¿Habrá restricciones en Antioquia tras la alerta roja hospitalaria?

Tras el anuncio de la alerta roja hospitalaria en el departamento de Antioquia, la Gobernación analizará con los alcaldes si habrá o no medidas restrictivas a los ciudadanos como ocurrió en meses anteriores. Sin embargo, sí habrá restricciones para el día de Halloween.



Aníbal Gaviria reiteró que por ahora no se han tomado decisiones al respecto sobre la movilidad de las personas. “Esas se tendrán que analizar y seguramente coordinar con los gremios de la producción, con los gobiernos locales y el mismo Gobierno Nacional. Con franqueza digo que si fuera necesario, las tomaremos pero estaremos discutiéndolas y acordándolas en los próximos días”, reiteró.



Gaviria reiteró que sí se tomarán medidas para el 31 de octubre. “Eso sí, está en estudio para que se evite en un pico de contagio”, dijo.



La situación que ocurre en el departamento ha dejado varias dudas en redes sociales sobre si debe volver el pico o cédula, incluso una nueva cuarentena. Incluso el expresidente Álvaro Uribe le pidió al gobernador más restricciones.

Solicitud muy respetuosa al Gobernador de Antioquia, doctor Anibal Gaviria:



“Considerar la posibilidad de un toque de queda, o de una ley seca, durante sábado y domingo en mpios cafeteros, el alcohol y las drogas crean condiciones de más contagios de coronavirus” — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 23, 2020

Mientras llega ese anuncio, algunos municipios antioqueños ya tomaron decisiones. En días anteriores, los alcaldes de los municipios de El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja del Tambo, La Unión, Marinilla, Rionegro y San Vicente Ferrer anunciaron que quedan prohibidas las fiestas, tablados y otras aglomeraciones en lo que resta del año. Esto incluye la celebración del Halloween, por lo que no habrá actividad alguna relacionada con el 31 de octubre y habrá restricciones a la salida para pedir dulces.



De otro lado, el alcalde del municipio de La Estrella, en el sur del valle de Aburrá, dijo que analiza un posible toque de queda para el sábado de Halloween.



“Trataremos de hacer una caravana, sin tanta gente, que vaya a los barrios, para repartir dulces y llegar hasta las casas”, dijo Juan Sebastián Abad, mandatario de ese municipio.



En Medellín no se ha tomado una decisión al respecto. Por ahora, el alcalde Daniel Quintero, anunció apoyo a la alerta roja hospitalaria con más capacidad instalada.



Medellín se solidariza con la Gobernación ante declaratoria de Alerta Roja Hospitalaria por aumento de casos graves en varios municipios, hemos iniciado activación de camas UCI y puesto a disposición nuestra capacidad actual para atender la crisis. Unidos saldremos adelante. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 23, 2020

La alerta roja y las camas UCI

Ayer jueves en la noche, la Gobernación de Antioquia anunció la alerta roja hospitalaria por la alta ocupación de camas UCI en el departamento. Se trata de la segunda declaratoria de este tipo porque en julio ya se había hecho lo mismo.



Respecto a las camas UCI, el departamento cuenta con 945 para pacientes con covid-19. De ellas, están ocupadas 770 así: 368 ocupadas con pacientes covid, 101 sospechosos del virus y 301 no covid. Es decir, que la ocupación de camas UCI en el departamento es de 81,48%.

Así estaba la ocupación de camas UCI hasta ayer jueves, 22 de octubre. Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

La cantidad de estas camas desató una polémica recientemente por la cantidad real en Medellín, pues Daniel Quintero ha dicho que la capital antioqueña tiene mil pero la cifra no concuerda con la Gobernación de Antioquia.



Para Leopoldo Giraldo, gerente del covid para Antioquia, en el departamento solo se tienen en cuenta las camas UCI que están registradas y por eso desconoce el número que reporta Medellín.



“Nosotros solo trabajamos con las que están registradas ahí (en el en el Registro Especial de Prestadores de Servicios) sino lo están, no están habilitadas, posiblemente se pueden habilitar pero no están. No quiero meterme en el tema, es posible que tenga los ventiladores, pero también se necesita talento humano, espacio físico, monitores, entre otros. Cuando yo habilito la cama es porque tengo garantizados esos equipamientos para esa cama”, explicó Giraldo.



Pero el alcalde reiteró que Medellín sí cuenta con mil camas UCI, entendidas como camas en un hospital con toda la tecnología necesaria para atender un paciente que requiera le salven la vida, en especial, que requiera un respirador artificial mientras logra superar la etapa infecciosa.



“De estas mil, 780 están activas, quiere decir que están reportadas en el sistema nacional de salud (estas son las que reporta la gobernación) y 220 más que serán activadas en el momento en que el Covid así lo requiera. Teniendo en cuenta el incremento actual activaremos 26 más para atender las cirugías retrasadas”, dijo el alcalde.



