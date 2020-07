En Medellín se podrán comprar alimentos pese a cuarentena estricta

Desde este viernes, Medellín y otros ocho municipios del valle de Aburrá están en cuaurentena estricta con 29 excepciones según el decreto expedido por la capital antioqueña.

No obstante, el brigadier general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana explicó este viernes que algunas personas podrán salir a abastecerse, teniendo en cuenta que en algunos barrios y comunas de Medellín las personas no cuentan con la capacidad para pagar de más o con dispositivos electrónicos.



"No es desconocido que hay personas que no tienen la capacidad de comprar sus alimentos con tarjeta de crédito o tarjeta débito, ni solicitar un domiciliario, por lo tanto allí los policías van a tener el criterio de poder dejar movilizar a las personas dentro de su mismo entorno con el fin de que puedan adquirir sus alimentos", explicó Camacho.



El comandante explicó que este criterio se aplicará sólo en algunas comunas de la ciudad.



Un total de 1.500 hombres van a estar distribuidos en diferentes actividades en el valle de Aburrá para hacer cumplir la cuarentena, que se realiza por segundo fin de semana. Una parte de los oficiales estará en los cuadrantes, otra en va a estar actuando y realizando sus actividades normales de atención de casos, habrá personal destinado a actividades de perifoneo y otra parte en el control de fiestas clandestinas.

Vamos a continuar con el control de fiestas clandestinas, en zonas rurales principalmente y en los diferentes barrios, con el fin de poder actuar en caso de que haya violación a la medida sanitaria FACEBOOK

TWITTER

"Vamos a continuar con ese control de esas fiestas clandestinas, en las zonas rurales principalmente, en los apartamentos y en los diferentes barrios y casas de la ciudad con el fin de poder actuar en caso de que haya violación a la medida sanitaria. Eso es lo que nos trae la herramienta de la 'cuarentena por la vida', y que trae la ley seca, el poder ingresar a diferentes sitios donde se esté violando la tranquilidad de las personas", detalló el comandante de la Policía Metropolitana.



(Lea también: Las 12 propuestas de los comerciantes de Medellín para no cerrar)



Cabe recordar que este fin de semana también aplica la medida de Ley seca en Medellín.



Camacho aclaró que no en todos los casos, quienes son sorprendidos en fiestas son capturados, sino que depende del criterio policial. En especial, depende de si hay si no hay aglomeración de personas, si están utilizando los elementos de bioseguridad, si acatan de manera inmediata la orden de suspender la fiesta, van a tener un comparendo y se les deja en la vivienda.



Autoridades locales y nacionales siguen reiterando, de cualquier modo, la necesidad del autocuidado y el distanciamiento social para evitar la propagación del covid-19.

MEDELLÍN

EL TIEMPO