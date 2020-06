Esto es lo que debe saber si necesita desinfectar su casa o negocio

En este momento de reactivación total del comercio en Medellín, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad se vuelve indispensable para las empresas.



En dicho proceso, la desinfección de los espacios donde transitarán las personas es un tema de vital importancia para los establecimientos, los cuales deben garantizar la seguridad de empleados y visitantes.

Para Cristian Halaby, CEO de la empresa BYCSA, establecer confianza es una de las tareas más importantes que debe alcanzarse para evitar la propagación del COVID-19.



A mediados de abril, esta empresa donó tres toneladas de desinfectante a la Plaza Minorista, una tarea titánica en aras de garantizar la bioseguridad de este espacio vital para el abastecimiento de alimentos de Medellín.



Halaby dialogó con EL TIEMPO sobre la importancia y las recomendaciones de saber elegir un buen desinfectante.



¿Cómo fue el proceso para que la alcaldía optara por utilizar su producto?

Todo el tema es generar confianza. Una sociedad sana es la que hace que una empresa sea sana. Nosotros utilizábamos este producto solo para nuestras instalaciones, pero por la pandemia, comenzamos a venderlo a otras empresas y tuvo mucha aceptación. Cuando pasó lo de la Minorista, le escribí al alcalde por Twitter ofreciendo nuestra ayuda para el tema de desinfección, algo que tuvo mucho auge y retweets.



La alcaldía se comunicó con nosotros y les explicamos que teníamos un virucida de altísimo espectro, con desinfectante y esterilizante de superficies, recomendado por el Ministerio de Salud y procedimos a hacer la donación. Para grata sorpresa, días después la Minorista pudo abrir sus puertas generando confianza a los visitantes. Hay que aclarar que la limpieza la hizo Emvarias, nosotros les hicimos una buena explicación de cómo aplicarlo.

¿Qué se debe tener en cuenta para hacer estas desinfecciones?

Químicos que maten virus hay muchos, pero no todos son del mismo grado virucida ni tienen el mismo efecto residual.



Nosotros utilizamos DIS-INFECTAN G, que está basado en una molécula llamada glutaraldehido, que no causa efectos nocivos donde se aplica y es la molécula más avanzada que existe para esterilizar superficies, pues perdura más tiempo.



Es muy importante que cuando se compre un químico saber para qué se va a usar, porque muchos pueden funcionar, pero de manera parcial. El glutaraldehido es el más indicado para matar el SARS.



Para garantizar espacios seguros es necesario que los productos aseguren un efecto prolongado de por lo menos 6 horas. También es necesario buscar productos que no sean agresivos con los materiales sobre los que se aplican.

¿Cuáles son los errores más frecuentes a la hora de desinfectar?

El primero es comer cuento de todo, porque no todos los productos sirven. Por ejemplo, utilizar hipoclorito de sodio diluido para desinfectar toda su casa o su negocio, le puede funcionar, pero termina haciendo un daño peor porque daña todas las telas y oxida los electrodomésticos.



Otro error es utilizar productos con nombres sofisticados, pero que no dan una desinfección al largo plazo. Por eso hago énfasis en que MinSalud mencionó al glutaraldehido como un químico esterilizante químico, que permanece en el tiempo, a diferencia de otros químicos, clasificados de alto, mediano o bajo poder.

¿Cree que hay buena cultura de desinfección en los comercios?

Yo creo que sí. En todo el país las empresas están conscientes que los empleados y los clientes no se les pueden enfermar. Tenemos hasta flotas de buses que están utilizando este producto y todo el comercio en general está tratando de tener una buena asepsia en sus locales para brindarles a los clientes confianza para salir a la calle.

¿Qué consejo les daría a los comercios que están en proceso de reabrir?

Lo más importante es escoger los productos adecuados. Lo segundo, que la desinfección sea frecuente, nosotros sugerimos unas tres o cuatro veces al día y en todos los rincones.



Lo tercero, que sepan que desinfectar estos espacios para evitar el coronavirus no tiene que costar más de lo que cuesta normalmente. Una de las cosas que hicimos fue tratar de regular precios, porque en el mercado los estaban sacando demasiado costosos.



En el caso de nuestro producto, una persona puede diluir un litro al 50 por ciento en agua, aunque nuestra recomendación es aplicarlo puro. El valor es aproximadamente 12.000 pesos.

DAVID ALEJANDRO MERCADO

DAVID ALEJANDRO MERCADO