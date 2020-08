En Antioquia ya reabrieron restaurantes; así funcionan

Después de cinco meses de que se decretara el estado de cuidado total en Colombia por la pandemia del covid-19, Daniel José Quintero pudo entrar a comer a un restaurante.



Esta vez fue en el tradicional Asados Doña Rosa, ubicado cerca al aeropuerto José María Córdova, en Rionegro.

“Me gusta este lugar, el chorizo de acá es lo más rico”, dice mientras disfruta de un desayuno, aunque ya eran pasadas las 11 de la mañana.



Para este comensal es importante la reapertura de los restaurantes: “es un servicio que nos está haciendo mucha falta porque los que trabajamos necesitamos lugares donde poder tener un servicio de calidad”.



La que parece más feliz es la reconocida Rosa Inés Sánchez Alzate, propietaria y gerente de Asados Doña Rosa. Para ella y sus empleados han sido tiempos que han golpeado el ánimo y los bolsillos, sobre todo porque hace alrededor de un mes este restaurante en Rionegro había abierto de nuevo sus puertas como parte de un piloto pero, como ella misma lo dice, la dicha duró poco, a pesar de sobrevivir con domicilios.



“Desafortunadamente, por lo que ya se había propagado el covid en Rionegro pero hay que entender que primero está la salud, no solo la de nosotros y de los empleados, sino también la de nuestros clientes. Entonces hubo que cerrar”, comenta.

En Doña Rosa, poco a poco, van llegando cada vez más los clientes. Foto: Esneyder Gutiérrez

Pero todo cambió el martes pasado cuando, junto con la reapertura del aeropuerto, volvió la comida típica, el chicharrón y los fríjoles a este lugar de parada de muchos viajeros y antioqueños.



“Ahí vamos con esto, pero la verdad estamos muy contentos y estuvimos con la visita del presidente Iván Duque esta semana acá, el alcalde de Rionegro, el gobernador y alcalde de Medellín y hasta ahora es todo un éxito y podemos seguir así. Esperemos que no nos tengan que volver a cerrar para que no se nos vuelva a arrugar el corazón”, dice doña Rosa, quien va sorteando los embates de la pandemia pues de sus 250 empleados solo 20 están trabajando, aunque espera estar llamándolos, poco a poco, a pesar de que tuvo que cerrar las sedes de Caldas, San Jerónimo, el centro comercial San Nicolás y el vecino local ubicado en Rionegro.



Además de Doña Rosa, en este municipio del Oriente antioqueño, también se adelanta el piloto de reapertura en La Abuela Nita, Della Nonna, Mundo Verde, Mundos, Plazoleta de comidas del C.C. San Nicolás, Crepes y Wafles Llanogrande, Brasas Llanogrande, Brasas y Leñas San Antonio, Rancho Paisa Parque Principal y El Blasón Barrio El Porvenir.



También en Sabaneta

En el sur del valle de Aburrá también ya se puede comer dentro de los restaurantes, como ocurre en el municipio de Sabaneta.



Allí se adelanta un piloto con cinco negocios: La Extremadura, Catalán, Hamburguesas Osmar, Alma Llanera y El Viejo John.



En este último, ubicado a una cuadra del parque principal, ya no le faltan clientes que están dentro del amplio local en donde sirven, principalmente, sudado y bandeja paisa.



“Abrimos el martes, estamos trabajando con la mitad de las mesas, son 22, dos o tres personas máximo por mesa y realmente tenemos todo el sistema de video de seguridad para que se sientan tranquilos y cómodos”, cuenta Miguel Vásquez, administrador de este lugar que abrió sus puertas desde 1989.

Para entrar a El Viejo Jhon hay que lavarse las manos y pasar por un tapete de desinfección. Foto: Esneyder Gutiérrez

Él cuenta que la reapertura fue un gran proceso muy esperado, sobre todo porque estaban sobreviviendo con domicilios y la máquina registradora había bajado sus operaciones, tanto que allí se pasó de 55 a 33 empleados.



Pero, hoy, la realidad es otra. Para entrar a El Viejo Jhon se necesita hacer un ritual muy común en otras áreas comerciales del país: lavarse las manos en un dispositivo colocado en la entrada y luego dar los datos personales a los miembros del restaurante. Luego, puede disfrutar de la comida en la mesa, como antes.



