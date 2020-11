El municipio del valle de Aburrá que vuelve al toque de queda

Debido al aumento de los casos de covid-19, el municipio de Girardota, ubicado al norte del valle de Aburrá, regresará desde hoy sábado con las medidas del toque de queda, además de pico y cédula.



Así lo anunció el alcalde Diego Agudelo, quien dijo que estas medidas se tomaron porque durante la última semana se pasó el umbral de 90 casos de coronavirus.



“En muchas ocasiones me han escuchado inclinarme por la economía manteniendo unas medidas para que este sector no se vea perjudicado. En esta ocasión, me debo mover hacia el otro costado, hacia el de la salud. Debemos adoptar unas medidas que ya hemos tenido porque no se nos puede desbordar el tema de la pandemia en Girardota”, explicó el mandatario local.



Es así como desde hoy sábado y hasta las 23:59 del 22 de noviembre (domingo) habrá pico y cédula de dos dígitos por día para los habitantes y visitantes de este municipio. Hoy será para el 0-1; domingo, 2-3; lunes, 4-5; martes; 6 y 7; miércoles, 8 y 9; jueves, 0 y 1; y viernes, 2-3.



“Esto será para la compra en cualquier establecimiento de comercio alrededor del parque principal y una cuadra más por fuera de este. No se va a permitir que se venda sin pico y cédula. Los supermercados por fuera de la zona también deben vender con pico y cédula y deben cumplir con el mínimo de protocolos de bioseguridad”, precisó Agudelo.



Después de analizar técnicamente la actualidad del virus en nuestro municipio hemos decidido adoptar medidas restrictivas por 15 dias para contener la propagación del virus.



Siempre buscaremos un equilibrio entre la salud y la economía. pic.twitter.com/ZJBZrA0Ktr — Diego Agudelo (@diegoagudelogir) November 5, 2020

La otra medida es el toque de queda, que será también desde hoy sábado y hasta el 22 de noviembre. Será cada noche, desde las 10:00 p.m. hasta las 4:30 de la mañana del día siguiente.



“Las personas que se deban desplazar por motivos laborales, deben solicitar una carta, un oficio o documento de parte de la empresa que acredite que debe desplazarse para el trabajo. Los restaurantes y droguerías podrán seguir con sus domicilios hasta las 12 de la noche”, dijo el alcalde.



Para algunos habitantes del municipio, estas medidas no son las más acertadas, como lo dice Héctor Muñoz: “Mientras reabren la economía en todo el país aquí vuelve a cerrar el sector del parque como si el covid solo diera en el parque, pero buses y taxis si pueden ir todos como lata de sardinas”.



Cabe aclarar que es el único municipio del valle de Aburrá con estas medidas restrictivas, aunque toda esta subregión de Antioquia, donde está Medellín, ya tuvo toque de queda el puente festivo pasado y se espera una medida similar para el próximo, que será entre los días 14 y 16 de noviembre.



MEDELLÍN