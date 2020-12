Conozca las medidas para frenar el covid en municipios del Aburrá

Algunos alcaldes de los municipios del valle de Aburrá ya han anunciado medidas de cara a frenar los contagios del covid-19, pero más allá de eso, la indisciplina social en la época decembrina, después de fechas como el Día de las Velitas, en los que la pólvora y las fiestas fueron las protagonistas.

Hasta ahora se conoce que de los 10 municipios que conforman el valle de Aburrá (incluyendo a Medellín), tres han anunciado medidas: Sabaneta, La Estrella y Envigado.



Desde el pasado 8 de diciembre, en Sabanera se decretó toque de queda para menores de edad, a partir de las once de la noche, medida que se extenderá durante todo el mes de diciembre y hasta el once de enero de 2021.



A la medida se sumó el municipio de La Estrella, que decretó que los menores de edad no pueden estar en la calle entre las 12 de la noche (hora en la que se apagan los alumbrados de ese municipio) y hasta las 6 am. La medida comienza a regir desde este martes y se extiende también hasta el 11 de enero.



Juan Sebastián Abad, alcalde de La Estrella reiteró que el menor que se encuentre por fuera en esas horas se le impondrá un comparendo a uno de sus padres, que tiene un costo aproximado de $950.000.



El mandatario también habló de hacer patrullajes especiales:

Acabe de terminar consejo de seguridad en donde tomamos decisiones para afrontar el tema de la pólvora y el covid:



1️⃣Control permanente en algunos sectores de La Tablaza y Ferreria, entre Policia, ejercito, Transito y personal de gobierno — Juan Sebastián Abad (@juanabad1985) December 10, 2020

A su turno, Braulio Espinosa, alcalde de Envigado, anunció varias medidas con el mismo propósito de sus pares de los otros municipios, después del pasado 7 de diciembre, en el que la policía recibió llamadas por aglomeraciones, fiestas en viviendas, quema de pólvora y hasta lanzamiento de globos.



Fueron 69 puntos en los que se hicieron llamadas a las autoridades por "alteración de la tranquilidad por fiestas", según mencionó el alcalde, además de 52 llamadas por quema de pólvora en sitio público.



"Nuestra fuerza pública es limitada para atender tantas llamadas en un solo día y en una sola jornada de Navidad. Por eso queremos hacer un llamado a todos ustedes para que entiendan que esto no es solo responsabilidad de la Policía o del alcalde o de la Administración Municipal", manifestó Espinosa.



Así, las medidas serán reforzar el cuerpo de Policía con 40 hombres más que conformarán grupos de reacción inmediata en barrios y zonas de Envigado, además de la implementación de operativos de embriaguez realizados por personal de Tránsito y Policía y operativos con la Secretaría de Salud, Espacio Público y Policía para visitar los establecimientos y verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.



Además habrá cierre de establecimientos que no cumplan con el control del aforo y el distanciamiento.

Dicha medida también se aplicará en Sabaneta, según anunció Santiago Montoya, alcalde del municipio.



“Iniciaremos una serie de recorridos para definir en cada uno de los establecimientos el número de personas permitidas. Igualmente, realizaremos, junto a la Policía Nacional y a la Secretaría de Salud, un acompañamiento juicioso para garantizar durante todas estas festividades la seguridad y la tranquilidad de todos”, dijo.



De hecho, en La Estrella también habrá patrullajes los fines de semana o fechas especiales en los sectores de Tarapaca/Meleguindo, Himalaya, San Isidro, Pueblo Viejo, todo esto enfocado en las fincas donde se están presentando fiestas y quema discriminada de pólvora.



