Covid-19: Medellín abrió centros comerciales y Cartagena preocupa

Mientras Medellín comenzó este lunes su plan piloto para que los centros comerciales estén nuevamente abiertos, en Cartagena, la preocupación por los aumentos en los contagios por coronavirus no cesa.

El fin de semana, en esta capital siguieron aumentando los contagios y se conocieron 430 nuevos casos. Así las cosas, la capital del Bolívar llegó a los 2.149 infectados y alcanzó los 100 muertos.



Parte del aumento acelerado del número de contagios se debe, según Johana Bueno, directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena (Dadis), al brote de covid-19 en la cárcel de Ternera, donde se viene realizando el tamizaje de los presos, los guardianes del Inpec y el personal administrativo, con más de 500 pruebas.



De hecho, de los 232 contagios que informó el Instituto Nacional de Salud (INS) este domingo, 155 están asociados a la cárcel de Ternera. El tema es preocupante pues las cifras diarias se equipararon este domingo (232) a las de Bogotá (237), y la capital bolivarense es una ciudad que tiene solo cerca de un millón de habitantes.

Las cifras disparadas de Cartagena son materia de alerta para el Gobierno Nacional. El presidente Iván Duque manifestó que en esta ciudad hay “un desafío enorme”, teniendo en cuenta lo que ha manifestado el alcalde William Dau sobre la desobediencia para acatar el aislamiento social en sectores vulnerables como Nelson Mandela o Pozón, situación que se vuelve riesgosa.



Duque indicó que es necesario “hacer cercos epidemiológicos en barrios donde se está viendo que hay conglomerados”, así como “acompañar ese fortalecimiento de los controles, también, con apoyo social para las comunidades más vulnerables”.



(En otras historias: Él es Fabio Zuleta, polémico locutor que ofendió a mujeres wayuu)



Sin embargo, muchos habitantes de Cartagena no tienen en cuenta las recomendaciones del aislamiento social. Incluso, aunque este domingo y lunes festivo hubo toque de queda, la Policía impuso 642 comparendos por desacatar la medida en esta capital y otros municipios aledaños.



El alcalde Dau también hizo un llamado a las EPS para que aumenten el número de pruebas de covid-19, pues no estarían realizando las suficientes.

Pocas personas visitaron los centros comerciales de Medellín en su día de reapertura. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

De otro lado, Antioquia vivió el día con más casos de contagios, 141, y llegó a 861, pero con solo 406 activos para covid-19. El aumento obedece al brote entre empleados de Hidroituango y soldados del Ejército en el municipio de Carepa (48). Todos los enfermos están en completo aislamiento para evitar propagar el virus.



Por su parte, Medellín, gracias a la rápida organización de los protocolos y la corresponsabilidad para evitar grandes brotes de covid-19, tiene 447 contagios, de los cuales 238 personas se han recuperado, y solo ha tenido que lamentar tres fallecimientos, según el INS.



(También: Drama en el campo: no hay quién compre y las cosechas se pierden)



La estrategia ha sido exitosa, a tal punto que el alcalde Daniel Quintero comenzó este lunes el plan piloto para la apertura de otros sectores de la economía. Así, los centros comerciales Oviedo, Gran Plaza y Mall La Frontera volvieron a recibir compradores, sin superar el 30 por ciento de ocupación.



Fueron pocas las personas que visitaron estos centros comerciales, los cuales abrieron hacia las 10 de la mañana de este lunes. En todos se verificaba la cédula para evitar el ingreso de personas que estuvieran infringiendo el ‘pico y cédula’, se tomaba la temperatura, se desinfectaban los zapatos y las manos.



También se daban indicaciones como conectarse obligatoriamente al wifi del centro comercial y tener encendido el bluetooth, tal y como la había indicado el alcalde Quintero, de modo que, si hay un contagio, se pueda rastrear a las personas que pudieron entrar en contacto.



Durante esta apertura, algunos visitaron los lugares en compañía de otras personas, es decir, no fue una sola por casa, como se sugirió. Los locales, además, estaban delimitados por cintas, para controlar el ingreso de las personas.



(Lea: ¿Qué pasó con Susurro, el barco que disparó el covid-19 en San Andrés?)



Quintero señaló que desde mañana también empezará a flexibilizar algunas medidas en comunas donde hay bajo nivel de contagios, por lo que habría horarios más amplios para realizar deportes y otras actividades en las zonas.



Una de las estrategias claves para los buenos resultados de esta capital para enfrentar la pandemia es la tecnología. A través de la plataforma Medellín me Cuida, la alcaldía ha recopilado datos de 2’200.000 personas (unas 800.000 familias), lo que ha brindado información sobre comorbilidades y georreferenciación precisa para atender casos.

El país registra 21.981 casos confirmados

El Ministerio de Salud informó este lunes de 806 nuevos casos de covid-19 en el país, lo que eleva la cifra total de contagios a 21.981. Además, se registraron 23 muertes por la enfermedad.



En total, 750 personas han fallecido en Colombia por esta causa, mientras que el número total de recuperados es de 5.265. Bogotá, con 7.386 infectados, es el lugar con más casos confirmados. La sigue, en cantidad de contagios, Atlántico, que ayer llegó a 2.853. Valle del Cauca registra por su parte 2.490 y Bolívar, 2.305.

Las claves en Santander

Otro de los departamentos que han tenido un buen manejo de la pandemia, según las cifras del INS, es Santander, que acumula 58 contagios y tres fallecimientos por covid-19.



Ruth Martínez, médica epidemióloga de la Universidad Industrial de Santander, afirmó que hay varios aspectos para que en esta región el covid-19 no haya, de momento, atacado con más fuerza como ocurre en Cartagena o Leticia. Para la experta, el tema de las carreteras y los controles tempranos que se impusieron con los viajeros de las rutas nacionales son parte de la clave.

En Bucaramanga, por su parte, algunos usuarios del Metrolínea también denunciaron que hay aglomeraciones en el servicio. Foto: Metrolína

“Cuando empezó la parte de la transmisión en Colombia, teníamos una contingencia de que varias carreteras estaban con funcionamiento parcial debido a condiciones climatológicas, ese no acceso por vía terrestre fue clave”, indicó.



Martínez se refiere a la avalancha que se llevó parte de la vía entre Bucaramanga y Bogotá en febrero pasado. La situación se convirtió paradójicamente en una ‘barrera’ contra el covid-19 porque la comunicación terrestre con la capital del país, donde hay más casos positivos, quedó interrumpida por más de un mes y antes de que el país entrara en cuarentena.



NACIÓN