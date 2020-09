Medellín ya no tendrá más toque de queda tras 'nueva normalidad'

En Medellín ya no habrá más toques de queda, que se venían implementando en algunos fines de semana durante la cuarentena.



Así lo anunció el secretario de Gobierno municipal, Esteban Restrepo: "Es decir, los sectores que normalmente podrían abrir hasta las 12 de la noche podrán hacerlo hasta esa hora, incluso hasta las 2 de la mañana. Por supuesto con todas las restricciones que habla el decreto nacional, que no se pueden abrir bares, discotecas, no se pueden expender licores en estos sitios, pero ya entramos en una parte de mayor normalidad”.



Agregó que todas las actividades comerciales permitidas deben estar registradas en el portal ‘Medellín me cuida empresas’ y con todos los protocolos de bioseguridad aprobados’.



Esto quiere decir que los establecimientos comerciales de la capital antioqueña pueden operar en cualquiera de los horarios que estaban permitidos antes de la cuarentena nacional.



Así están los casos de covid-19 en Antioquia hasta ayer jueves, 3 de septiembre. Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

De otro lado, dijo que las personas que provengan de otros departamentos ya no deberán entrar en autoaislamiento obligatorios durante 15 días, como se hacía anteriormente. “Solo en casos sospechosos, probables o confirmados”, reiteró.



El secretario también informó que a partir de hoy viernes, el transporte público masivo que circulan en la ciudad podrá pasar del 30% al 50% del aforo, pero insistió en que las empresas y los usuarios deben aplicar las medidas de bioseguridad.



“Continúa la obligatoriedad del uso del tapabocas en la calle pero también sobre todo cuando tengamos un adulto mayor en la casa, una persona con comorbilidades, así como el distanciamiento social y el uso de geles y alcoholes”, concluyó.



El autocuidado es clave

Bajo este panorama, la secretaria de Salud de la ciudad, Andree Uribe, anunció que con esta reapertura económica es necesario extremar el autocuidado, debido a que prevé que entre el 15 y el 20 de septiembre habrá un aumento significativo de los casos de covid-19 en la capital antioqueña debido a esta reapertura económica.

En lo corrido de la semana, 141 establecimientos entre restaurantes y gimnasios lograron una calificación favorable condicionada, 8 con calificación favorable y 16 con calificación desfavorable, para un total de 165 visitas por parte del personal de la Secretaría de Salud. pic.twitter.com/J5Qm8QSRDE — Sec Salud Andree Uribe (@AndreeSecSalud) September 4, 2020

“La letalidad en Medellín es baja, de 1,94%, lo cual ha permitido que se lleve a cabo una reapertura económica segura. Hemos iniciado múltiples acciones para inspeccionar, vigilar y controlar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en todas las actividades económicas. Iniciamos con gimnasios, centros comerciales, restaurantes y tenemos un cronograma para llevar a cabo las visitas”, agregó.



