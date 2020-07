Siete consejos del alcalde de Medellín para no contagiarse de covid-19

Daniel Quintero, alcalde Medellín, dio siete tips a todos los habitantes de Medellín y el mundo para que no se contagien de coronavirus. El mandatario señaló que estas recomendaciones se hacen bajo fundamentos científicos y buscan evitar que se produzcan más muertes por la enfermedad.



En entrevista con EL TIEMPO, Quintero explicó las medidas que está aplicando en Medellín para lograr contener el virus y aseguró que se proyecta que el pico en la ciudad llegue durante la primera semana de agosto.



Estos son los consejos de Daniel Quientero para que usted no contraiga el coronavirus y no lo propague entre su familia y allegados.

Llame a sus familiares y pídanles que no salgan de la casa

El alcalde fue enfático en la importancia de cumplir a cabalidad con la medida de cuarentena total que se declaró en Medellín y todo el Valle de Aburrá.



Quintero dijo que aunque sea criticada, esta medida salvará muchas vidas en los próximos 15 o 20 días.



"Hoy, tome el teléfono y llame a su pariente o a la persona que quiera y díganle: 'Oiga, quiero que te cuides este mes de julio, porque en este tiempo la carga viral va a estar en su punto más alto'".



Tapabocas en la casa

Uno de los consejos en los cuales el alcalde Quintero hizo énfasis es en el cuidado de las personas mayores de 70 años, incluso los de 60, por lo que aconsejó que esta población use tapabocas en los hogares, para evitar riesgos de contagio.



"En muchas casas no hay suficiente espacio para la distancia, por eso usen tapabocas dentro de ella", señaló el alcalde.



Además, recomendó a las personas que suelen salir de la casa a cumplir con distintas labores que intenten tener un distanciamiento con los adultos mayores.



"Piensen, cuando están hablando, que tan cerca están haciéndolo, porque la distancia es una clave fundamental", indicó.

Lávese las manos aunque no salga de casa

Quintero pidió a todo el país que tenga en cuenta que posiblemente ya haya alguien contagiado en su casa y -lamentablemente- no lo sepa. Razón por la cual es importante que aunque usted esté en casa, debe lavarse las manos constantemente.



"Durante este mes mucha gente va a estar contagiada y -sin saberlo- dejará el visrus en muchas superficies de la casa. Por eso no deje de lavarse las manos aunque no haya salido", señaló el alcalde.



El mandatario utilizó el ejemplo de la película 'Durmiendo con el enemigo' para ejemplificar lo peligroso que es que alguien tenga el virus, no lo sepa y por acciones como tocarse la cara después de manipular algún objeto, usted se contagie.



¡Cuidado con los gorditos!

El alcalde Daniel Quintero contó una anécdota personal para sensibilizar a las personas con algún tipo de comorbilidad y las dificultades que pueden vivir por causa del coronavirus.



El mandatario expresó: "Si usted es gordito o en su familia hay alguien gordito, hay que cuidarlo mucho. Esa persona tiene un riesgo importante".



Quintero contó el caso de su hermano Miguel, de quien dijo que pesa alrededor de 100 kilos, y a quien ha llamado para advertirle que evite a toda costa salir de su casa por su obesidad.



"Mi hermano pesa como 100 kilos, me va a matar por esto", señaló el mandatario

Llamen a todas las líneas de atención

Quintero declaró que la Alcaldía hizo un estudia para saber si las personas estaban avisando a tiempo que tenían los síntomas.



El estudio reveló que nadie llamó al 123 para avisar de su estado de salud y que solo el 23 por ciento de las personas encuestadas llamó a su EPS para pedir una prueba de covid-19.



Con base en este apoyo científico, el alcalde dijo: "Llamen tanto a la EPS como al 123 para que desde la alcaldía podamos hacer el seguimiento adecuado de su caso"



Además, si usted vive este caso con algún familiar que ignora los síntomas y subestima a la enfermedad señalando que es solo 'una gripita', tome el teléfono y llame usted al 123 para salvar la vida de esa persona.



Acuéstese boca abajo

"Si usted llama a la línea de emergencia porque siente fatiga y problemas para respirar, síntomas de la covid-19, espere acostado boca abajo mientras llegan por usted", explicó el alcalde.



Quintero señaló que este es un método eficaz y que ya se está utilizando en la ciudad para que las personas respiren mejor mientras reciben atención.



"Muchas de las personas que se fatigan es porque son obesas, por lo que el peso de sus barrigas hace presión en sus pulmones y limita la entrada de aire a estos. Por eso, si usted se pone boca abajo puede recibir más oxígeno al respirar mientras espera la ambulancia", expresó Quintero.



Según el mandatario, esta forma está comprobada por la ciencia y la medicina, y es denominada 'pronar'.

Compre un pulsioxímetro

Durante este tiempo de alta carga viral, en el cual es probable que muchos se contagien sin desarrollar síntomas, Quintero recomienda obtener uno de estos aparatos que miden el nivel de oxígeno en la sangre y pueden avisarle si algo anda mal en su cuerpo.



"Usted se pone su pulsioxímetro en el dedo y este le mida el pulso y la oxigenación. Si llega a dar menos de 90 en oxígeno, no importa si le hicieron pruebas o no, llame al 123 para que lo auxilien porque usted puede estar cerca de morir", manifestó el alcalde de Medellín.



En estos momentos, según el mandatario, este aparato está escaso, pero sería muy buena si logra conseguir alguno y medir constantemente el nivel de oxígeno en sangre de usted y su familia. Luego desinféctelo y lave sus manos, no se sabe quién puede ser asintomático.



