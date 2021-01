Por pico de covid-19, en Medellín se seguirá con clases en casa

Aunque inicialmente se tenía contemplado que las clases en los colegios de Medellín arrancarían bajo el modelo de alternancia, la medida se reversó.Así lo anunció la Secretaría de Educación, la cual tomó esta decisión ante los casos de covid-19 que son mucho más altos que los del año pasado.

“Los directivos docentes, profesores y auxiliares administrativos del sector oficial continuarán con trabajo remoto, utilizando las herramientas digitales, virtuales y análogas para garantizar el aprendizaje de los estudiantes”, afirmó la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo Ruiz.



Bajo estas circunstancias, y mientras se mantenga la alerta roja en el sector hospitalario en el departamento de Antioquia, se continuará con el aprendizaje en casa de los estudiantes del sector oficial; sin embargo, los colegios privados tienen la potestad de decidir si continúan implementado el modelo de alternancia.

#EnCasaAprendemos | En el Comité Territorial de Alternancia de Medellín, integrado por líderes de las secretarías de Salud y Educación evaluamos la evolución de la pandemia a nivel local, para tomar las mejores decisiones en la implementación del modelo educativo. @AndreeUribeM. pic.twitter.com/DcYUhgItnB — Secretaría de Educación de Medellín (@EducacionMed) January 20, 2021

“Se recomienda a la Secretaría de Educación una pausa antes de iniciar las clases en el modelo de alternancia, estaremos analizando esta y la próxima semana de qué manera se podrá recomendar una nueva fecha para contemplar este modelo, pero por el momento el pico de contagios no permite que se inicie desde el 25 de enero”, explicó la secretaria de Salud Andree Uribe Montoya.



Para Adida esta es una buena decisión: “continuar las clases de manera virtual en Medellín es la decisión más sensata en este momento de crisis sanitaria. Esto demuestra que debe primar la vida por encima de todo”.



La asociación también pidió que en el resto de municipios también se adoptara la misma decisión, sin embargo, para la secretaria de Educación departamental, Alexandra Peláez, esa no es una alternativa para la realidad del departamento.

“7.000 retirados y más de 26.000 repitentes son una clara señal de que la ‘educación de emergencia’ no es la solución. La alternancia es la esperanza de que los niños y niñas no abandonen el sistema”, explicó Peláez.



Mientras que Medellín seguirá en educación en casa, en 93 municipios no certificados han iniciado el año escolar bajo el modelo de alternancia.



Entretanto, en Medellín siguen abiertas las inscripciones para matricularse, lo cual se puede hacer en alguna de las 432 sedes de las 229 instituciones educativas oficiales de la ciudad o en el sitio web www.medellin.edu.co, en donde se encuentran todos los canales de acceso a cupos escolares.

MEDELLÍN