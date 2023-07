Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) han informado a través de su página web sobre los cortes programados del servicio de agua potable que afectarán a varios sectores de la ciudad. Estas interrupciones son necesarias para llevar a cabo trabajos de mantenimiento y mejoras en el sistema de distribución de agua.



(Puede ser de su interés: Las opciones que tiene la alcaldía de Medellín para tapar hueco por $330.000 millones).

En el primer caso, los sectores afectados son Campo Valdés No. 1, Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 2, El Pomar, La Salle y Las Granjas.



Reciba en su Whatsapp, gratis, las noticias de última hora desde EL TIEMPO



Esto se llevará a cabo en las áreas comprendidas que van desde la calle 71 hasta la calle 72, entre la carrera 45 y la carrera 46; desde la calle 72 hasta la calle 77, entre la carrera 45 y la carrera 48; desde la calle 77 hasta la calle 78, entre la carrera 49 y la carrera 45; desde la calle 78 hasta la calle 85, entre la carrera 42a y la carrera 49; desde la calle 85 hasta la calle 86, entre la carrera 44 y la carrera 49; y desde la calle 86 hasta la calle 88, entre la carrera 44 y la carrera 46.



El corte del suministro de agua comenzará a las 9:00 p.m. y se estima que tenga una duración de 7 horas.

Facebook Twitter Linkedin

EPM informó cortes de agua en la ciudad Foto: EPM

En el segundo caso, los sectores afectados serán Granizal, La Isla, Moscú N°1, Moscú N°2, Popular, Santa Rita, Santo Domingo Savio N°1 y Villa del Socorro.



La interrupción del servicio abarcará desde la calle 100A hasta la calle 126, entre la carrera 38 y la carrera 42E. Este corte iniciará a las 9:00 p.m. y se prevé que tenga una duración de 7 horas.



(Le recomendamos leer: En Malambo claman por agua potable y alcantarillado ¿EPM responderá?).



Se recomienda a los residentes y establecimientos afectados que tomen las medidas necesarias para afrontar el período sin suministro de agua, almacenando la cantidad suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante la interrupción.



Asimismo, se espera que una vez finalicen los trabajos, el servicio de agua se restablezca de manera progresiva.

⚠️💧Este martes 11 de julio habrá #InterrupcionesProgramadas de #AcueductoEPM en el distrito de Medellín desde la 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del miércoles 12 de julio. Conoce los barrios aquí 👇@AlcaldiadeMed pic.twitter.com/deFUeTiIL6 — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) July 10, 2023

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en la página web de las Empresas Públicas de Medellín, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

Más noticias en EL TIEMPO