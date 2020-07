¿Cómo se contagiaron el gobernador y dos personas más de su equipo?

Luis Fernando Suárez, gobernador encargado de Antioquia, anunció por medio de un video en la noche del jueves que su prueba había salido positiva para coronavirus.

"En la lucha contra el coronavirus -en algunos casos-, mientras más a fondo trabajamos, más expuestos estamos", escribió el Gobernador como inicio del mensaje en el cual se adjunta el video de su diagnóstico.



Ahora se confirmó que dos personas más, secretarios de despacho, también están contagiadas.



Durante una entrevista con la emisora Blu Radio, Suárez explicó que al parecer una persona, con la que estuvo reunida el viernes en un almuerzo de trabajo, lo habría contagiado. Luego de que la misma le confirmara que era positiva para covid-19, el equipo de salud le indicó que 35 personas debían practicarse la prueba, 33 de ellos con resultado negativo.



Los otros dos contagiados son Henry Horacio Chaves, secretario de comunicaciones y Claudia García, directora de Planeación del departamento.

No importa qué tan difícil sea el camino, la marcha continúa. Igual que la @LuisFSuarezV, mi prueba de coronavirus dio positiva. También estoy asintomático y con la energía para seguir trabajando UNIDOS por el departamento que tanto amamos. pic.twitter.com/qrrAUYKFxN — henryhoracio (@HenryHoracio) July 24, 2020

Suárez explicó a la emisora que en dicha reunión tuvo que ocurrir el contagio, pues aunque el espacio era amplio, todos se quitaron el tapabocas para almorzar. Además, agregó que la persona contagiada compartió una chocolatina al final del encuentro.



"Le confieso que en el almuerzo, esta persona era la que estaba más cercana a mí, eso es una cosa importantísima, pero segundo, me pasó la chocolatina, yo la recibí, no le eché alcohol. Inmediatamente me comí la chocolatina y puede haber sido en ese momento. (...) Ahí entró el virus", manifestó a la emisora.



Cabe mencionar que después de este día, el mandatario del departamento cumplió agenda con otras actividades, una de ellas la ceremonia de conmemoración del Día de la Independencia de Colombia.



En la ceremonia se le vio cercano al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

Así se les vio al gobernador y al alcalde de Medellín durante la ceremonia. Foto: Jaiver Nieto/ El Tiempo

Quintero, incluso, también se retiró el tapabocas durante su discurso en el acto.

EL TIEMPO consultó a la oficina de prensa de la Alcaldía, y esta confirmó que el mandatario local se realiza pruebas de rutina cada semana.



A su vez, Suárez confirmó que también salió positivo para covid Jorge Cabra, comandante de la Policía Antioquia.