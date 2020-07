Así maneja Girardota contigencia del covid, tras no tener cuarentena

Tras el rifirrafe entre el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín, por el decreto de 'cuarentena por la vida', cada municipio del valle de Aburrá quedó en la libertad de decidir si se acogía o no a esta medida en el que se restringía la actividad a la ciudadanía, limitándose a pocas excepciones.



Desde este viernes comenzó la cuarentena en nueve municipios del área metropolitana de Medellín como estrategia para frenar el aumento de los casos de covid.

El alcalde de Girardota, Diego Agudelo, el único que manifestó desde el inicio que no acogería la medida, argumentó que está priorizando el balance entre la economía y la salud.



"Póngase en el lugar de ellos (los comerciantes) cuando les dicen no pueden abrir. ¿Qué hace esa persona por Dios? A mí me decían el fin de semana pasado, alcalde, usted por qué permitió un Pico y cédula si la idea era que no saliera nadie, todo a domicilio, y quién nos dijo que todos tienen plata para pagar un domicilio. Hay personas que tienen su día a día, que pagando ese domicilio no pueden tener la aguapanela en su casa", reflexionó Agudelo.



Y es que, aunque el fin de semana pasado el municipio estuvo en supuesta cuarentena estricta, allí sí se permitió que los ciudadanos salieran a abastecerse y hubo Pico y cédula, mientras que en los otros nueve municipios del Aburrá estuvo prohibido.

Cuando un gobernante enfrenta un debate público argumentando sus decisiones, legítima sus acciones de gobierno. — Diego Agudelo (@diegoagudelogir) July 22, 2020

Las medidas para enfrentar la pandemia

En un video que circula en las redes sociales, Agudelo se dirige a la ciudadanía explicando cuál ha sido su estrategia para enfrentar la contingencia por el covid-19, la misma que seguirá aplicando tras no acogerse al modelo 4X3 (cuatro días de actividad por tres de encierro o cuarentena).



Una de las medidas es tener fuertes controles a la entrada y salida del municipio, teniendo en cuenta que colinda con municipios como Copacabana (que tiene 134 casos activos según el reporte del miércoles de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia) y Barbosa, que cuenta con 18 infectados activos.



De otro lado, el Alcalde mencionó que habrá cercos alrededor del parque prinicipa, donde se identificó que se presentaban aglomeraciones de personas.



Otra medida que continúa este fin de semana, desde este viernes, es el Pico y cédula.

"Buscaremos mantener orden, pero en ningún momento vamos a atropellar la economía y el comercio en nuestro municipio, y buscando la salud de todos", manifestó Agudelo.

La solución está en manos de la gente, no de la Policía, es confiar en que la gente entienda que es de autocuidado y que el comercio, la industria y la economía sigan adelante. FACEBOOK

TWITTER

"Definitivamente la solución está en manos de la gente, no de la Policía, no es estar detrás de las personas. Esa no es nuestra estrategia, es confiar en que la gente entienda que es de autocuidado y que el comercio, la industria y la economía sigan adelante", explicó el alcalde de dicho municipio del valle de Aburrá.



Hasta ahora, argumentó que las cifras demuestran que su estrategia ha funcionado.



De acuerdo con la Secretaría Seccional de Salud del departamento, en dicho municipio había 44 casos activos de covid-19 hasta el miércoles, cifra que se contradice con el reporte oficial de dicho lugar:

|Boletín informativo #105|



Información sobre los casos de COVID-19 en el Municipio.#JuntosLoVamosALograr pic.twitter.com/90tyIMtE9d — Alcaldía Girardota (@alcagirardota) July 22, 2020