Los girardotanos disfrutan

Aunque solo hay un restaurante habilitado de los 25 existentes, aproximadamente, en Girardota, al norte del Valle de Aburrá, también se puede disfrutar de la comida fuera de casa.



Se trata de Gallo Tuerto Cocorolló, en donde ofrecen fiambres, tamales, empanadas y pasteles de pollo, entre otras comidas y postres. De acuerdo con el alcalde de ese municipio, Diego Agudelo, era necesaria esta reapertura porque el golpe a la economía ha sido duro.



“Hoy tenemos alrededor de 650 desempleados de manera directa y unos 500 de manera indirecta y abrir los restaurantes para nosotros significa recuperar más o menso 250 puestos de trabajo”, explica.



Agudelo agrega que hay otros 20 restaurantes que ya hicieron la solicitud de reapertura y “creemos que esta semana abrimos otros 10”.

Con esta imagen, Gallo Tuerto Cocorolló empezó a invitar a sus clientes para que regresaran al restaurante. Foto: Cortesía Gallo Tuerto Cocorolló

Los que faltan

Aunque desde el pasado 9 de julio en Medellín arrancaría el piloto de reapertura, la realidad es otra.



La Alcaldía había anunciado que habría servicios en Mondongos, la Repostería Astor (Junín - Centro), Versalles (Centro), San Carbón (Palmas), El Cielo (Parque Lleras),Marmoleo (Poblado), McDonalds (Avenida del Poblado - Sector Milla de Oro), Crepes & Waffles (Laureles), Mondongos (La 70), Las Margaritas (La 70), Asados Familia García (Robledo), Palenque (San Javier) y 37 Park (Provenza). Pero no fue así porque no llegó el aval del Ministerio del Interior, a pesar de que los administradores y trabajadores de estos lugares ya tenían todo listo para recibir clientes.



Este diario buscó a la Secretaría de Desarrollo Económico, pero esta no dio respuesta.



Esta foto fue tomada a principios de julio, cuando en 37 Park estaban adecuando el restaurante para tener 30 mesas disponibles. Foto: Jaiver Nieto

De otro lado, en Itagüí también están a la espera. Según el alcalde, José Fernando Escobar, se han hecho varias solicitudes para que estos negocios abran sus puertas: “Hemos hecho varias solicitudes, no solamente en el tema de restaurantes sino también gimnasios al igual que las iglesias y hemos tenido la negativa por parte del Gobierno Nacional. Estamos estables en el número de casos, de hecho están bajando y esperamos esa autorización en esta nueva solicitud”.



Por su parte, en el municipio de Bello tampoco han llegado los permisos, como lo cuenta Daniela Ortega, secretaria de Gobierno: “procedimos a enviar al Ministerio del Interior planes piloto para la reapertura de restaurantes con atención en sitio e instituciones prestadoras de servicios religiosos, posteriormente el Ministerio nos responde que no autoriza los planes piloto por ser, el municipio, una ciudad con afectación moderada de covid y remite el plan piloto para su aprobación al Ministerio de Salud, entidad que a la fecha no ha dado respuesta”.



En Envigado también hay una espera que clama por salvar a este sector. Según Gabriel Londoño, secretario de Desarrollo Económico, “lo que solicitamos ahí en la última propuesta era que lo hiciéramos con restaurantes que tuvieran espacios abiertos como es el sector de la Buena Mesa y otros como es Calle Jardín y en el sector de Las Palmas que tenemos espacios muy amplios para poder hacer esa prueba piloto”.

De hecho, en el municipio El restaurante Emilia Steakhouse d recibió el certificado en bioseguridad por el Icontec, pero ni allí han podido abrir.



Finalmente, en Apartadó, el alcalde, Felipe Cañizáles, dio el aval para que hasta el 29 de agosto ocho restaurantes de Apartadó, en el Urabá antioqueño, avancen en una prueba piloto de apertura.

Se trata de Restaurante El Gordo, Matanga, Sabor Vacano, Punto y Pasta, Las Mazamorras, Asados Mi Vaquita, Ricopollo del Centro y Hakuna.



