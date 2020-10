Antioquia está a cuatro camas de volver declarar alerta roja por UCI

Antioquia lleva dos días consecutivos en los que registra el 79 por ciento de sus camas de Unidades de Cuidado Intensivos ocupadas, lo que deja al departamento a poco de decretar la alerta roja.



Tras el reporte de la Secretaría Seccional de Salud el domingo, la ocupación de las camas llegó a 724 camas UCI ocupadas de las 923 que se destinaron para covid-19. Esto significa una ocupación del 79,52 por ciento, lo que significa que faltarían cuatro camas más para que llegue al 80 por ciento.



Esta alerta se decreta solo si la ocupación supera el 80 por ciento por tres días consecutivos, pero en tiempos de reapertura total, este momento no estaría muy lejos.



Leopoldo Giraldo, gerente para la atención del coronavirus en Antioquia, explicó a EL TIEMPO que si bien la ocupación de camas UCI está a punto de llegar a ese porcentaje de la declaratoria, es fundamental tener en cuenta que en los centros hospitalarios están haciendo uso de las camas destinadas exclusivamente para la atención de este virus para atender a otros pacientes.



Así, el cálculo sería diferente, porque de las 734 camas ocupadas, 330 son con pacientes que padecen este virus, 138 con sospechosos de tenerlo y 266 con otras enfermedades aunque las camas estén incluidas.



“¿Secundario esto a qué? A los efectos de la reapertura, a que hoy estamos operando pacientes con cáncer que no operábamos antes, pacientes que estaban acumulados de cirugías cardiovasculares, neurológicas u ortopédicas, que necesitan una cama de cuidados intensivos para el proceso de recuperación y hoy se están operando”, ahondó el gerente para el covid.



A esto se suma que el departamento tiene habilitadas un total de 1.163 camas UCI en general, es decir que existen 240 espacios más que deben usarse para atender otro tipo de afecciones. Palabras más, palabras menos, quiere decir que hoy 12 de octubre hay 506 pacientes no covid ocupando el total de UCI del departamento.

Información del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE). Foto: Seccional de Salud de Antioquia

Si nos referimos a esta cifra, actualmente la ocupación general es del 83,75 por ciento, lo que marcaría una alerta roja, pero no aplica en este caso porque dicha declaratoria se hace es cuando las UCI covid alcancen ese umbral.



Giraldo destacó que, de cualquier modo, el departamento ha cumplido con su plan de expansión de las camas UCI para covid-19, que en su fase cuatro contemplaba llegar a 909 y alcanzó las 923.



De acuerdo con las gráficas que pueden consultarse en el portal de la Gobernación de Antioquia, un momento importante como antecedente a la situación de covid del departamento fue el 30 de agosto, cuando en plena declaratoria de alerta roja por UCI bajó la cantidad de pacientes infectados en estas camas y aumentó la presencia de quienes se recuperan de otras enfermedades. Esto también tiene su explicación.



“Nosotros veníamos en alerta roja, bajamos a alerta naranja y se habían suspendido cirugías y cosas. Se volvió a quitar esa suspensión para que los hospitales pudieran generar esos procedimientos, entonces lo que ha pasado es que se vienen ocupando más la UCI para camas de pacientes no covid”, explicó Giraldo a EL TIEMPO.

¿Y si se declara la alerta roja?

De acuerdo con el Decreto 1974 de 2020 de la Gobernación de Antioquia, por medio del cual el departamento bajó de alerta roja a naranja en camas UCI, la declaratoria se debe hacer después del 80 por ciento debido que se aumentó la capacidad instalada en la red de salud pública y privada en el departamento, que es controlada a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE).



En su momento, ese hecho significó la apertura de otros servicios en salud que habían estado restringidos, lo que quiere decir que ante este panorama podrían volverse a cerrar.



“Puede que tengamos que decretar la alerta roja y secundario a eso tendremos que tomar en algún momento decisiones que nos permitan desocupar estas camas que están con paciente no covid, pero decir hoy que no pueden usar para otros procedimientos las 189 camas que tenemos disponibles, sería castigar a unos pacientes que podemos atender con esas camas”, afirmó Giraldo.



De acuerdo con la revisión que se hace desde el CRUE, estas camas están ocupadas también con pacientes que sufrieron accidentes de tránsito.

Ante esto, Giraldo aclaró que cerrar la posibilidad a la atención de otras enfermedades se hará si se dispara la mortalidad por este virus en el departamento, pero en lo ideal se buscará seguir controlando el número de contagios con el autocuidado de los ciudadanos y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en las empresas.



En cuanto a si esto implicaría algunas restricciones en la movilidad de las personas, como el Pico y cédula, el modelo de cuarentena por días y otros, lo que es una de las preguntas más frecuentes en la ciudadanía; Giraldo recordó que esto quedó a potestad de cada mandatario local, en cuyo caso debe solicitarlo al Gobierno Nacional.



En el caso de Medellín, el alcalde Daniel Quintero le dijo a este medio en declaraciones recientes que la ciudad estaba lejos de entrar de nuevo a una cuarentena.



“Tenemos una curva que presentó una baja, pero luego tuvo una estabilización. Para los próximos días, nosotros esperamos una especie de efecto de ondas senoidales, pero dentro del marco que hemos construido de 1.000 camas de cuidados intensivos. Esto permite no tener que cerrar la ciudad”, dijo el mandatario.



No obstante, de acuerdo con el CRUE, en Medellín hay 602 camas UCI y de ellas ya están ocupadas el 84,55 por ciento.



De acuerdo con Giraldo, las camas que registra el CRUE son las que se inscriben a través del Registro Especial de Prestadores de Servicios (REPS), un registro normativo, es decir que las que no están contabilizadas allí; no cumplen con las condiciones de ser una cama de cuidados intensivos.



Cabe mencionar que hasta este domingo, Antioquia registraba 131.719 casos de covid confirmados, de los cuales 1.939 eran casos nuevos. Los casos activos serían 5.050, 2.666 fallecidos y 123.752 recuperados.



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

Corresponsal de EL TIEMPO

Medellín