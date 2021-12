El notorio incremento en los casos diarios de covid-19 en Antioquia tiene en alerta a las autoridades departamentales, que si bien no han planteado medidas restrictivas, sí aseguraron que las acciones a tomar también requieren de la responsabiliad de la ciudadanía.



Antioquia ajustó dos días consecutivos liderando el número de contagios diarios en el país, superando los mil casos diarios y, de acuerdo con la Gobernación de Antioquia, la cifra podría llegar a los 2.000.

"A mí me trasnocha que en dos años no hayamos aprendido las lecciones y hayamos bajado la guardia como evidentemente la hemos bajado. Me trasnocha ver a muchas personas que no se autocuidan, que no usan el tapabocas y que quieran asistir a fiestas multitudinarias en los municipios", expresó Luis Fernando Suárez, gobernador (e) de Antioquia.



Agregó, que es lamentable que se quiera poner la fuerza en los gobernantes con medidas de restricción en lugar de que cada persona tome conciencia de que el coronavirus no se ha ido y se autoproteja.



"La variante ómicron seguramente ya está en Antioquia, eso lo sabremos con certeza en los próximos días, pero la invitación enfática es a que nos cuidemos, a no bajar la guardia", expresó Suárez.



Por su parte, Lina Bustamante, secretaria de Salud del departamento, indicó que, de acuerdo con lo que se ha visto en otras ciudades donde ya llegó Ómicron, se estima que en un mes esta sea la variante dominante.



"Todos los casos que secuenciamos son sospechosos, hay que esperar cuál de esos son sospechosos son positivos. Hemos dirigido la secuenciación sobre todo a personas que vienen de Estados Unidos", contó la funcionaria.



Bustamante agregó que las festividades navideñas y el incremento en los contagios son indicativos de que la variante ya está en la región.



Desde la Gobernación indicaron que ya se activó un PMU con MinSalud para coordinar las acciones correspondientes para activar camas UCI con las IPS del departamento.



"Podemos tener las camas abiertas, pero si no tenemos el recurso humano vamos a tener problemas, que es lo que hemos visto en otros países, afectaciones por incapacidades en el personal de la salud", explicó la secretaria de Salud.



Enfatizó Bustamante que están haciendo lo posible por no llegar al punto de decretar la alerta roja, ya que esto implicaría dejar de hacer cirugías, algunas que son muy importantes.



Agregó que el indicativo que tienen para una posible decreto de alerta roja son los pacientes en cola para UCI.



"No es solo ocupación UCI. Si vemos que estos pacientes en espera comienzan a aumentar, tendríamos que tomar una decisión", puntualizó la funcionaria.



Cifras de la Seccional de Salud de Antioquia indican que, con corte al 29 de diciembre, en el departamento hay 951 camas UCI, de las cuales 826 tienen pacientes, lo que se traduce en una ocupación del 86,86 por ciento.



