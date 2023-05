Cerca de 600 mil personas se verán afectadas por cortes de agua durante este fin de semana en Medellín e Itagüí.



Empresas Públicas de Medellín (EPM) informaron que la suspensión del servicio comenzará el domingo 21 de mayo y se realizará con el objetivo de hacer obras de mantenimiento. Los cortes serán escalonados, no todos los sectores se quedarán sin agua al mismo tiempo.

En un comunicado de EPM se informó que las obras consistirán en el cambio de una válvula y la habilitación de un empalme en una conducción que alimenta el tanque del barrio La América, del que dependen cerca de 64.000 viviendas de ese sector del occidente de Medellín.

“Personal en campo e ingenieros de EPM harán tres intervenciones, dos de ellas en la glorieta Santa Gema, donde cambiarán una válvula de aislamiento y se unirá la tubería nueva con las tuberías existentes de la carrera 80 y de la avenida 33. Además, en el tanque La América, se empalmará la nueva conducción con la red del tanque”, precisó la compañía de servicios públicos.



En el mismo comunicado, EPM señaló que por esos trabajos se harán cortes escalonados en un total de 170.274 viviendas y empresas, que comenzarán desde las 6:00 de la mañana del próximo domingo 21 de mayo y se extenderán hasta las 4:00 de la madrugada del próximo lunes 22 de mayo.

Sectores afectados en Medellín

Circuito El Rincón: los cortes comenzarán desde las 6:00 de la mañana del domingo 21 de mayo y las 2:00 de la madrugada del lunes 22 de mayo. La suspensión afectará a cerca de 8.998 usuarios de los barrios El Rincón, La Colina y La Hondonada.

Circuito Corazón Alto: los cortes comenzarán desde las 8:00 de la mañana del domingo 21 de mayo y se entenderán hasta las 10:00 de la noche de ese mismo día. Serán 7.529 usuarios afectados, de los barrios El Corazón, Nuevos Conquistadores, Las Independencias, El Salado, Eduardo Santos (San Cristóbal), Antonio Nariño y Veinte de Julio.



Circuito El Rodeo: los cortes comenzarán desde las 8:00 de la mañana del domingo 21 de mayo y las 2:00 de la madrugada del lunes 22 de mayo. Serán 18.624 usuarios afectados, de los barrios El Rincón, La Mota, El Rodeo, La Colina, La Hondonada, Diego Echavarría, La Loma de Los Bernal, y Parque Juan Pablo II

Sectores afectados en Itagüí

En este mismo circuito, también se verán afectados 4.843 usuarios de Itagüí, de los barrios Colinas del Sur y Santa María No.3.



Circuitos Altavista Sur y Centro: los cortes comenzarán desde las 10:00 de la mañana del domingo 21 de mayo y las 4:00 de la madrugada del 22 de mayo. Serán 42.404 usuarios afectados en Medellín, de los barrios Las Mercedes, Belén, Los Alpes, Altavista, La Palma, Las Violetas, La Loma de Los Bernal, Granada, Altavista, La Gloria, San Bernardo, La Palma, Las Playas, Diego Echavarría, Belén y El Rincón.



Circuito Corazón: los cortes comenzarán desde las 10:00 de la mañana del domingo 21 de mayo y se entenderán hasta la media noche de ese mismo día. Incluye 7.730 usuarios de los barrios Betania, El Corazón, Belencito, Nuevos Conquistadores, Las Independencias y Veinte de Julio.



Circuito La América: los cortes comenzarán al medio día del domingo 21 de mayo y se extenderán hasta la medianoche de ese mismo día. Comprende 51.412 usuarios de los barrios Santa Rosa de Lima, Calasanz Parte Alta, Campo Alegre, La América, La Pradera, Los Alcázares, Santa Lucía, La Floresta, El Velódromo, Lorena, La Castellana, Laureles, Las Acacias, Simón Bolívar, El Nogal-Los Almendros, Miravalle, Belén, Nueva Villa de Aburrá, Los Pinos, El Danubio, Santa Mónica, Barrio Cristóbal, Santa Teresita, San Javier No. 1, Veinte de Julio y San Javier No. 2.



Circuito Belencito: la suspensión comenzará desde el mediodía del domingo 21 de mayo y se extenderá hasta las 4:00 de la madrugada del lunes 22 de mayo. Comprende 28.271 usuarios de los barrios Santa Rosa de Lima, Juan XXIII-La Quiebra, Calasanz Parte Alta, Nuevos Conquistadores, El Salado, Campo Alegre, Santa Mónica, Betania, Las Independencias, Belencito, Antonio Nariño, El Socorro, La Pradera, Santa Teresita, San Javier No. 1, Veinte de Julio, San Javier No. 2, Barrio Cristóbal, Las Mercedes y Simón Bolívar.



Circuito Ana Díaz: La suspensión comenzará hacia las 2:00 de la tarde del domingo 21 de mayo y se extenderá hasta las 8:00 de la noche de ese mismo día. Incluye 463 usuarios del barrio Nuevos Conquistadores de Medellín.



Ante la contingencia, EPM informó que desplegará 15 carrontanques y varios tanques con capacidad de 2.000 litros de agua para surtir a las zonas afectadas por los cortes.



Los usuarios que tengan inquietudes pueden comunicarse con la línea telefónica (604) 44 44 115, la línea de WhatsApp 302 3000 115 y sus canales de atención digitales.

