Daniel Quintero lanzó alerta ante la ocupación de UCI en Medellín

Ante el incremento en la ocupación de camas UCI, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, hizo un llamado al autocuidado, prevención y responsabilidad a otros municipios del departamento, debido que la mayoría de pacientes que requieren esta atención llegan a la capital antioqueña.



“Desde Medellín hacemos un llamado a los alcaldes de todo Antioquia a reforzar las medidas de protección contra el covid-19 en cada uno de sus municipios”, señaló el mandatario.



El alcalde también recordó que el sistema de salud de Medellín registra un aumento de pacientes con covid-19 remitidos desde otros municipios, pasando de 54 a 80 camas ocupadas en los últimos días, lo cual representa un aumento de 36 % en personas trasladadas que se encuentran en UCI.



Esta semana ha aumentado en un 36% la demanda de UCI de personas que vienen trasladadas de otros municipios. Desde Medellín hacemos un llamado a los Alcaldes de todo Antioquia a reforzar las medidas de protección contra el Covid19 en cada uno de sus municipios. 🙏🙏🙏 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 22, 2020

El anuncio de Quintero se da en momento en que el departamento de Antioquia tiene una ocupación de camas UCI del 83,49 % y se está ante una inminente declaratoria de alerta roja hospitalaria.



Además, según datos de la Gobernación de Antioquia, Medellín tiene una ocupación de estas camas para covid del 88,29 %.



Actualmente, hay 3.224 casos activos de covid-19 en el departamento, de los cuales 1.960 son en Medellín.



Antioquia ya había anunciado que hacia la mitad de octubre tendría el segundo pico de la pandemia. En los últimos días se había desatados una polémica por la cantidad real de las camas de UCI con las que cuenta el departamento.



Leopoldo Giraldo, gerente del covid para Antioquia, señaló que en el departamento solo se tienen en cuenta las camas UCI que están registradas y por eso desconoce el número que reporta Medellín.



“Nosotros solo trabajamos con las que están registradas ahí (en el en el Registro Especial de Prestadores de Servicios) sino lo están, no están habilitadas, posiblemente se pueden habilitar pero no están. No quiero meterme en el tema, es posible que tenga los ventiladores, pero también se necesita talento humano, espacio físico, monitores, entre otros. Cuando yo habilito la cama es porque tengo garantizados esos equipamientos para esa cama”, explicó Giraldo.



Al respecto, Daniel Quintero manifestó que Medellín sí cuenta con mil camas de UCI, entendidas como camas en un hospital con toda la tecnología necesaria para atender un paciente que requiera le salven la vida, en especial, un respirador artificial mientras logra superar la etapa infecciosa.



“De estas mil, 780 están activas, quiere decir que están reportadas en el sistema nacional de salud (estas son las que reporta la gobernación) y 220 más que serán activadas en el momento en que el covid así lo requiera. Teniendo en cuenta el incremento actual activaremos 26 más para atender las cirugías retrasadas”, dijo.



A este 22 de octubre, Medellín acumula 84.692 casos confirmados de covid-19, de los cuales 1.743 están activos. El porcentaje de recuperación es del 96,1 por ciento. En esta capital han fallecido 1.587 personas a causa del nuevo coronavirus.



La Gobernación de Antioquia ya había manifestado que declararía la alerta roja hospitalaria.



