la región haya alcanzado el pico, algo que él considera que ocurriría durante enero y febrero.



(Le recomendamos leer: Así avanza Medellín con bares y discotecas abiertos hasta las 6 a. m.)



"El problema, a diferencia del pico anterior, es que este no va a bajar tan rápido y será más duradero por varias razones: la principal es que esta ola que estamos viendo es la de la variante delta y no la de Ómicron, algo que se va a juntar", indicó Ordoñez.



De acuerdo con las estimaciones del experto, el primer semestre del 2022 será complejo en cuanto a contagios y muertes por coronavirus.



MEDELLÍN