En Hidroituango se registran más casos de covid-19 que en Medellín

En menos de cinco días, Hidroituango pasó de 28 a 192 casos positivos de coronavirus en el interior de los campamentos del megaproyecto hidroeléctrico convirtiéndose en el mayor foco de brote en el departamento.



Esta cifra, supera los 171 casos activos que tiene Medellín con corte al 26 de mayo.

Ana Milena Joya, gerente Social y Ambiental Proyectos Ingeniería de EPM, indicó que desde marzo, en Hidroituango empezaron con la implementación de unos protocolos para evitar contagios. Sin embargo, el pasado 28 de abril en un recambio de turno por condiciones en las que en ese momento no tenían pruebas, el virus llegó al proyecto.



De allí, se tomó la decisión de hacerles la prueba al 100 por ciento de los trabajadores. Dicha prueba, la realizó la Universidad de Antioquia y fueron en total 2.400 las cuales ya fueron tomadas.“Con esta totalidad, informamos 192 positivos. Queremos pedir solidaridad para estas personas, a las que estamos cuidando con todo el soporte médico que se tiene en Medellín para que puedan superar esta enfermedad”, manifestó Joya.

Hay denuncias de aglomeraciones y falta de distanciamiento social en los campamentos de Hidroituango Foto: Cortesía

La totalidad de los contagiados fueron trasladados a Medellín por tierra para inspección y control médico bajo estricto control de EPM. Estas personas presentan una condición estable de salud, aseguró la empresa.



La directiva de EPM informó que hay un compromiso de implementar mayores protocolos dentro del proyecto, el cual ha venido en crisis desde el 2018 por lo que considera que sería un riesgo pararlo en este momento “porque debemos ofrecer garantías a las poblaciones aguas abajo”.



“EPM no va a ingresar a una persona a un territorio si tiene una prueba positiva porque nosotros, junto con las EPS, nos estamos haciendo responsables de la salud de estas personas y trabajamos por su pronta recuperación”., aseguró Joya.



Por su parte, Por su parte, Robinson Miranda, jefe ambiental, social y de sostenibilidad de Hidroituango agregó que al protocolo que hay en la obra, se sumó un grupo de epidemiólogos que está haciendo un seguimiento y control estricto a la situación en el proyecto.

En la obra laboran aproximadamente 3.000 personas. Foto: Cortesía

Reconoció, sin embargo, que se han presentado renuncias de trabajadores. A la fecha, van 63 empleados que decidieron dejar el proyecto.



“Tenemos trabajadores que están renunciando voluntariamente, a ellos, antes de que salgan, les hacemos la prueba de covid-19, una valoración médica y hablamos con las administraciones municipales de los lugares donde viven para que ellos, a su vez, les hagan un seguimiento en sus municipios”, expresó Miranda.



Y agregó: “También tenemos un grupo de trabajadores que requiere descansar, que llevan varias semanas metidas en el proyecto y ya quieren ver a sus familias. Este proceso es posible que lo realicemos la próxima semana, no sin antes hacer la respectiva prueba covid-19 (que resulte negativa), la valoración médica y el informe a los alcaldes de los municipios a donde irán estas personas”.

Temor en los pueblos vecinos

El sitio de obra conecta mediante una vía exclusiva con Puerto Valdivia, corregimiento de Valdivia. El personero de este municipio, Didier García, denunció que día a día, han visto movilizar buses de salida e ingreso al proyecto sin que allí haya un Puesto de Control con medidas de bioseguridad para controlar el tránsito.



“Sabemos que Hidroituango es el foco más grave del virus que hay en Antioquia. Nos preocupa que no haya instalado un Puesto de Control con elementos de bioseguridad para tener registro de las personas que entren y salgan del proyecto. Hablamos con EPM el pasado viernes y se comprometieron a instalarlo para el día siguiente. Pero al son de hoy miércoles todavía no lo hacen”, expresó García.



Agregó el personero, que no tienen conocimiento del registro de las personas que están renunciando de manera masiva al proyecto, muchos de los cuales viven en poblaciones cercanas, como Briceño, Ituango y Valdivia.



“Pedimos que nos entreguen la información de quienes llegan a nuestra municipalidad para nosotros hacer un seguimiento, porque no es solo el riesgo en salud, sino también para la integridad de estas personas y sus familias por la presencia de grupos armados al margen de la ley que pueden tomar represalias”, aseguró García.



El temor para el funcionario, es que se presente un brote de contagios en el municipio, que está ubicado a 5 horas de Medellín y que no cuenta ni con la infraestructura ni con el personal médico para atender una eventual situación de estas.

