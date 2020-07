Antioquia está al borde de declarar alerta roja por falta de camas UCI

La ocupación de camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Antioquia está a punto de entrar, literalmente, a cuidados intensivos.



Actualmente, hay 670 de estas destinadas a pacientes con covid-19, de las cuales 469 están ocupadas. Además, hay 240 camas de este tipo para personas con otras patologías, pero que ya están totalmente copadas, según datos de la Secretaría de Salud departamental.



(Lea también: Confirman hallazgo del cuerpo de profesora desaparecida en Santander)

La situación no ha sido fácil. El pasado 11 de julio el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, había anunciado la alerta naranja por el número de camas UCI ocupadas debido al aumento de casos de covid-19.



Luego, el 15 de julio, el gobernador de Antioquia también hizo la misma declaratoria para todo el departamento.



Esta última determinación llevó a que el Crue (Centro Regulador de Urgencias y Emergencias), ubicado en Medellín, asumiera el manejo y distribución de todas las unidades de cuidados intensivos en Antioquia, en un trabajo conjunto con 33 IPS de la región.



(Le recomendamos leer: Así reaccionaron en Tasajera tras un nuevo accidente de camión)

Con esto, les pedimos a las instituciones en prorrogar o suspender cirugías selectivas no urgentes FACEBOOK

TWITTER

"Con esto, les pedimos a las instituciones en prorrogar o suspender cirugías selectivas no urgentes. Esto con el fin de liberar recurso humano porque las cirugías tienen un recurso humano que se necesita para este momento como auxiliares de enfermería, anestesiólogos y los mismos cirujanos", explicó Lina Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia.



Además, señaló que la alerta naranja también sirve para poder evitar la contaminación cruzada en este momento tan crítico en la prestación de servicios y poder desescalar y reorientar a ese personal para la atención de pacientes de covid en camas UCI y en UCE (Unidad de Cuidados Especiales).



Hasta este miércoles, iban 14.060 casos activos en el departamento, de los cuales 7.982 casos son de Medellín pero lo que preocupa es la tendencia al alza de contagios.



Para Bustamante, de seguir así, el departamento entraría la próxima semana en alerta roja por ocupación de camas UCI.



Actualmente, Medellín concentra el 80 por ciento de estas camas, el resto están distribuidas en hospitales ubicados en Apartadó, Bello, Caucasia, Itagüí, La Ceja, Rionegro y Envigado. Este último municipio ya había declarado la alerta roja porque el Hospital Manuel Uribe Ángel tiene una ocupación del 100% de camas UCI y UCE.



(Le puede interesar: ¿Qué pasa entre el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia?)

Este es el Crue (Centro Regulador de Urgencias y Emergencias) de Antioquia. En la foto, la secretaria de salud, Lina Bustamante, y el gobernador de Antioquia encargado Luis Fernando Suárez. Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

Para Yessica María Giraldo, médica epidemióloga y docente investigadora de la Universidad CES, es preocupante la ocupación actual de las UCI, tanto en Antioquia como en todo el país.



"Preocupa especialmente si seguimos con un incremento en la tasa diaria de contagios. Hemos insistido en que, a medida en que se aumenten considerablemente los contagios, aumentará también la proporción de personas que desarrollan síntomas y a su vez aumenta la proporción de personas que tienen cuadros más graves que van a requerir hospitalización y que van a requerir cuidado crítico y ventilación mecánica", precisó.



Según la epidemióloga, más allá de las camas, la preocupación debe concentrarse en el personal médico.



“No es solamente una cuestión de tecnología, sino que requiere personal altamente capacitado y especializado. Un solo paciente y una sola cama UCI implican alrededor de cinco o seis profesionales. Estamos teniendo un conglomerado importante de personal de salud infectado, eso menoscaba la fuerza laborar de cara a la primera línea de atención".



(Le puede interesar: Manjaran: El comentario del propietario de una pizzería que se hizo viral)



A esto se le suma que en el departamento solo tienen 102 intensivistas (médicos especialistas en el tratamiento y la curación de enfermos graves que precisan cuidados médicos intensivos), los cuales están con jornada completa y enseñando a otro colegas parte de su trabajo.



De estos intensivistas, seis están trabajando desde casa en una estrategia de teleapoyo y teleuci, sobre todo para instituciones apartadas del departamento en donde se necesita un apoyo adicional.

Críticas al manejo

El manejo de estas camas ha tenido críticas en la Asamblea de Antioquia y en el Concejo de Medellín.



Por ejemplo, el concejal Alfredo Ramos advirtió que la situación se agravó por la no entrada en funcionamiento de ninguna de las 170 camas UCI prometidas desde marzo en la Clínica de la 80.



