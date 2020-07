¿Qué pasó en Medellín que iba tan bien con el manejo de la pandemia?

Desde hace tres semanas, en Medellín hay una aceleración en el número de casos positivos del covid-19, situación que preocupa a las autoridades de la región, ejemplo nacional en el manejo de la pandemia.

De hecho, como medida extraordinaria tras declararse la alerta naranja por la ocupación de las camas de UCI (están en un 76 %), el alcalde Daniel Quintero decretó que desde hoy y hasta el 26 de julio habrá cierre de parte del centro de la ciudad, zona que entra en cuarentena estricta, exceptuando sectores de abastecimiento, bancos o farmacias, que deben operar con protocolos de bioseguridad.



El aislamiento preventivo obligatorio, que prohíbe la circulación de personas, no cubrirá todo el centro de Medellín, sino que regirá en el polígono con más aglomeración de gentes, como La Alpujarra, El Hueco, el parque San Antonio y el parque Berrío, además del Museo de Antioquia, el cual había empezado a operar la semana pasada.



En esta zona, las autoridades dispondrán de cinco Puestos de Control fijos, con personal de la Alcaldía y la Policía, quienes estarán conectados para atender cualquier contingencia durante el aislamiento. En la ciudad, además, rige la ley seca los fines de semana.

La medida del cierre del centro de esta capital obedece a las altas cifras de contagio. Foto: Esneyder Gutiérrez

Los contagiados en Medellín llegaron a los 4.488 casos. Según datos oficiales, hay 3.068 activos, de los cuales al menos 1.200 permanecían con fuente de contagio en estudio, clasificación que indica que su origen no se ha esclarecido para las autoridades.



Natalia López, subsecretaria de Salud Pública de Medellín, asegura que el incremento de casos se dio desde la apertura económica de diferentes sectores. Respecto a los contagios sobre los que no se conoce la fuente dijo que están en investigación epidemiológica.



Esta investigación, que tarda 14 días y por la que pasa cada una de las personas contagiadas, se realiza vía telefónica a través de encuestas ya diseñadas, las cuales buscan que los pacientes recuerden personas y lugares que visitaron para atar cabos y encontrar el origen.



En tanto, Yessica Giraldo, médica y docente de Medicina de la Universidad CES, señala que “ya es muy difícil identificar el origen o el foco”, pero es necesario continuar con el trabajo que se viene haciendo para controlar el daño.



La experta manifiesta que es importante objetivar la aceleración en la propagación del virus, lo que los expertos llaman tasa de reproducción efectiva o R0 (erre cero). Esta da cuenta del número de personas que un contagiado puede enfermar. Conocerla permite tomar decisiones inmediatas para evitar más transmisiones.



“Si hay aceleración, es porque hubo pérdida de efectividad de las medidas instauradas y toca volverlas a afinar, volver a ponerse estrictos, porque esa va a ser la tendencia”, enfatiza la médica.



El departamento, para mediados de junio, tenía un R0 estimado entre 0,7 y 0,8, lo que indicaba que la propagación iba muy lenta. Hoy, este número estaría entre 1,8 y 2,2, lo que quiere decir que un contagiado podría enfermar a dos personas. “Dos a cuatro, cuatro a ocho, y eso ya nos habla de una aceleración impresionante, casi exponencial como al principio. Eso si no hacemos absolutamente nada”, agrega Giraldo.



Para la Asociación Médica Sindical Colombiana (Asmedas) Seccional Antioquia, “ante esta situación, y de continuarse con la tendencia creciente, es fácil prever para las próximas semanas la saturación de las salas de cuidado intensivo, los servicios de urgencias y los servicios de hospitalización de primero y segundo nivel”.



Los reportes diarios dan cuenta de este aumento acelerado en la ciudad. Durante las dos primeras semanas de junio hubo un día donde solo fueron reportados 2 casos positivos (1.º de junio) y otro donde la cifra máxima llegó a los 49 casos (15 de junio). De ahí en adelante los reportes empezaron como una montaña rusa hasta el 30 de junio. Desde esa fecha han permanecido por encima de los 100 casos.



Estas últimas fechas coinciden con la realización del primer día sin IVA (19 de junio), que “para el coronavirus fue una fiesta”, dice la médica Giraldo, que concuerda con Asmedas en que se debe regresar a la cuarentena estricta para frenar los contagios y prevenir el colapso de los hospitales.





