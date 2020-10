Antioquia está esperando un rebrote de covid-19 para el 15 de octubre

Luego de un mes de reapertura económica en Medellín y en el departamento tras varias cuarentenas, se prevé que para mediados de octubre haya un aumento considerable de casos de covid-19. Todo esto mientras Antioquia está en alerta naranja por ocupación de camas UCI.

De acuerdo con el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, "no tenemos duda que va a haber rebrote, ya de alguna manera la especulación es cuándo. Los epidemiólogos de nuestro equipo, de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional prevén que en octubre vamos a tener ese rebrote".



Los casos se siguen concentrando en el Valle de Aburrá, el cual cuenta con el 81% de los casos y le sigue Urabá, con el 7%, según la Secretaría de Salud de Antioquia. Además, los municipios que más centralizan los contagios son Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Caldas, Rionegro, Sabaneta, Copacabana, La Estrella, Guarne, Girardota, Apartadó, Yarumal, Puerto Berrío, Caucasia, Marinilla, Urrao, Turbo, Carepa y El Santuario.

"Esperábamos que a finales de septiembre hubiera un aumento de casos, incluso tenemos un promedio de pacientes por inicio de síntomas de 1.100 pacientes. Estábamos esperando que para esta semana aumentaran los casos. Positivamente no ha sido así", explica Lina Bustamante, secretaria de Salud departamental.



La funcionaria precisa, al respecto, que con el equipo de estadísticos y epidemiólogos se ha establecido que "podría haber un aumento después del 15 de octubre y ya en estos días lo hemos visto en las llamadas telefónicas y este es nuestro primer indicador de alerta, cuando la gente empieza a llamar porque tiene síntomas o se hace prueba y es positiva".



De otro lado, el lunar del control de la pandemia en el territorio antioqueño ha estado en la toma de pruebas para detectar los casos. Recientemente, el mismo gobernador llamó la atención al respecto y, a lo largo de la propagación, entes como la Personería de Medellín han denunciado la demora por parte de las EPS.

Hasta el 24 de agosto, el departamento registró tres días consecutivos en los que estuvo por debajo del porcentaje que dicta declarar alerta roja. Foto: Agencia AFP

Incluso las cifras que manejan entre el departamento y la capital antioqueña hay datos distintos. De acuerdo a la Secretaría de Salud de Antioquia, en el departamento se hacen, en promedio, 4.900 pruebas a la semana, mientras que la Secretaría de Salud de Medellín informa que se toman un promedio de 3.500 pruebas diarias.



Pero el reporte oficial que entregó la Gobernación, hasta el 1 de octubre, indica que Antioquia ha procesado hasta esa fecha el 15,39% del total de pruebas en Colombia, es decir, 3.370.811 procesadas en el país, además en el departamento se han procesado en total 519.104 muestras. De estas últimas, 391.799 han resultado negativas.



Yessica Giraldo, epidemióloga y docente de la Universidad CES, hace una crítica a la baja cantidad de pruebas para detectar el covid en el departamento: "si yo bajo notoriamente la capacidad de testeo, baja la capacidad de observación y detección y bajan los casos, entonces es un artificio de la realización menor de pruebas que se está realizando y aun así Antioquia no baja (los casos)".

Para Giraldo, "las implicaciones del aumento de casos van a poner en jaque el sistema de salud y la seguridad de las personas, que empiecen otra vez a aumentar la ocupación hospitalaria y que esas personas empiecen a incrementar su riesgo de incluso de fallecer con lo cual empezaríamos con un exceso de muertes que serían en otro escenario totalmente evitable".



Frente a este panorama, las autoridades tienen las esperanzas en que no haya un colapso de camas de Unidad de Cuidados Intensivos. Hasta el 1 de octubre, el departamento contaba con 1.157 camas de UCI y 917 son destinadas para covid-19 y la ocupación es de 75,73%.



Llegar a ese número fue gradual. Por ejemplo, Medellín contaba a finales de marzo con 332 de estas camas y el pasado 15 de septiembre, el alcalde Daniel Quintero anunció que ya se había llegado a la número mil, como parte de un plan para enfrentar la pandemia en la ciudad.

Antioquia ya supera las mil camas disponibles para atender la pandemia. Foto: Cortesía

"La consolidación del Plan Mil se logra en un momento clave, ya que con la reapertura económica y el retorno de las personas a sus entornos laborales y cotidianos, era necesario que la red hospitalaria estuviera preparada para atender un eventual incremento de los casos de coronavirus que requieran atención hospitalaria y condiciones adecuadas para su tratamiento", precisó la Alcaldía en un comunicado.



Para la administración municipal, el panorama no es tan negativo. Según sus cifras, hasta el 30 de septiembre, Medellín ajustaba 66.101 casos de coronavirus, 1.229 eran activos, 1.325 correspondían a personas fallecidas y 63.549 ya se habían recuperado.



La subsecretaria de Salud Pública, Natalia López Delgado, explicó que las cifras se han mantenido estables, en gran medida por el comportamiento de la ciudadanía y por el cumplimiento en la implementación de los protocolos de bioseguridad.

"Hemos logrado avanzar como ciudad en mantener ese equilibrio entre la apertura económica y el autocuidado que deben conservar los ciudadanos. El comportamiento epidemiológico de los casos tiene una tendencia estable con una leve inclinación hacia el descenso, lo cual esperamos que se conserve durante las próximas semanas, con algunos incrementos puntuales que informaremos oportunamente", dijo.



Sin embargo, la epidemióloga Giraldo dista de la opinión sobre el buen comportamiento ciudadano tras la reapertura económica: "La sociedad se relajó y también las autoridades y los entes territoriales. Hay cero control, cero manejo, la gente afuera ya no usa el tapacobas porque salgo a hacer observaciones y es impresionante. Me ha sorprendido la falta de protocolos en los sitios, incluso en el metro".



Mientras ese octubre 15 llega para saber si aumentan o no los casos, como se está esperando, las autoridades insisten en el autocuidado, el uso de tapabocas, porta alcohol o gel antibacterial y en reportar síntomas a familiares y empresa.

DAVID ANDRÉS CALLE

Corresponsal de EL TIEMPO en Medellín