Ramos expresó que aunque la inversión para adecuarla superó los 7.100 millones de pesos, la clínica "está prácticamente vacía: sin UCI, ni servicios de urgencias, ni atención de otras patologías; convirtiéndose en un elefante blanco".

En Medellín se ordenó una cuarentena estricta durante los fines de semana. Además, se cerró el centro de la ciudad. Foto: Esneyder Gutiérrez. EL TIEMPO

De otro lado, el diputado Luis Eduardo Peláez expresó que la meta de tener mil camas UCI en el departamento para el mes de julio no se cumplió.



"A la Secretaría de Salud Departamental se le desbordó el problema, empezó controlándolo muy bien pero ahora se desbordó porque no preparó a los municipios para eso (…) Por ejemplo, la región del Magdalena Medio no tiene UCI ni unidades de cuidado intermedio. Si una persona se agrava en Puerto Berrío o en Puerto Nare o en Yondó, mientras llega a Barrancabermeja o a Medellín puede morir", expresó el diputado.



De acuerdo con Peláez, a su despacho han llegado 57 quejas relacionadas con los atrasos en la toma y resultados de pruebas de covid-19 en varias regiones del departamento.



(Lea también: Las hipótesis detrás del crimen de la profesora en Barrancabermeja)



"De estas hemos puesto tres quejas a la Superintendencia de Salud por una demora de casi 17 días sin hacer la prueba después de que una persona tuvo un contacto directo con alguien con covid. Por ejemplo, en Puerto Berrío un jefe de enfermería resultó positivo y al personal que tuvo contacto con él no se les dio incapacidad (…) El martes salieron las pruebas y salieron positivas entonces fueron tres días que este personal estuvo rondando por el hospital".



La misma preocupación sobre el retraso en la toma de muestras por parte de las EPS también la comparte la epimedióloga Yessica María Giraldo, incluso la Personería de Medellín.



De acuerdo con el personero de la capital antioqueña, William Yeffer Vivas Lloreda, "muchas de las quejas de los usuarios están relacionadas con el ineficiente servicio que se brinda a través de las líneas telefónicas dispuestas por las EPS, toda vez que muchas de ellas no están funcionando y cuando el usuario cuenta con suerte y responden, la atención requerida se brinda de manera tardía".

Lo que sigue

El lunes pasado, el alcalde de Medellín anunció que la Clínica de la 80 pasará la próxima semana de 60 camas a 150, con la posibilidad de llegar a las 220.



"Vamos a tener todas las camas de la Clínica de la 80 con ventiladores y con un sistema de oxigenación temprana. Si la persona se agrava, inmediatamente la conectamos al ventilador y se prepara para ser trasladado a la red hospitalaria", afirmó.



Eso abre una esperanza para la atención ante los casos de covid-19 que aumentan principalmente en Medellín.

Quintero pidió que el tema de las cuarentenas cuatro por tres con el gobernador (e) de Antioquia no se vuelva "una discusión política". Foto: Jaiver Nieto/ El Tiempo

Cabe recordar que en la ciudad se están desarrollando tres prototipos de ventiladores mecánicos producidos por tres equipos de investigación y desarrollo (Universidad de Antioquia, Industrias Médicas Sampedro y Universidad EIA), cada uno conformado por ingenieros, intensivistas y neumólogos, entre otros.



En el proyecto también trabajan Haceb y Auteco Mobility, los cuales lideran la producción de los dispositivos.



Según la más reciente información, estos prototipos serán probados en 15 pacientes de tres instituciones de la ciudad como lo son el Hospital San Vicente Fundación, la Clínica Universitaria Bolivariana y la Clínica Las Américas, esto tras la aprobación del Invima.



(Lea también: ¡Atención, Medellín! Así seguirá la cuarentena estricta en la ciudad)



Finalmente, la secretaria de salud departamental, Lina Bustamante, contó que recientemente llegaron a la región 35 ventiladores donados por el Ministerio de Protección Social y 40 Unidades de Cuidados Intensivos que la Gobernación compró.



"Así tendríamos 75 camas listas para habilitar en dos o tres días. Adicionalmente, estamos esperando que el Gobierno Nacional nos entregue otros más a partir de la próxima semana. Entonces, tenemos una meta de tener 909 camas para agosto. La idea es hacerlo los primeros días de agosto, hacer la gestión".



Mientras el manejo de las UCI avanza en medio del aumento de contagios, el alcalde Quintero reiteró el llamado de usar tapabocas incluso dentro del hogar para cuidar a los adultos mayores, no salir de casa si no es estrictamente necesario y reportar al 123 cualquier síntoma asociado a covid-19.



DAVID ANDRÉS CALLE ATEHORTÁ

En Twitter: @davidcalle1