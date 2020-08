Antioquia aumentará la búsqueda activa para detectar casos de covid

Aunque en Medellín ya se haya llegado a la "meseta de la pandemia", el trabajo no ha acabado ni en la ciudad ni en el departamento.



Aún el virus existe y las Unidades de Cuidados Intensivos en el departamento están ocupadas con pacientes de covid-19 en un 81,44 por ciento, lo que plantea retos en el tratamiento de la pandemia en lo que sigue.

En entrevista con EL TIEMPO, Leopoldo Giraldo, gerente para la contención del covid-19 en Antioquia, explicó las razones por las cuales se dispararon los casos en Antioquia, superando al inicio de este mes al Valle del Cauca e incluso a Bogotá durante varios días.



Giraldo recalcó que Antioquia reforzará la estrategia de búsqueda activa, además de la realización de pruebas de antígenos, que son más rápidas que las PCR, porque estas últimas tienen que llegar hasta Medellín para procesarse.

¿Antioquia va a aumentar la búsqueda activa para hacer contención del virus?

Nosotros tenemos que aumentar la búsqueda activa, pero inteligente, entonces vamos a las poblaciones de más riesgo, a los pacientes que están hospitalizados y a su grupo, vamos a los trabajadores de la salud, buscamos alrededor del caso. No es que vamos a ir a tomar pruebas en cualquier parte.



Es donde creamos que hay riesgo mayor y que vamos a encontrar, los que están alrededor de los pacientes diagnosticados nos ayudan mucho más, para que hagamos un montón de pruebas con poca efectividad. No puedo decir la cifra ahora, pero tenemos un cálculo de pruebas, pero esto va a depender también de la disponibilidad de las mismas.



El Ministerio decía que en Colombia debíamos estar haciendo unas 50.000 pruebas al día, vamos con una capacidad de 36.000, yo creo que nos vamos acercando y con las pruebas de antígenos, vamos a aumentar el volumen de pruebas porque los tiempos de procesamiento van a ser muchísimo mejores.

¿Cuál será la estrategia con las pruebas de antígenos?

La nueva dinámica del INS y Minsalud es que buscando una solución a la cantidad de pruebas pendientes de hacer, estableció hacer unas pruebas de antígenos que se pueden procesar en laboratorios locales, en los municipios y se pueden tomar allá. El hecho de que no hay que traerlas a Medellín para que las procesen, disminuye los tiempos, pero adicionalmente es una prueba que el procesamiento puede durar media hora.



Si logramos avanzar en pruebas de antígenos, eso nos va a ayudar mucho con los niveles de oportunidad y el volumen de pruebas que seamos capaces de hacer. Hay unas que tendremos que seguir haciendo PCR, pero yo hago una prueba de estas en Remedios y la tengo que enviar a Medellin. Cuando se empiece a hacer las pruebas de antígenos allá, el procesamiento se puede hacer en el laboratorio que tiene el hospital.

Antioquia, en menos de usa semana, superó a Bogotá y volvió a tener más de mil casos por día, pero ya otra vez está por debajo, ¿cómo se explica eso?

Eso es una situación muy compleja y que no es fácil de explicar. Una cosa son los casos que se producen, y otra que esos casos tienen dos fuentes, una cosa que se llama SISMUESTRAS (del Ministerio) que carga las pruebas que son positivas y por otro lado, está el SIVIGILA, entonces todo paciente positivo va a esa base. Hay que cruzar las dos fuentes, entonces el INS logra hacer eso, sube tanto y cuando no lo logra cruzar, el dato queda acumulado, entonces al INS le toca subir esos datos y cuando lo logra subir se subieron mil de ayer, por ejemplo.



Pero explicar a la opinión pública es de los más complejo, porque dicen "los están escondiendo", lo que más quisiéramos es que salieran todos los casos todos los días. El día que salieron casi dos mil, eran retrasados del día anterior, que el INS no nos lo notifica porque no logra cruzar las dos bases de datos.

Pero también es difícil por la diferencia que a diario se ve entre los reportes de la Gobernación y los de cada municipio...

Exacto, entonces en el municipio reporta los casos que tiene, pero el departamento no los puede subir porque no han aparecido en el INS. Explicarle eso a la gente, porque dicen que los estamos escondiendo o que somos inoportunos. Ni lo uno ni lo otro, mientras no nos los suban a allá no se puede hacer el reporte.



Ahora, ¿qué ha pasado? Antioquia hizo un esfuerzo muy importante en hacer pruebas piloto para apertura económica, para que la gente pudiera trabajar, para que la gente pudiera tener el sustento diario también porque no siempre llegaban recursos de subsidio para la alimentación.



Eso también tenía en parte su riesgo, pero qué nos pasó adicionalmente, que junio tiene tres puentes y esos puentes la gente era como loca, de fiesta el fin de semana, tuvo el Día del Padre ahí metido. Además los días sin IVA, que el primero fue muy fuerte.

¿Podemos decir que una parte importante sí es la indisciplina social?

Ese nivel de contactos disminuyó mucho el distanciamiento social, y así, ese nivel de contacto aumenta el riesgo de contagios y se nos fueron disparando los casos nuevos.



Pero hay otra cosa que también es muy importante. Cada que encontramos un caso, y no puedo decir que sean todos, pero un número importante de los casos que encontramos, detrás hay una reunión familiar, una fiesta con amigos.



Somos responsables cuando salimos a la calle, porque pensamos que los amigos generan inmunidad "no, nos reunimos con los amigos", ¿y quién te dijo que los amigos no están enfermos? O, es que es solo familia, ¿y quién dijo que la familia no puede estar enferma?

