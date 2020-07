Indignante: mujer escupió a vigilante que le pedía usar el tapabocas

En un conjunto residencial del barrio Niquía, ubicado en el municipio de Bello (Antioquia) se registró un indignante hecho de intolerancia.



Una mujer que vive en el lugar iba a ingresar a su apartamento cuando el guarda de seguridad que se encontraba en la portería le pidió el favor de que usara el tapabocas, un elemento de protección personal fundamental para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

La mujer, que aún no ha sido identificada por las autoridades, no hizo caso del llamado de atención del trabajador del conjunto. En cambio, le dijo que no creía en la existencia del nuevo coronavirus.



"Enseguida me agrede, me empuja, me escupe la cara para que me infecte, poniendo en peligro mi vida y en riesgo la integridad de mis compañeros", le dijo el vigilante al noticiero de TV 'Noticias RCN'.

#Bello | ¡INTOLERANCIA! El vigilante de un conjunto residencial en el barrio Niquía, recibió el escupitajo de esta mujer al requerirle uso del tapabocas al ingresar a la unidad. @AlcaldiadeBello pic.twitter.com/t7iL55c3Cu — Letras Medio Digital (@LetrasMedio) July 22, 2020

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, sí se sabe que la mujer podría estar incurriendo en un delito (violación de las medidas sanitarias) contemplado en el Código Penal colombiano. Su comportamiento le puede acarrear una pena 'privativa de la libertad' de entre cuatro y ocho años de cárcel.



Los hechos de inmediato generaron una ola de indignación en los habitantes del municipio de Bello, Antioquia y en los usuarios de redes sociales, que compartieron el video y lo volvieron viral.



El departamento es uno de los que más preocupan a las autoridades, debido a que en los últimos días los nuevos casos de personas infectadas con coronavirus se han acelerado. Según el último reporte del Instituto Nacional de Salud (INS), el pasado 21 de julio, Antioquia fue el departamento con más casos nuevos registrados en un solo día (1.850), después de Bogotá (2.249).



Asimismo, rebasó al Valle del Cauca y ya es uno de los departamentos con más casos registrados, pues tiene más de 18.600 personas contagiadas con el nuevo coronavirus. Solo le superan Bogotá y Atlántico.



La falta de cultura ciudadana también preocupa a las autoridades, pues el hecho se enmarca en una seguidilla de actos de intolerancia e indisciplina que se han presentado en el país.



Algunos de los más conocidos fueron el de 'el probador de jugos', que destapó varios productos en un supermercado de Risaralda y los consumió para grabar un video para la red social 'TikTok' y el de un hombre que escupió a una trabajadora de una tienda de electrodomésticos en el norte de Bogotá.



