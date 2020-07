Medellín tiene identificados más de 220 brotes de covid-19

En las 16 comunas de Medellín y los cinco corregimientos ya hay más de 220 focos de coronavirus, según reveló la Secretaría de Salud de la ciudad.

La información es obtenida a través de la plataforma de 'Medellín me cuida' y los reportes de SIVIGILA y de Simuestras, sistemas de información que recopilan datos de los establecimientos o empresas donde laboran las personas que diariamente se reportan como confirmadas del covid-19.



"Esto nos permite identificar aquellos sitios en los que se presentan más de dos casos de manera simultánea, lo cual configura un brote y requiere pues un cerco epidemiológico estricto con el fin de evitar que el virus siga propagándose en estos sitios donde hay varias personas conviviendo", explicó a EL TIEMPO Natalia López Delgado, subsecretaria de Salud Pública de Medellín.



De hecho, uno de los brotes activos está en la misma Alcaldía, al confirmarse ayer el resultado positivo para covid-19 de la secretaria de Cultura, Lina Gaviria. Allí ya se hizo el cerco epidemiológico con los contactos estrechos y ya hay confirmado otro caso fuera de la funcionaria.Así van los casos de covid en la ciudad:

Pese a que las empresas se han esforzado por implementar sistemas y protocolos de bioseguridad, en algunos casos los empleados no reportan los síntomas y/o siguen acudiendo a trabajar teniéndolos, lo que hace que en un mismo sitio haya más de un caso.



Por ello, recomiendan no obviar el sentir una leve molestia en la garganta, o un leve malestar general, porque puede ser un caso covid.

"Hay una subestimación del riesgo, hay personas que presentan, generalmente personas jóvenes o adultos en edad productiva y sin comorbilidad, cuadros clínicos muy leves y en algunas ocasiones sin síntomas o asintomáticos, entonces estas personas son propagadores y tienden a contagiar un mayor número de personas", detalló la subsecretaria.



Sin duda, uno de los mayores retos son los trabajadores informales, quienes tienen que salir a trabajar y si no lo hacen, no tienen ingresos, lo que imposibilita el poder ausentarse.



En eso está de acuerdo Yessica Giraldo Castrillón, epidemióloga y docente de la Universidad CES, quien explicó que eso es lo que imposibilita tener medidas estrictas sostenidas en el tiempo, como las que tuvo la ciudad durante el primer mes, con las que se podría lograr resultados más drásticos en la reducción de casos y brotes.



La experta sostuvo que puede ocurrir que una misma persona cause varios brotes, porque va de un lugar a otro, es decir, de su empresa a su casa o en el transporte público.

"El segundo componente de trasmisión del virus es la población expuesta, o sea la interacción y la movilidad social. A mayor interacción social, circulación de personas, y contacto de personas entre ellas se aumenta la propagación", explicó la epidemióloga.

Los cercos epidemiológicos

Pese a que en la ciudad los casos han avanzado de manera exponencial, se siguen presentando dificultades a la hora de hacer los cercos epidemiológicos. Uno de ellos es que las personas se niegan a dar la información, pero también existe el obstáculo de la diferencia en las cifras del INS y las locales.



"La verdad es que sí hay complejidades importantes en los procesos, y como tenemos una mayor cantidad de casos, eso hace mucho más complejo todo el trabajo epidemiológico que estamos haciendo. Si los ciudadanos y las personas confirmadas no nos brindan esta información eso significa para nosotros un cerco epidemiológico infructuoso que puede poner en riesgo a otras personas", concluyó López Delgado.

