Las discrepancias entre alcalde, gobernador y EPM por Hidroituango

Las últimas discusiones sobre Hidroituango generaron de nuevo controversia entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quienes han expresado posturas diferentes sobre las responsabilidades de las fallas que generaron la contingencia en el proyecto, que ya cumple 5 meses. Pérez resalta las fallas de EPM y Gutiérrez defiende a la empresa y se pone de parte de Jorge Londoño, gerente de la compañía.

Mientras que el gobernador ha expresado ya en varias ocasiones que EPM no ha dicho 100 por ciento la verdad sobre el desarrollo de las obras y que hubo ocho errores constructivos, el alcalde ha defendido a la empresa y sus decisiones, pidiendo unión y haciendo un llamado a usar expresiones que no atenten contra el buen nombre de la misma.

Error constructivo 8. Destaponamiento de túnel que inundó a Puerto Valdivia. #ErroresHidroituango pic.twitter.com/UK3vf8EFvm — Luis Pérez Gutiérrez (@Luis_Perez_G) 1 de octubre de 2018

Una de las últimas polémicas se desató luego de que se conociera que EPM usó el polígrafo en al menos 18 empleados para identificar quién filtró documentos de interés de la empresa a concejales de la ciudad.



Entonces, el mandatario departamental aseguró que el objetivo de usar este mecanismo no fue para determinar cuáles son los empleados que mienten y filtran información de la empresa, sino hacer una 'lista negra' de funcionarios de EPM y de otras instituciones como la gobernación, la contraloría y medios de comunicación. "Eso no es más que una censura, una agresión. Se podría estar cometiendo el delito de atentar contra el buen nombre", expresó.

Conozco las indignantes preguntas con las que hacen la lista negra en EPM, que incluye a concejales, a la Contraloría de Antioquia, al gobernador Luis Pérez Gutiérrez y a algunos periodistas

De inmediato, el alcalde mostró su desacuerdo con algunas de las expresiones de Pérez y dijo que distorsionó lo que en realidad pasó. "EPM ya respondió e hizo las claridades (sobre el uso del polígrafo). En sus 63 años de historia se ha caracterizado por ser una empresa que nos ha dado la oportunidad de salir adelante como región y ciudad, EPM es una empresa que es y seguirá siendo confiable, es y seguirá siendo 100 por ciento pública", manifestó Gutiérrez.

Hago un llamado de atención, tenemos que cuidar nuestras empresas públicas, de qué sirven esos términos en los debates que deben ser constructivos

Respecto a estos desencuentros entre ambos mandatarios, el diputado Luis Peláez considera que son estrategias para no asumir responsabilidades.



“La discusión entre Federico Gutiérrez y Luis Pérez sobre la responsabilidad y culpa de la crisis de Hidroituango me hace recordar a dos niños que jugando pelota se divierten, pero luego nadie quiere responder por la ventana rota y ambos dicen: ‘fue él, fue él’”, expresó. Para él, antes ambos pensaban solo en inaugurar la obra y hoy salen a cuestionarse el uno al otro.

A inicio de su mandatos no habían dificultades en hidroituango y ambos mandatarios @FicoGutierrez y @Luis_Perez_G se debatian en decidir el día de inauguración de la obra. y hoy 2018 que la obra no tiene cinta se "chutan la pelota de la culpa y la responsabilidad" #FaltaVerdad pic.twitter.com/wNyCd0YpFv — Luis PELÁEZ (@luispelaezj) 1 de octubre de 2018

Las discrepancias de Pérez y Gutiérrez por Hidroituango datan desde los inicios de la contingencia, especialmente cuando, en mayo, ocurrió la creciente del río Cauca que causó daños en Puerto Valdivia (Valdivia), aguas abajo del proyecto, y obligó a la evacuación del corregimiento.



Por esos días, el gobernador criticó la forma como EPM estaba entregando la información sobre la crisis y dijo que había faltas a la verdad, pues dio un parte de tranquilidad y un día después ocurrió la emergencia.

#Hidroituango es nuestra gran empresa, pero es también hoy nuestra mayor amenaza contra miles de antioqueños y colombianos que sufren. Y que no saben por qué ni hasta cuándo. — Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) 31 de mayo de 2018

Después, cuando al menos 12 municipios ubicados aguas abajo fueron declarados en alerta, el gobernador incrementó sus críticas. Incluso, hizo algunos programas en el canal regional Teleantioquia para darles a conocer la situación a las personas.



"La ciudadanía no puede tener informaciones recortadas y menos si está en juego su vida (...) En esta contingencia tan grave la información se convierte en interés general y no debe perder la calidad de público. Hidroituango es nuestra gran empresa pero hoy es también es nuestra gran amenaza contra miles de colombianos que están sufriendo y que no saben por qué ni hasta cuándo", sostuvo el mandatario departamental.



A esto, el alcalde respondió: "Yo no puedo decir que se haya faltado a la verdad en la información que me han dado, que se haya dicho mentiras o que se haya desinformado. Es una gran irresponsabilidad propiciar una división en este momento. Lo que hay que hacer es superar la crisis".

Nuestra responsabilidad es responder con la verdad. El compromiso que tiene @EPMestamosahi con las regiones es inmenso. #ConfianzaCiudadana https://t.co/KWhefl5OOR — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) 1 de octubre de 2018

Asimismo, el gerente de EPM, dijo que la empresa ha brindado la información de manera oportuna y que, por ello, realiza ruedas de prensa con frecuencia y emite comunicados públicos para aclarar los distintos eventos.



Sobre la ‘lista negra’ que se habría creado tras el uso del polígrafo con empleados de la empresa, EPM informó que presentó denuncias penales contra Luis Pérez y la concejal Luz María Múnera, porque "con sus afirmaciones sin fundamento, relacionadas con la existencia de una presunta 'lista negra' en la empresa, han afectado el buen nombre y la reputación de EPM. Sus imputaciones en distintos escenarios, desacreditan la manera de proceder de la empresa y sus directivos".

Gutiérrez también sostuvo que se constituyó como un acto de injuria. Por su lado, la concejal Luz María Múnera, quien también fue demandada, se sostuvo en la existencia de dicha lista y expresó que está muy preocupada por la situación de Hidroituango y la forma como se ha manejado la información.



