Gobernación de Antioquia traería camas UCI y personal del Bajo Cauca

Antioquia vive el momento más crítico de la pandemia por todas las variables del covid-19: aumento en número de casos diarios, personas fallecidas, alta ocupación de camas UCI, agotamiento de insumos y medicamentos y cansancio del personal de salud.



De acuerdo con Luis Fernando Suárez, gobernador encargado de Antioquia, en los próximos días la situación podría agravarse debido a que se verán las consecuencias de la indisciplina social durante el fin de año.

Y es que si bien Antioquia tenía un promedio de 1.300 casos diarios a comienzos de diciembre pasado, un mes después este aumentó a 2.300 y la tendencia tiende a subir.



Así lo dio a entender Lina Bustamante, secretaria de la Seccional de Salud de Antioquia, quien en un programa especial sobre covid indicó que de cada 100 personas a las que se les está tomando muestra, 39 salen positivo para covid, lo que es una cifra muy alta, pues la positividad en diciembre era de 18 por cada 100 pruebas.



Con este panorama, la preocupación se centra en la ocupación de camas UCI, que está llegando a niveles críticos, indicó el gobernador encargado.



Logica gubernamental: toque de queda estricto para municipios del Valle de Aburra y Oriente por ocupación de UCIs. Resto de departamento solo nocturno. Cuando esos municipios necesiten UCI usaran las propias (Ej: Titiribi o Belmira, etc) o enviarán pacientes a Medellin? — MEDICOS DE COLOMBIA (@PROMEDICOS) January 8, 2021

Actualmente, Antioquia tiene una ocupación de 83,96 por ciento, lo que quiere decir que de las 1.259 camas UCI disponibles, 1.057 están ocupadas.



De este indicador, el valle de Aburrá y el Oriente antioqueño tienen cerca del 90 por ciento de los casos activos y una alta ocupación de UCI. En Medellín es del 86,8 por ciento mientras que en el Oriente, Rionegro y La Ceja tienen un 100 por ciento de ocupación.



"Tenemos más de 5.000 fallecidos por covid en el departamento, que es equivalente al número de todos los habitantes de un municipio pequeño de Antioquia. Esa es la dimensión del problema que tenemos y la necesidad de tomar medidas", expresó Suárez.

Debido a que esta alta ocupación también se ve en otras ciudades capitales del país, el gobernador (e) expresó que no es viable contar con personal médico de otras zonas del país, así como tampoco enviar a los pacientes que requieran UCI, debido a las altas exigencias de logística que esto requiere.



Ante esto, la gobernación está estudiando la posibilidad de trasladar camas UCI y personal médico de las subregiones de Antioquia que tengan menor ocupación, como es el caso del Bajo Cauca, que es muy bajo, explicó Suárez.



"Hemos observado que por ejemplo, un paciente de Medellín que necesite cama, si no hay donde ubicarlo, una opción es llevarlo a Caucasia (Bajo Cauca). Pero no es fácil trasladar a un paciente de covid, que posiblemente necesite estar intubado, por lo que estamos analizando con la Secretaría de Salud la posibilidad de traer esas camas con ese recurso humano a hospitales del área metropolitana", indicó el mandatario.



Aclaró Suárez, que muchos de los hospitales de esta subregión tienen ocupación cero en camas UCI por lo que sería viable hacer uso de estos recursos.

Por su parte, la secretaria Bustamante indicó que por lo general siempre hay personas a la espera de una cama UCI de alta complejidad en el departamento.



"En un día normal se podría hablar de 18 pacientes a la espera, que es un número manejable. Actualmente tenemos 60 personas en lista de espera, que hemos venido rotando. ¿Qué nos preocupa? que la mayoría de estos pacientes -covid y no covid- no tienen una, sino dos o tres patologías, lo que quiere decir que para poder ubicarlos se necesitan instituciones con varios servicios de especialización como respiratorios, cardíacos, renales o de cáncer", expresó la secretaria, quien agregó que el número de camas UCI de alta complejidad en Medellín, ya están al 100 por ciento.



MEDELLÍN

