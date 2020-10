Con calle de honor despiden a auxiliar en Medellín que murió de covid

En su incansable lucha contra el coronavirus, el sector médico, la primera línea de batalla, sufrió otra baja en medio de la pandemia.



Esta vez fue en Medellín, donde Olga Cecilia Uribe Villegas, Auxiliar de Enfermería en el servicio de Urgencias de la clínica León XIII falleció por el virus tras pasar un mes en Unidad de Cuidados Intensivos..

La IPS Universitaria lamentó la pérdida de la Auxiliar de Enfermería y explicó que "pese a todos los esfuerzos del equipo médico y a pesar de haber superado la infección por la covid-19, su corazón se detuvo, no logró combatir las secuelas que le dejó la enfermedad"



Los compañeros de Olga Cecilia realizaron una calle de honor para rendirle un sentido homenaje, en compañía de su familia y amigos, mientras el cuerpo era llevado hasta el Cementerio San Pedro.



Allegados a la mujer expresaron su dolor y dijeron que ella será recordada siempre por ser una mujer luchadora, valiente, entregada a su profesión, "quien con una sonrisa contagiosa y actitud de servicio acompañó a la Institución durante 13 años".

Y aunque Olga Cecilia es la primera víctima en la IPS Universitaria, lamentablemente no es la única en el país. Datos del Instituto Nacional de Salud indican que van 93 fallecidos por covid, que eran parte del personal de salud.



De otro lado, en Antioquia hay 4.373 casos positivos de covid en el personal de salud, de los cuales, 2.221 están asociados a la prestación del servicio.



Hoy lamentamos la muerte de Olga Cecilia Uribe Villegas, auxiliar de enfermería del servicio de Urgencias de @ipsudea. A su familia, nuestras sinceras condolencias y total apoyo. pic.twitter.com/9t0eiIs55t — Andree Uribe Montoya (@AndreeSecSalud) October 25, 2020

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, envió sus condolencias a la familia de la Auxiliar, a quien calificó de valiente.



"El personal médico está poniendo todo: su conocimiento, amor, fuerza y hasta su propia vida. Cuidémonos por favor. Por ellos también, para disminuir su tensión y facilitar su trabajo", dijo el mandatario.



Cabe recordar, que Antioquia se encuentra en Alerta Roja Hospitalaria, no solo por la ocupación de las camas UCI, que está sobre el 80 por ciento, sino también para dosificar el personal médico, que tiene un agotamiento acumulado.



Precisamente, el médico Germán Reyes, presidente de la Asociación Médica de Antioquia (Asmedas), manifestó que, a pesar de estar de acuerdo con la alerta roja, aseguró que las EPS deben ponerse al día con el pago a los hospitales.



"A muchos trabajadores no les han pagado ni las primas, se deben muchos salarios y honorarios, por eso hacemos llamado de atención para que se pague y para que se brinden elementos de protección para que los trabajadores no se sigan enfermando", expresó Reyes, quien añadió que en las cifras que ellos manejan, en el país han fallecido 163 trabajadores, entre médicos y enfermera, y hay más de 15.000 contagiados.