Pero también, ¿ya hay más positivos porque se practican más pruebas?

Entre más pruebas hagas, más positivos vas a encontrar. Entonces hay dos cosas, lo primero, que aumentó el nivel de contagios por la movilidad, pero también es que antes nosotros hacíamos menos pruebas.



Hoy Antioquia logra procesar cerca de 6.000 pruebas diarias, y mira esto Antioquia cuando arrancó no procesaba pruebas acá, nos tocaba enviarlas a Bogotá. A los 15 días ya teníamos un laboratorio certificado para hacer pruebas, hoy tenemos 21 laboratorios haciendo pruebas en el departamento. El país procesa diario cerca de 36.000, nosotros de eso procesamos el 15 por ciento, pero el volumen de pacientes también nos ha sobrepasado.

Se ha afirmado que nos confiamos porque se reconoció que Antioquia y Medellín estaban manejando muy bien la pandemia...

Esto que hemos logrado es una ganancia, pero no quiere decir que hayamos ganado la maratón. ¿Entonces nos confiamos? Sí, nos estaba yendo bien pero habíamos hecho esfuerzos muy importantes todos. Empezamos a hacer otros esfuerzos para resolver también un problema social que había de por medio: ¿me voy a morir de hambre o de covid?, que fue una problemática grandota.



Yo creo que no se perdió el norte, que el doctor Aníbal Gaviria trabajó mucho el tema, que el doctor Luis Fernando Suárez lo ha mantenido permanentemente, que no perdamos de vista ese horizonte, lo que pasa es que cuando al principio teníamos poquitos casos, lográbamos controlar, en la medida en que los casos van creciendo, se hace más difícil al seguimiento a todo el volumen.

Sigue habiendo quejas con las demoras en los resultados...

A pesar de las dificultades, nosotros estamos reportando, cuando la prueba esté en el laboratorio, más o menos entre 4 y 5 días y hay departamentos que están a 10 días y más.



Pero es que hay un tema, cuánto se demoran para hacerte la prueba, cuánto se demoran para llevarla al laboratorio, cuando llega al laboratorio y cuando sale de ahí pasa otro problema. Ya la prueba está procesada, hay que cargarla a un montón de fichas, y eso es otro proceso administrativo. Poco a poco avanzamos en el tema a pesar del gran volumen de pacientes. Las pruebas de antígenos nos van a ayudar a ser mucho más ágiles con los diagnósticos.

Los epidemiólogos explican que ha habido una forma poco efectiva de explicar el pico de la pandemia, porque este se ve es en retrospectiva, no durante. ¿Cómo se espera ese momento en Antioquia?

Como empezamos en este proceso decíamos, hay que bajarle la curva, el pico a la curva. Y las razones eran únicamente dos gruesas: la primera era que mientras hacíamos esfuerzos muy grandes en la contención, es evitar que la gente se infectara, se enfermara y tuviera que demandar servicios de salud y que llegara a necesitar UCI. Ese esfuerzo había que contener todo lo que pudiéramos e hicimos muy bien esa tarea.



Pero mientras conteníamos eso, había que hacer los procesos de expansión hospitalaria, ampliar las camas de UCI, contrate y consiga ventiladores, contrate recurso humano a nivel hospitalario, mire en qué hospitales se puede hacer expansión de camas, todo el proceso.



Y la segunda cosa que teníamos que adquirir eran las capacidades individuales, familiares, colectivas, empresariales que nos permitieran protegernos con unos lineamientos y unos protocolos de bioseguridad que limitaran el riesgo de la infección. Esas tareas las hicimos bien.

¿Y entonces el Pico?

Ojalá no llegue. ¿Que se nos van a llenar las camas de UCI? Posiblemente sí, que se nos llenen los hospitales, también. Por eso, para reforzar eso tuvimos que volver a hacer 'Cuarentenas por la vida', por eso se hizo el cierre de Medellín en algunas comunas, por eso se hizo la cuarentena en Urabá.



Tendremos que seguir evaluando si estas medidas de contención nos ayudan para que no tengamos unos volúmenes de pacientes, lo que llaman pico, que no los tengamos que seamos capaces de atender la demanda. Que no tengamos esos volúmenes de pacientes tan altos.

¿Cuál es la situación actual de las UCI?

Se está revisando, dependiendo de los resultados que tengamos ahí, si es necesario hacer cuarentenas más estrictas. Eso es un análisis permanente con el gobernador. El tema de UCIS trabajando en varias líneas: ir creciendo la cantidad de camas, arrancamos con 480 en Antioquia y hoy tenemos 1.007, hemos crecido casi 600. La idea es llegar a 1.200 camas.



Segundo, buscar otras alternativas para que los pacientes no lleguen a UCI, entonces el mejoramiento de la atención hospitalaria. Por eso se generó la estrategia de la UCRE (Unidad de Cuidados Respiratorios Especiales) y ya hay más de 100 camas, porque si el paciente no estuviera ahí, estaría en una UCI. Crecerá hasta 120 camas.

El gobernador descartó hacer cuarentena durante siete días...

La idea que planteó el gobernador cuando declaró la alerta roja es, si pasamos de 85 por ciento por tres días consecutivos, nos tocará medidas de aislamiento más estrictos, cuarentenas más largas y puede que en algún momento haya que tenerlas, porque hay una cosa que está clara y es que aquí la tarea es salvar vidas, y eso no lo podemos perder de vista.

