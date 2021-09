Casos de migraña en Medellín se agravaron un 50% en pandemia

A propósito del Día Internacional contra la Migraña, que se celebra este12 de septiembre, la doctora Isabel Cristina Restrepo, reconocida neuróloga clínica y miembro de la Asociación Colombiana de Neurología, realizó un informe tras consultar a 800 pacientes activos con migraña.



En dicha investigación, la experta confirmó que la severidad de esta enfermedad neurológica se agravó en tiempos del covid-19 (de junio de 2020 al mismo periodo en 2021) entre un 40 y un 50 por ciento en Medellín.

Según la especialista, esta patología que, según cifras del Ministerio de Salud, actualmente afecta a casi 5 millones de colombianos, se define como una tendencia inherente del cerebro a presentar dolores de cabeza.



Dolores relacionados con la falta de adaptación de este órgano a los cambios y por lo tanto una inadecuada interpretación de la información sensorial: luz, temperatura, hábitos de sueño, alimentación y emociones, entre otros.



Esta patología también está asociada a una importante predisposición genética.



“Por lo general, la migraña se manifiesta con fuertes dolores de cabeza que pueden durar entre 4 a 72 horas, estos se localizan en un lado de la cabeza, son pulsátiles, empeoran con la actividad física y se asocian con náuseas, vomito, sensibilidad a la luz, el ruido y los fuertes olores”, explicó Restrepo.

Resultados del informe

De acuerdo con el informe, los principales cinco causantes o detonantes de esta patología durante pandemia, han sido: en primer lugar, el aumento del estrés y la ansiedad con un 40 por ciento.



En segundo lugar se ubican el teletrabajo y la exposición por tiempos muy prolongados a pantallas, con un 25 por ciento.



También están los cambios en las rutinas del sueño con menos horas de descanso y sin horarios fijos, además del desorden de los horarios de alimentación que conlleva ayunos prolongados con un 20 por ciento; y el aumento de consumo de café con el 15 por ciento.

Para Restrepo, la migraña también ha disparado diferentes problemas de salud que antes de la llegada del covid-19 a Medellín aparentemente estaban más controlados.



Entre ellos, la ansiedad y la depresión, 48 por ciento; los trastornos del sueño, 25 por ciento; los problemas de memoria y de concentración, 15 por ciento y los dolores crónicos, 12 por ciento.



En cuanto a los hábitos negativos, propios de la pandemia, que han contribuido a que se agraven los casos de migraña, sobresalen: la falta de rutinas de alimentación y de sueño, la exposición prolongada y sin pausas a pantallas y a equipos electrónicos producto del teletrabajo y el estudio virtual.



A esto se suma, la falta de actividad física y la suspensión de tratamientos preventivos y de seguimiento con los especialistas generando el aumento de consumo de analgésicos.



“Estos datos son alarmantes, más aún si se tiene en cuenta que la migraña es la sexta enfermedad más incapacitante en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, dijo la experta.



Agrego que de hecho el 50 por ciento de las personas que la padecen presentan dificultades para trabajar, 25 por ciento han perdido sus empleos a causa de esta, 15 por ciento no puede cuidar de sus hijos y hasta un 10 por ciento ha visto seriamente afectada su vida social.

Uno de cada 10 medellinenses sufre de migraña actualmente

Esta enfermedad principalmente afecta a las mujeres entre los 20 y 40 años.



En cifras, el 10 por ciento de los casos, se presenta entre los 10 y 19 años; el 30 por ciento, entre los 20 y 29; el 35 por ciento, entre los 30 y 39; el 15 por ciento entre 40 y 49; el 8 por ciento, entre los 50 y 59; y el 2 por ciento, después de los 60.



Para destacar, el 13,8 por ciento de las mujeres padecen esta enfermedad neurológica, principalmente debido a factores hormonales.



Su prevalencia a nivel mundial para ellas se ubica entre un 13 y 18 por ciento, mientras que para los hombres esta entre un 4 y 6 por ciento.

Para tener en cuenta, la migraña es una enfermedad crónica como la hipertensión y la diabetes, es decir, no tiene cura, pero requiere de seguimiento médico y control a largo plazo buscando mantener la patología controlada.



Su manejo es farmacológico y no farmacológico. El primero, se hace con analgésicos de varios tipos; sin embargo, el más importante es el tratamiento preventivo que consiste en dar a la persona uno o varios medicamentos por meses o incluso años con el fin de reducir las crisis y mejorar su calidad de vida.



En la parte no farmacológica se recomienda aprender a manejar el estrés, las emociones, tratar las patologías asociadas como la ansiedad y la depresión, fomentar la actividad física, mantener una adecuada hidratación y reconocer los detonantes de las crisis.



En casos muy puntuales, los expertos aconsejan evitar alimentos que desencadenen dolor, llevar una adecuada cantidad y calidad de sueño, para esto se recomienda la meditación, el yoga y, si es preciso, pedir ayuda psicológica.



FELIPE ORTEGÓN R.

Para ELTIEMPO