Exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tiene covid-19

En su casa ubicada en Medellín se encuentra en recuperación el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en la mañana de este miércoles anunció que tiene covid-19.



“Me siento bien, estoy aislado, tengo síntomas y por eso mismo me hice la prueba. Mi familia está bien (no tienen el virus) y estoy en una pieza en mi casa”, contó a El TIEMPO el exmandatario.



Gutiérrez contó que está siendo monitoreado por los médicos. “Destaco el servicio de la EPS y me parece impresionante porque todo el mundo se dedica a criticar es todo lo que no funciona. Estoy impresionado como tienen estandarizado estos procedimientos”, agregó.



Me hice la prueba de COVID-19 y salió positiva.

Me encuentro aislado y con algunos síntomas. Mi familia está bien.

Continúo dictando mis clases online y demás actividades.

Con la ayuda de Dios y del personal médico estaremos muy bien. 🙏🏻

No olvidemos que somos vulnerables. — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 11, 2020

Por ahora, como lo informó vía Twitter, sigue con sus clases virtuales en la Universidad del Rosario, en donde da cursos, desde marzo pasado, de liderazgo, de crisis y experiencia en el sector público. Esta faceta de docente también la desarrolla en la Universidad Pontificia Bolivariana en donde participa en diplomados en temas de seguridad.



El exalcalde dice que sigue con su proceso de recuperación, aislado en un cuarto de casa. “Me voy a dedicar a leer, a ver si el cansancio me deja porque esto siempre aporrea. Esto lo hace sentir a uno vulnerable”, concluyó.



MEDELLÍN

