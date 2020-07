Pulso entre el Gobernador y Alcalde por cuarentena en Medellín 

El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, manifestó este miércoles que no emitirá un decreto para que de nuevo este fin de semana haya Cuarentena por la vida, lo que implica medidas estrictas en los municipios del valle de Aburrá para frenar el aumento de contagios por covid-19.

De acuerdo con Suárez, no se emitirá porque: "Estamos realizando los análisis, las proyecciones y el estudio de los escenarios para la nueva “normalidad”.Seguiremos buscando el equilibrio entre reactivación económica y la contención de la pandemia, con el aval del Gobierno Nacional y de la mano de los alcaldes".



Ante esto, el alcalde Daniel Quintero manifestó que envió una carta al Ministerio de Salud, de modo que entre el viernes y el domingo, no sólo Medellín entre en cuarentena, como ya se había anunciado, sino que se sumen Bello, Envigado, Itagüi, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana y Barbosa.



En un tweet, Quintero cita una carta de Fernando Ruiz, ministro de Salud, con fecha del 14 de julio, en la que se le recomienda a la ciudad este tipo de cuarentena:

Ante la negativa de Gobernación de Antioquia para emitir decreto de cuarentena para este viernes, sábado y domingo, alcaldes de Medellín, Bello, Envigado, Itagüi, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana y Barbosa emitiremos el decreto de la mano del Gobierno Nacional. pic.twitter.com/zPMYjtoHHF — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 22, 2020

En la carta se pueden leer seis recomendaciones, de las cuales en la ciudad ya se aplican varias, una de ellas la primera, que es implementar ley seca y toque de queda los fines de semana con festivo.



"Esta es una medida que tiene que ser decretada por el Gobierno Departamental, por el señor Gobernador de Antioquia, y esperamos que él tome una decisión que permita salvar vidas porque de eso se trata en este momento. Insisto, aquí hay que tomar decisiones difíciles que muchas veces no son queridas por los empresarios, pero son medidas que hay que tomar y en este caso ante una recomendación clara del Gobierno Nacional en el camino hacía el pico en la ciudad de Medellín y en todo el área metropolitana, una de las recomendaciones de los expertos del Ministerio de Salud es la de las cuarentenas cuatro x tres", indicó el alcalde Daniel Quintero.



El mandatario local informó que se comunicará con el gobernador encargado para conversar sobre la decisión y las recomendaciones de los epidemiólogos que permitirán disminuir la velocidad de contagio en Medellín y los demás municipios del valle de Aburrá.



Así las cosas, el municipio de Girardota no se sumaría a esta medida, si es posible decretarlo por medio del Ministerio de Salud como lo plantea Quintero.



Según el alcalde de Medellín, en la reunión de este martes entre los alcaldes del valle de Aburrá, hubo acuerdo en que este fin de semana debía haber cuarentena desde el viernes. Pero esta decisión está en manos del gobernador, debido a que no involucra sólo a un municipio.



Braulio Espinosa, alcalde de Envigado (sur del valle de Aburrá) manifestó la disyuntiva que existe al respecto:

A la pregunta si Envigado tendrá la misma medida de Medellín este fin de semana, es importante aclarar que Medellín cuenta con la autorización del gobierno nacional pero los otros municipios del Área Metropolitana estamos a la espera del decreto de la @GobAntioquia. — Braulio Espinosa Márquez (@braulioEMarquez) July 22, 2020

"La estrategia 4/3 evita el colapso del sistema de salud al tiempo que permite salvar empleos. Nuestra prioridad es la protección de la vida y el bienestar de todos. Estamos en el momento más crítico. Tenemos que mantener la disciplina en esta última etapa", concluyó Quintero.



La decisión del gobernador Suárez sorprendió a la ciudad luego de que en la mañana de este miércoles, durante una entrevista de la emisora Blu Radio, el mismo indicara que se evaluaba la posibilidad de hacer cuarentenas por subregiones en el departamento ante la preocupación por el aumento de casos.



Tan sólo este martes, el informe del Ministerio de Salud reveló que el departamento tuvo 1.850 casos nuevos, para un total de 18.690 confirmados, de los cuales 13.856 hay casos activos, la mayoría de estos, concentrados en el valle de Aburrá (75,8 por ciento). En Medellín hay 7.706 casos activos.

