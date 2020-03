Mujer con coronavirus estuvo en contacto con 80 personas en Medellín

Aislada en su casa se encuentra la mujer de 50 años que ayer fue identificada como portadora del covid-19 en Medellín. Llegó a la ciudad el pasado 2 de marzo en un vuelo proveniente de Madrid, España.



En información entregada por el alcalde Daniel Quintero sobre su estado de salud, se precisó que "está tranquila, estamos esperando los resultados de sus familiares. Ninguno de ellos está grave, ninguno de ellos ha necesitado cuidados intensivos ni hospitalización. Están en su casa y tranquilos".

En cuanto a las personas que tuvieron contacto con ella antes del parte médico, enfatizó el mandatario local, que a todos ya se les pidió que se aíslen mientras se les realizan los exámenes para determinar si son o no portadores del virus. Las autoridades hablan de unas 80 personas en esta condición.



"Toda la gente que estuvo cercana a ella, en este momento está siendo aislada. A todos se les ha informado y pedido que se aíslen. Para nosotros es muy importante que estas personas reconozcan la seriedad del reto que estamos enfrentado y que de verdad se aíslen. En algunos países las personas que han tomado la decisión de no aislarse, han afectado a más personas", expresó Quintero.

Mal uso de línea de atención

Desde la semana pasada y antes de que el virus tocara tierras antioqueñas, la Alcaldía de Medellín habilitó la Línea 123 para que los ciudadanos comunique cualquier sospecha o síntomas del covid-19. Infortunadamente no ha sido usada adecuadamente.



Un día común, quienes atienden la línea, reciben cerca de 18.000 llamadas y de ellas, más de la mitad no tiene nada que ver con la atención del coronavirus.



El alcalde piden su buen uso y recuerda que quienes deben acudir a ella son aquellos que en los últimos 15 días viajaron a países como Irán, Francia, China, Italia y Alemania, y tienen algún síntoma de gripa.



Al conocerse el primer caso en la ciudad, las autoridades sanitarias empezaron a reforzar la red hospitalaria para atender posibles futuros casos.



La Clínica Victoriana fue anunciada como el centro de atención especial para pacientes portadores del virus.

MEDELLÍN